Verstappen se v Japonsku vrátil na vítěznou vlnu. Red Bull slaví titul mezi týmy

Velkou cenu Japonska 2023 vyhrál Max Verstappen před oběma jezdci McLarenu. Red Bull oslavil titul mezi týmy.

Kvalifikaci na Velkou cenu Japonska 2023 vyhrál s přehledem Max Verstappen. Z první řady vedle něj poprvé ve své kariéře odstartoval Oscar Piastri.

Druhá řada patřila Norrisovi a Leclercovi, třetí Pérezovi a Sainzovi, čtvrtá Hamiltonovi a Russellovi, pátá Cunodovi a Alonsovi.

Závod

Max Verstappen neměl úplně ideální start a jezdci McLarenu se dostal vedle něj. Nakonec ale vedení udržel. Mezi jezdci McLarenu ale došlo ke změně. Norris se dostal na druhou pozici před Piastriho. Alonso měl na měkkých pneumatikách dobrý start a dostal se na šesté místo.

Mezi Hamiltonem a Pérezem došlo ke kontaktu. Mexičan zamířil do boxů pro přední křídlo. K více dramatickému kontaktu došlo ale mezi Bottasem a Albonem, po kterém si jezdec Williamsu poskočil. Trosky pak poškodily vůz Čoua.

Na trať musel safety car. K restartu došlo v pátém kole. Kolo po restartu závodu došlo k ostrému souboji mezi jezdci Mercedesu, ale ke změně pozic nakonec nedošlo.

Bottas měl později kontakt také se druhým jezdcem Williamsu. Podle sportovních komisařů za něj mohl Logan Sargeant, který dostal penalizaci 5 sekund. Pro jezdce Williamsu to byla už druhá penalizace. Tu první dostal už před závodem za to, že měl Williams připravené třetí šasi více, než dovolují pravidla.

Oba jezdci Williamsu nakonec kvůli škodám po kolizích ze závodu odstoupili. Penalizaci dostal také Pérez za porušení pravidel za safety carem, ale to byl teprve začátek trápení mexického pilota. Ve 12. kole měl totiž kolizi s Magnussenem, za kterou dostal penalizaci. Než si ji stihl odpykat, tak odstoupil. Red Bull ho později na trať zase vrátil a po odpykání trestu Pérez odstoupil podruhé.

Po kolizi Péreze a Magnussena byl vyhlášen virtuální safety car. V té době zajel do boxů Piastri. Přestože jeho zastávka nebyla dvakrát rychlá, dokázal toho využít k tomu, že se po zastávce Norrise dostal před něj. Druhé místo ale Piastrimu nakonec nepatřilo. Musel rychlejšího Norrise pustit před sebe.

Fernando Alonso stavěl velmi brzy a na tvrdých pneumatikách se trápil. Postupně se propadal v pořadí a chuť si spravil až ve třetím stintu opět na tvrdých.

George Russell odjel závod na jednu zastávku. Dostal se tak před jezdce McLarenu, kteří stavěli jen jednou. Oba ho ale dokázali předjet. Totéž se nakonec povedlo rovněž Leclercovi.

Russell v závěru závodu pustil Hamiltona před sebe. Tři kola před koncem se před Russella dostal Sainz, který se poté zkoušel dostat také před Hamiltona, ale na to mu už nezbyl čas.

Zajímavý souboj na dálku předvedli jezdci AlphaTauri. Lawson se na startu dostal před Cunodu. Ten se před něj vrátil díky undercutu a dřívější zastávce. Při druhých zastávkách ale stavěl dříve zase Lawson, a tak byl nakonec i v cíli před domácím Cunodou. Body z toho ale tentokrát nebyly.

Závod nedokončil Lance Stroll, kterého tým povolal do boxů kvůli poškozenému zadnímu křídlu.

Velkou cenu Japonska vyhrál Max Verstappen. Jeho body stačily na to, aby Red Bull v předstihu získal Pohár konstruktérů sezóny 2023.

