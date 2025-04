Online: Velká cena Japonska 2025

37/53: Na prvních šesti pozicích je vše tak, jak bylo na startu.

35/53:

Ver Nor Pia Lec Rus Ant Ham Had Alb Bea Alo Cun Gas Doo Hul Law Sai Oco Bor Str

34/53: Lawson, Sainz v boxech.

33/53: Hamilton dojel Antonelliho.

32/53: Antonelli zamával první pozici a zamířil do boxů. Na čele tak opět Verstappen, Norris a Piastri. A Norris je jen 1,4 s za Verstappenem.

31/53: Hamilton v boxech.

29/53: Albon se dostal před Ocona, Hadjar předjíždí Sainze, který ještě nestavěl.

29/53:

Ant Ham Ver Nor Pia Lec Rus Law Sai Had Alb Oco Bor Bea Alo Cun Doo Gas Hul Str

26/53: A incident nebude vyšetřován.

26/53: Incident mezi Norrisem a Verstappenem byl „zaznamenán“.

24/53: Na prvních třech místech Antonelli, Hamilton a Hadjar, kteří ještě nestavěli.

23/53: Hm... Norris musel na trávu, protože Verstappen byl vedle něj.

22/53: A Norris se po své zastávce projel kačírkem. Verstappen a Norris vyjeli z boxů vedle sebe.

22/53: Verstappen, Norris a Leclerc v boxech. Antonelli převzal vedení.

21/53: Piastri se vrátil těsně před Alonsa. Před sebou má 3 sekundy Bearmana.

21/53: Piastri v boxech.... Russell mezitím nejrychlejší (a výrazně) v prostředním sektoru.

20/53: Russell v boxech. Vrací se za Cunodu.

19/53: Sainz prověřován za opuštění tratě a získání výhody.

18/53: Okno pro zastávky se blíží. Norris nyní drobně snížil ztrátu na 1,7 s.

16/53: Třináctý Cunoda je nejvýše jedoucí jezdec, který teď může využít DRS:

14/53: Zastávky by mohly přijít za pět kol. Pro týmy to nebude snadné. Kvůli červeným vlajkám v pátek neodjely delší stinty.

12/53: Albon také není spokojen s řazením...

10/53: Norris byl upozorněn, že by okolo 20. kola mohlo začít pršet. Ale měl by to být krátký a mírný déšť.

10/53: Stroll v boxech. Startoval na měkkých.

10/53:

Ver Nor Pia Lec Rus Ant Ham Had Alb Bea

9/53: Hadjar se dostal mimo DRS Albona. Těsné je to mezi Leclercem a Russellem. Jezdec Mercedesu ale zatím recept nenašel a zůsává pátý.

8/53: Hadjar se bude muset bránit Albonovi. Verstappen navýšil náskok na 2 sekundy.

6/53: Hamilton před Hadjarem na sedmé pozici.

5/53: Verstappen udržuje náskok nad 1 sekundu.

3/53: Verstappen není spokojený se svým řazením.

3/53: Antonelli se dostal drobně mimo trať. Zůstává šestý.

2/53: Cunoda se dostal v úvodu závodu před Lawsona.

2/53:

Ver Nor Pia Lec Rus Ant Had Ham Alb Bea Alo Gas Cun Law Hul Sai Oco Doo Str Bor

Start: Verstappen uhlídal první místo. Žádná změna v první desítce.

7:00: Jezdci se vydávají do zahřívacího kola.

