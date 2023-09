Verstappen v kvalifikaci na Grand Prix Japonska rozdrtil konkurenci

Kvalifikaci na Velkou cenu Japonska ovládl Max Verstappen. Za ním odstartují do závodu jezdci McLarenu. Kvalifikaci přerušila nehoda Logana Sargeanta v první části.

První část kvalifikace přerušila devět minut před koncem nehoda Logana Sargeanta v poslední zatáčce. Nepostoupili Bottas, Stroll Hülkenberg, Čou a samozřejmě Sargeant.

Ve druhé části pak kvalifikace skončila pro Lawsona, Gaslyho, Albona, Ocona a Magnussena.

Lawson, který zazářil v Q1, nepostoupil do třetí části jen těsně, když ho o 0,043 sekundy porazil Fernando Alonso. Španěl tak i nadále zůstává jediným jezdcem, který postoupil do třetí části ve všech letošních kvalifikacích.

V poslední části kvalifikace zajel už v prvním pokusu Verstappen kolo, kterým se dostal jen těsně nad 1:29 a pohodlně by stačilo na pole position. Ve druhém pokus ale ještě zrychlil a dostal se pod 1:29.

Na druhém místě skončil se ztrátou 0,581 sekundy Oscar Piastri. Z 33 kvalifikací v Suzuce jde o sedmý největší rozdíl mezi prvním a druhým jezdcem.

Za Piastrim skončil jeho týmový kolega Lando Norris. Až pátý skončil Sergio Pérez, který rozdělil jezdce Ferrari.

Startovní rošt

P. Jezdec Tým Poznámka 1 Max Verstappen Red Bull 2 Oscar Piastri McLaren 3 Lando Norris McLaren 4 Charles Leclerc Ferrari 5 Sergio Pérez Red Bull 6 Carlos Sainz Jr. Ferrari 7 Lewis Hamilton Mercedes 8 George Russell Mercedes 9 Júki Cunoda AlphaTauri 10 Fernando Alonso Aston Martin 11 Liam Lawson AlphaTauri 12 Pierre Gasly Alpine 13 Alexander Albon Williams 14 Esteban Ocon Alpine 15 Kevin Magnussen Haas 16 Valtteri Bottas Alfa Romeo 17 Lance Stroll Aston Martin 18 Nico Hülkenberg Haas 19 Kuan-jü Čou Alfa Romeo 20 Logan Sargeant Williams

Třetí část kvalifikace (Q3)

P. Jezdec Tým Čas Ztráta Kola Pneu. 1 Max Verstappen Red Bull 1:28.877 6 měkká 2 Oscar Piastri McLaren 1:29.458 0.581 6 měkká 3 Lando Norris McLaren 1:29.493 0.616 6 měkká 4 Charles Leclerc Ferrari 1:29.542 0.665 3 měkká 5 Sergio Pérez Red Bull 1:29.650 0.773 6 měkká 6 Carlos Sainz Jr. Ferrari 1:29.850 0.973 3 měkká 7 Lewis Hamilton Mercedes 1:29.908 1.031 6 měkká 8 George Russell Mercedes 1:30.219 1.342 3 měkká 9 Júki Cunoda AlphaTauri 1:30.303 1.426 6 měkká 10 Fernando Alonso Aston Martin 1:30.560 1.683 3 měkká

9:14:

Ver Pia Nor Lec Per Sai Ham Rus Cun Alo

9:14: Pérez rozděluje jezdce Ferrari.

9:14: Jezdci Ferrari za jezdci McLarenu.

9:13: Verstappen 1:28.877.

9:13: uff... i druhém

9:13: Verstappen nejrychlejší v prvním sektoru...

9:12: Russell zatím čtvrtý a je v boxech.

9:10: Jezdci Ferrari na trati...

9:07:

Ver Pia Nor Per Ham Cun

9:07: Pérez a Hamilton zajeli první pokus na použité sadě.

9:05: Verstappen 1:29.012. Pérez ztratil 1,4 sekundy. Jezdci Ferrari stále v boxech. Čeká je asi jen jeden pokus – i kvůli červeným vlajkám v Q1.

9:02: Q3 začíná. Jako první na trať vyjíždí jezdci Red Bullu.

9:01: Získá Verstappen pole positio, nebo...? A co na dalších místech? Q3 začíná za chvíli.

Druhá část kvalifikace (Q2)

P. Jezdec Tým Čas Ztráta Kola Pneu. 1 Charles Leclerc Ferrari 1:29.940 6 měkká 2 Max Verstappen Red Bull 1:29.964 0.024 3 měkká 3 Sergio Pérez Red Bull 1:29.965 0.025 6 měkká 4 Lewis Hamilton Mercedes 1:30.040 0.100 6 měkká 5 Carlos Sainz Jr. Ferrari 1:30.067 0.127 6 měkká 6 Oscar Piastri McLaren 1:30.122 0.182 3 měkká 7 Júki Cunoda AlphaTauri 1:30.204 0.264 6 měkká 8 George Russell Mercedes 1:30.268 0.328 6 měkká 9 Lando Norris McLaren 1:30.296 0.356 3 měkká 10 Fernando Alonso Aston Martin 1:30.465 0.525 6 měkká 11 Liam Lawson AlphaTauri 1:30.508 0.568 6 měkká 12 Pierre Gasly Alpine 1:30.509 0.569 6 měkká 13 Alexander Albon Williams 1:30.537 0.597 6 měkká 14 Esteban Ocon Alpine 1:30.586 0.646 6 měkká 15 Kevin Magnussen Haas 1:30.665 0.725 3 měkká

8:57: Alonso porazil Lawsona o 0,043 s.