Výsledky

P. Jezdec Tým Čas / ztráta Kola Body 1 Max Verstappen Red Bull 1:30:58.421 53 25+1 2 Lando Norris McLaren 19.387 53 18 3 Oscar Piastri McLaren 36.494 53 15 4 Charles Leclerc Ferrari 43.998 53 12 5 Lewis Hamilton Mercedes 49.376 53 10 6 Carlos Sainz Jr. Ferrari 50.221 53 8 7 George Russell Mercedes 57.659 53 6 8 Fernando Alonso Aston Martin 1:14.725 53 4 9 Esteban Ocon Alpine 1:19.678 53 2 10 Pierre Gasly Alpine 1:23.155 53 1 11 Liam Lawson AlphaTauri 1 kolo 52 12 Júki Cunoda AlphaTauri 1 kolo 52 13 Kuan-jü Čou Alfa Romeo 1 kolo 52 14 Nico Hülkenberg Haas 1 kolo 52 15 Kevin Magnussen Haas 1 kolo 52 - Alexander Albon Williams 26 - Logan Sargeant Williams 22 - Lance Stroll Aston Martin 20 - Sergio Pérez Red Bull 15 - Valtteri Bottas Alfa Romeo 7

Průběh

Cíl:

Ver Nor Pia Lec Ham Sai RUs Alo Gas Oco

52/53: Dostane se Sainz i před Hamiltona?

50/53: Sainz před Russellem.

49/53: Russell pouští Hamiltona.

49/53: Sainz dojel Mercedesy...

48/53: ... žádný trest pro Leclerca.

47/53: Leclerc prověřován, že při souboji s Russellem vyjel z trati a získal výhodu.

47/53: Hamilton dojíždí Russella, který má o 10 kol starší pneumatiky. Za nimi pak není daleko Sainz.

45/53: Leclerc předjel Russella a je čtvrtý...

44/53: Russell čtvrtý, Hamilton šestý. To je 20 bodů. Verstappen vede (25 bodů), takže by Red Bull získal titul.

42/53: A Pérez odstupuje. Mexičan vyjel, zajel do boxů, absolvoval penalizaci, vyjel, přijel do boxů a odstoupil.

42/53: Piastri před Russellem.

41/53: A Pérez na trati...

41/53: A Pérez v boxech...

40/53: Pérez vyjíždí...

39/53: Sainz byl už také v boxech. Propadá se na sedmé místo.

38/53: Norris před Russellem. ještě tam má Sainze, ale ten bude stavět.

38/53: Verstappen v boxech. Jezdci McLarenu se nyní musí dostat před Russella.

37/53: Norris v boxech...

36/53: Piastri v boxech. Všichni tři na tvrdých.

35/53: Ještě jedna možnost u Péreze... že chce mít tým na trati dva vozy, když získá titul.

35/53: Leclerc v boxech. Hamilton v boxech.

33/53: Pérez.. no nejsme si moc jistí, zda se může vůz, který odstoupil, vrátit. Pokud ano, tak proč? Pokud trest udělen nebyl (a my myslíme, že byl), tak by mohl být udělen trest pro Katar. Druhou možností je snaha zajistit, aby bod za nejrychlejší kolo nezískal nikdo jiný – zejména Mercedes, pokud by Russell stavěl znovu.

32/53: Pokračuje na dálku souboj u AlphaTauri. Lawson tentokrát stavěl dříve a je tak před Cunodou...

30/53: Alonso po druhé zastávce předjíždí... nyní Cunodu. Teď má ale velkou ztrátu na Gaslyho.

28/53: Williams uvedl, že oba jezdci odstoupili kvůli poškozením, která utrpěli při kolizích.

27/53: Pérez se vrací do závodu, aby si odpykal trest. Albon končí...

27/53: Leclerc Piastriho dojíždí...

27/53: Piastri pouští Norrise.

26/53: Norris tak nějak čeká, že ho Piastri pustí. Za sebou má Leclerca 4,2 s.