6:58: Pneumatiky:

Tvrdé: Hamilton, Bortoleto, Ocon

Měkké: Doohan a Stroll

Střední: ostatní

6:48: Startovní rošt

P. Jezdec Tým Pozn. 1 Max Verstappen Red Bull 2 Lando Norris McLaren 3 Oscar Piastri McLaren 4 Charles Leclerc Ferrari 5 George Russell Mercedes 6 Andrea K. Antonelli Mercedes 7 Isack Hadjar Racing Bulls 8 Lewis Hamilton Ferrari 9 Alexander Albon Williams 10 Oliver Bearman Haas 11 Pierre Gasly Alpine 12 Fernando Alonso Aston Martin 13 Liam Lawson Racing Bulls 14 Júki Cunoda Red Bull 15 Carlos Sainz Williams penalizace 16 Nico Hülkenberg Kick Sauber 17 Gabriel Bortoleto Kick Sauber 18 Esteban Ocon Haas 19 Jack Doohan Alpine 20 Lance Stroll Aston Martin

6:48: Pravděpodobnost deště je 20 %.

6:42: Strategie? Očekává se závod spíše s jednou zastávkou. V akci uvidíme i nejtvrdší směs v nabídce Pirelli – C1.

6:38: Pokud jde o pódium, je statistika samozřejmě pestřejší. V den narozenin získalo pódium 6 jezdců (včetně dvou níže zmíněných). Zatím jako poslední Rubens Barrichello v roce 2004.

6:35: Verstappen vyhrál v Suzuce tři poslední závody. Zajímavé by ale bylo vítězství Piastriho, kterému dnes budeme zcela neobjektivně držet palce. Proč? No protože má narozeniny! Pokud by vyhrál, stal by se teprve třetím jezdcem v historii, kterému by se podařilo vyhrát v den narozenin – po Huntovi (Nizozemsko 1976) a Alesim (Kanada 1995).

6:30: Cunoda obsadil v kvalifikaci 15. místo, do závodu odstartuje ze 14. pozice poté, co byl penalizován Carlos Sainz.

„Cítím se připraven. Včerejšek byl včera, dnešek je dnes,“ řekl Cunoda pro Sky. „Nečekal jsem, že budu postupovat tak rychle, takže pozitiva tu jsou. Stále se učím, je tu spousta vzestupů a pádů, ale cítím v sobě potenciál. Jsem jen zklamaný, že jsem to nedokázal dát dohromady, když na tom záleželo.“

6:26: Z pole position dnes poprvé v sezóně odstartuje Max Verstappen. Vedle něj bude stát Lando Norris. Jak moc je v Suzuce důležitá první řada? Hodně. Od roku 2009 se tady odjelo 14 závodů a jen jednou vyhrál jezdec po startu mimo první řadu – v roce 2019 Valtteri Bottas ze třetího místa. Celkové statistiky jsou hodně podobné.

6:22: Na trati jsou ještě občas mokré oblasti. Závodní stopu ale teď trochu vyčistí vozy...

6:20: Všichni, které vidíme, mají obuté slicky. Samozřejmě to nejsou ty slicky, na kterých odstartují. Na startovním roštu jim mechanici pneumatiky vymění. Jezdci obvykle odjedou (necelé) kolo a zamíří zpět do boxů a následně se vrátí na trať a zamíří na startovní rošt.

6:20: Máme 40 minut do startu a to znamená co? To znamená, že se jezdci vydávají na startovní rošt.

6:17: Přestože je sucho nebo téměř sucho, déšť situaci ovlivnil. Trať je opět zelená (nebo zelenější), což znamená, že gumu z pneumatik déšť částečně smyl. Stále může být také voda okolo obrubníků.

6:15: Dnes tady máme dvě premiéry. Cunodu čeká první závod za Red Bullu, odkud vloni odešel sportovní šéf Jonathan Wheatley, kterého dnes čeká první závod v roli šéfa týmu Sauber.

6:10: Dopoledne v Suzuce skutečně pršelo, takže tráva dnes snad hořet nebude. Poté ale déšť ustal a je sucho. Ochladilo se. Teplota vzduchu je 15 °C, trať má 23 °C. V průběhu závodu se může déšť vrátit, ale pravděpodobnost je nižší než 50 %.

6:08: Vítejte u online přenosu z Velké ceny Japonska.