8:56: Nepostupují Lawson, Gasly, Albon, Ocon, Magnussen.

8:56: Tak to Alonsovi opět vyšlo a po 16. postupuje do Q3.

8:55: Leclerc první...

8:54: McLaren zastavil Piastriho na konci boxů. Ale s tím, že nemusí vyjíždět.

8:51: Magnussen vyjíždí až nyní k jednomu pokusu.

8:47:

Ver Pia Nor Per Cun Lec Sai Rus Ham Law Alo Oco Gas Alb

8:46: Fernando Alonso je jediným jezdcem, který letos postoupil vždy do Q3. Tentokrát to ale moc nevypadá.

8:46: a právě jezdci McLarenu jdou za prvního Verstappena.

8:45: Pérez, Cunoda a jezdci McLarenu na nových pneumatikách. Ostatní na již použitých.

8:42: Albon a Verstappen na trati jako první. Albon hlásí, že trať zrychlila o dvě, tři desetiny.

8:39: Liam Lawson si první část kvalifikace opravdu užil. Odjel 10 kol. Ale nyní už druhá část...

První část kvalifikace (Q1)

P. Jezdec Tým Čas Ztráta Kola Pneu. 1 Max Verstappen Red Bull 1:29.878 3 měkká 2 Lando Norris McLaren 1:30.063 0.185 3 měkká 3 Charles Leclerc Ferrari 1:30.393 0.515 5 měkká 4 Liam Lawson AlphaTauri 1:30.425 0.547 10 měkká 5 Oscar Piastri McLaren 1:30.439 0.561 5 měkká 6 Carlos Sainz Jr. Ferrari 1:30.651 0.773 5 měkká 7 Sergio Pérez Red Bull 1:30.652 0.774 6 měkká 8 Júki Cunoda AlphaTauri 1:30.733 0.855 6 měkká 9 George Russell Mercedes 1:30.811 0.933 6 měkká 10 Lewis Hamilton Mercedes 1:30.811 0.933 6 měkká 11 Pierre Gasly Alpine 1:30.843 0.965 6 měkká 12 Alexander Albon Williams 1:30.941 1.063 6 měkká 13 Esteban Ocon Alpine 1:30.960 1.082 6 měkká 14 Fernando Alonso Aston Martin 1:30.971 1.093 6 měkká 15 Kevin Magnussen Haas 1:30.976 1.098 6 měkká 16 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:31.049 1.171 5 měkká 17 Lance Stroll Aston Martin 1:31.181 1.303 7 měkká 18 Nico Hülkenberg Haas 1:31.299 1.421 6 měkká 19 Kuan-jü Čou Alfa Romeo 1:31.398 1.520 6 měkká - Logan Sargeant Williams - - 2 měkká

8:33: Stroll nepostoupí, ale Alonso na tom není o moc lépe. Skončil 14.

8:32: Nepostoupí Bottas, Stroll Hülkenberg, Čou a samozřejmě Sargeant.

8:32: Lawson čtvrtý!

8:28: Bottas, Hulk, Albon a Gasly stále bez času...

8:26: Lawson sedmý...

8:23: Už jsme to zmínili... po Monze se také v Suzuce hlídá maximální čas v každém kole, aby se jezdci nehromadili na konci kola. A vypadá to, že právě kvůli tomu jsou prověřováni Leclerc, Čou a Bottas.

8:22: Kvalifikace pokračuje. Na trati jako první Lawson.

8:12: Sargeant si to potom vzal přes trať do boxů. To se nebude FIA líbit.

8:10: čas se zastavil na 9:5 do konce Q1. Čas má na kontě 13 jezdců.

Ver Nor Per Rus Ham Alo Oco Cun Čou Mag Law Str

8:09: Sargeant bourá v poslední zatáčce.

8:09: červené vlajky

8:04: Tak už vyjíždí další....

8:02: Lawson na Stroll na trati. Ostatní vyjedou až později, aby mohli nadávat na provoz.

8:01: Helma Lewise Hamiltona...

8:00: začínáme

7:55: Oproti poslednímu tréninku se nám ochladilo – týká se to především trati. Na konci tréninku teplota atakovala 50 °C, nyní je o 10 stupňů nižší.

7:55: Poslední dvě kvalifikace vyhrál Carlos Sainz. Dnes je ale jasným favoritem Max Verstappen, který vyhrál všechny tři tréninky.

7:53: Vítejte u online přenosu z kvalifikace na Velkou cenu Japonska 2023.