25/53:

Ver Pia Nor Lec Sai Ham Oco Rus Alo Gas

25/53: Russell v boxech... no na jednu zastávku možná moc brzy. Spíše nasadí pro konec měkkou, ale uvidíme.

24/53: Jezdci McLarenu dojeli Russella, který asi pojede na jednu zastávku.

24/53: Stewardi prověřili souboj Hamiltona s Russellem, ale bez dalších akcí..

23/53: Podle Astonu problém se zadním křídlem...

23/53: Stroll odstoupil....

22/53: Alonso si stěžuje, že ho hodili brzkým pit stopem mezi lvy... už ho předjeli i Hamilton a Ocon.

21/53: Alonso má sice také tvrdé, ale moc se mu nedaří... je až osmý.

20/53: Jezdci Mclarenu nasadili tvrdou... měli dvě, jak jsme psali před startem.

20/53:

Ver Rus Pia Nor Lec Oco Alo Sai Ham Cun Law Str Huk Gas Čou Mag Alb Sar

20/53: Russell se moc nebránil, Verstappen zpět první. Russell ještě nestavěl.

19/53: Leclerc předjel Alonsa...

18/53: Norris se propadl za Piastriho. Mezi nimi jsou ještě Gasly, Ocon. V boxech z prvního místa Sainz. Leclerc za Alonsem.

18/53: Norris, Leclerc v boxech.

17/53: Verstappen v boxech, také Hamilton. Ještě předtím předvedl souboj s Russellem číslo 2.

16/53: Pérez dostal penalizaci, ale odstupuje... Ale ještě předtím stihl vytlačit Norrise.

14/53: Piastri něco vydělal, ale zase i prodělal, protože zastávka trvala déle.

14/53: Piastri v boxech a na trati VSC

13/53: Oba chlapci v boxech.

12/53: žluté vlajky... kontakt mezi Pérezem a Magnussenem.

12/53: Alonso v boxech...

11/53: Lawson také v boxech.. a propadá se za Cunodu.

10/53: Cunoda v boxech...

9/53: Pět sekund také pro Péreze za porušení pravidel za SC.

8/53: Sargeant dostává penalizaci 5 sekund. Bottas odstupuje.

8/53: Verstappen už má náskok 2,6 s.

8/53: Pérez zatím 16.

6/53: Uff... Bottas měl kontakt se Sargeantem a roztočil se. Fin míří do boxů.

6/53: Pěkný souboj jezdců Mercedesu. Russell se dostal před Hamiltona, ale ten mu to vrací.

6/53: Verstappen nejrychlejší všechny sektory. Sargeant v boxech, zřejmě odpykat penalizaci...

5/53: Alonso na měkkých nahání Sainze.

5/53: Restart...

4/53: SC zajede do boxů...

4/53: Lawson před Cunodou. To bude pikantní...

3/53: A Pérez v boxech... nazouvá tvrdé pneumatiky a také přední křídlo.

2/53: Hamilton měl kontakt s Pérezem na startu. Za SC může ale kontakt Albona s Bottasem...

2/53: V boxech Albon, Čou, Ocon a Bottas.

2/53:

Ver Nor Pia Lec Sai Alo Per Ham Rus Law Cun Str Hul Gas Mag Sar

1/53: Safety car...na trati jsou úlomky

Start: Norris bojoval s Verstapenem o vedení, ale ten první místo udržel. Norris nicméně druhý před Piastrim. Alonso si polepšil na šesté místo. Bottas v problémech.

7:00: Jezdci se vydávají do zahřívacího kola...

6:59: První osmička na středních.

6:58: Pneumatiky pro start:

Měkké: Cunoda, Alonso, Lawson, Bottas, Stroll, Hülkenberg, Čou

Střední: ostatní

Tvrdé: nikdo

6:48: Startovní rošt

P. Jezdec Tým Poznámka 1 Max Verstappen Red Bull 2 Oscar Piastri McLaren 3 Lando Norris McLaren 4 Charles Leclerc Ferrari 5 Sergio Pérez Red Bull 6 Carlos Sainz Jr. Ferrari 7 Lewis Hamilton Mercedes 8 George Russell Mercedes 9 Júki Cunoda AlphaTauri 10 Fernando Alonso Aston Martin 11 Liam Lawson AlphaTauri 12 Pierre Gasly Alpine 13 Alexander Albon Williams 14 Esteban Ocon Alpine 15 Kevin Magnussen Haas 16 Valtteri Bottas Alfa Romeo 17 Lance Stroll Aston Martin 18 Nico Hülkenberg Haas 19 Kuan-jü Čou Alfa Romeo box Logan Sargeant Williams

6:47: Pravděpodobnost deště je 0 %.

6:44:

6:43: Pokud se Verstappenovi něco nepřihodí, tak by to mělo být jasné. O další dvě místa na pódiu se ale bude bojovat – mezi jezdci Ferrari, McLarenu a nejspíše také Pérezem.

6:39: Strategie: očekávají se dvě zastávky v boxech. Hned první strategie měkká–tvrdá–tvrdá ale u poloviny startovního pole není možná... řada jezdců totiž nemá dvě sady tvrdých pneumatik. Týká se to jezdců Red Bullu i Ferrari. Naopak McLaren si dvě tvrdé pošetřil.

6:38: Teplota trati je zatím vyšší než v kvalifikaci – 45 °C.

6:34: Z první řady vedle Verstappena dnes odstartuje Oscar Piastri...

6:28: V Suzuce se většinou vyhrává z první řady. Konkrétně 16krát zde vyhrál jezdec z pole position a 11krát z druhého místa. Jen jednou zde vyhrál jezdec ze druhé řady – v roce 2019 Valtteri Bottas po startu ze třetího místa. Čtyřikrát pak vyhrál jezdec z nižší než druhé řady. Rekord drží Kimi Räikkönen, který v roce 2005 vyhrál ze 17. místa.

6:25: Titul ale může získat Red Bull. Stačí, když získá více bodů než Mercedes a Ferrari nezíská o 24 a více bodů.

6:23: Vloni v Suzuce získal Verstappen titul mistra světa. Vloni bylo Japonsko 18. závodem, letos je 16. Verstappen dnes titul získat nemůže...

6:22: Lewis Hamilton ve čtvrtek řekl, že pokud Red Bull nevyhraje s náskokem 30 sekund, tak se „něco děje“. Zatím to vypadá, že se neděje nic. Verstappen v kvalifikaci získal pole position s jasným náskokem. Jestli to bude dnes 30 sekund, to se teprve uvidí. Vloni Verstappen v Suzuce vyhrál s rekordním (pro Suzuku) náskokem 27 sekund.

6:20: Boxová ulička je uzavřena.

6:18: Respektive... nasadit může tým samozřejmě cokoliv. Nemůže mít ale předem připravené celé nebo téměř celé třetí auto, ale jen monokok plus některé komponenty v něm.

6:13: Nepříjemnosti před závodem zažil Williams. Logan Sargeant po včerejší nehodě odstartuje z boxů – tým mu změnil nastavení. Kromě toho ho ale čeká také penalizace 10 sekund. Williams mu totiž nasadil nové šasi. To sice pravidla umožňují, ale jsou tam jistá omezení. Sportovní pravidla to definují tak, že tým může nasadit samotný monokok plus další vyjmenované komponenty – jde především o díly, které už jsou součástí monokoku, řízení, boční nárazovou strukturu apod. Pokud tým zajde dál, je nové šasi považováno za „třetí auto“ a nasadit tři auta nelze... jezdci pak hrozí trest například v podobě startu z boxů. Z nich ale už Sargeant startuje, takže před pár minutami přišel od stewardů ještě časový trest.

6:11: Jezdci se vydávají na startovní rošt..

6:10: Vítejte u online přenosu z Grand Prix Japonska 2023.