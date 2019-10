V Japonsku vyhrál Bottas. Mercedes si zajistil oba tituly

Víkend v Japonsku ovlivnil tajfun Hagibis, kvůli kterému byl sobotní program zrušen. Kvalifikace se odjela v neděli a za mírného favorita na první řadu byl až do třetí části kvalifikace považován Mercedes. Ferrari ale nakonec zůstává po letní přestávce neporažené. Jen na prvním místě vystřídal Leclerca Vettel. Druhá řada patřila na startu Mercedesu, třetí Red Bullu a čtvrtá McLarenu.

Závod

Sebastian Vettel měl špatný start, dokonce byl vyšetřován za ulitý start. Na první místo se dostal Valtteri Bottas.

Charles Leclerc měl v první zatáčce kontakt s Verstappenem, který skončil v hodinách a v pozdější fázi závodu musel odstoupit. Leclerc zůstával na trati, přestože jeho přední křídlo bylo značně poškozené. Z jeho vozu odpadávaly karbonové úlomky, které zasáhly vůz Lewise Hamiltona a připravily ho o levé zrcátko. Leclerc nakonec po čtyřech kolech zajel do boxů.

Dobrý start neměl ani Albon, který se propadl za oba jezdce McLarenu. Po pár kolech se pokusil dostat zpět, ale došlo k incidentu s Norrisem, po kterém musel mladík McLarenu do boxů a fakticky tak skončily jeho naděje na dobré umístění.

Sebastian Vettel zajel na konci 16. kola do boxů a nazul měkké pneumatiky, z čehož bylo patrné, že bude muset znovu do boxů. Bottas stavěl o kolo později a nazul střední pneumatiky. Hamiltona nechal Mercedes na trati déle – až do konce 21. kola.

Podruhé zajel Vettel do boxů na konci 31. kola. K mechanikům ale později zajel i Bottas a do vedení se tak dostal Hamilton. Také jeho však Mercedes povolal k druhé zastávce.

Hamilton ke konci závodu dojel Vettela, který se na rovinkách mohl spolehnout na sílu pohonné jednotky Ferrari a atakům Hamiltona odolal.

Leclerc se prodíral startovním polem. Na konci závodu zajel do boxů a pokusil se získat nejrychlejší kolo závodu, ale to se nepovedlo.

Nejrychlejší kolo závodu zajel Hamilton. Mercedes tím získal klíčový bod, díky němuž si zajistil šestý titul mezi týmy v řadě. Mercedes také získal titul mezi jezdci, kde se ale ještě bude rozhodovat mezi Hamiltonem a Bottasem.

Na trati se odehrál také pomyslný pokračující souboj o čtvrté místo v Poháru konstruktérů. McLaren měl skvělé startovní pozice, ale renaulty se v závodu rozhodně neztratily a dostaly se na body. Sainzovo šesté místo přesto znamená, že si z Japonska stáj z Wokingu odveze více bodů.

V závěru závodu boural Sergio Pérez. Kvůli chybě s šachovnicovou vlajkou získal přesto body za deváté místo.

Výsledky

P. Jezdec Tým Čas/ztráta Kola Body 1 Valtteri Bottas Mercedes 1:21:46.755 52 25 2 Sebastian Vettel Ferrari 13.343 52 18 3 Lewis Hamilton Mercedes 13.858 52 16 4 Alexander Albon Red Bull 59.537 52 12 5 Carlos Sainz Jr. McLaren 1:09.101 52 10 6 Charles Leclerc Ferrari 1 kolo 51 8 7 Daniel Ricciardo Renault 1 kolo 51 6 8 Pierre Gasly Toro Rosso 1 kolo 51 4 9 Sergio Pérez Racing Point 2 kola 51 2 10 Nico Hülkenberg Renault 1 kolo 51 1 11 Lance Stroll Racing Point 1 kolo 51 12 Daniil Kvyat Toro Rosso 1 kolo 51 13 Lando Norris McLaren 1 kolo 51 14 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1 kolo 51 15 Romain Grosjean Haas 1 kolo 51 16 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1 kolo 51 17 Kevin Magnussen Haas 1 kolo 51 18 George Russell Williams 2 kola 50 19 Robert Kubica Williams 2 kola 50 - Max Verstappen Red Bull 14

Průběh

53/53: Pérez bourá

52/53:

Bot Vet Ham Alb Sai Lec Ric Gas Hul Per

50/53: Hamiltonův bod za nejrychlejší kolo závodu nyní dělá rozdíl... Mercedes by získal titul.

49/53: Hamilton to zkouší, ale motor Ferrari dokáže DRS konkurovat.

47/53: Leclerc v boxech

47/53: Hamilton v DRS...

45/53: Hamilton přebírá nejrychlejší kolo závodu.

43/53: Hamilton pět sekund za Vettelem.

43/53: Hamilton v boxech

42/53: Bottas ztrácí na Hamiltona 8,1 s.

41/53: pokud by Hamilton stavěl a skončil třetí, tak aktuálně připravuje Mercedes o titul Vettelovo nejrychlejší kolo závodu, ale to může vzít po zastávce právě Hamilton.

39/53: Vettel topí záměrně. Hamilton bude stavět...

39/53: Vettel nejrychlejší kolo...

37/53: Bottas na měkkých 9,2 s za Hamiltonem. To by měl dojet.

36/53: Bottas pojede do boxů..

35/53: Albon v boxech, Leclerc jde agresivním manévrem před Gaslyho.

34/53: Leclerc 7.

33/53: Vettel nyní 20 sekund za Hamiltonem.

32/53:

Bot Ham Vet Alb Sai Gas Stro Lec Hul Per

32/53: Vettel v boxech

29/53: Hamilton není nadšený tím, že jede na střední směsi a neměl by stavět.

27/53: Hülkenberg před Kvjatem... jde na 9. místo.

27/53: Leclerc 12. na měkkých.

26/53: Leclerc v boxech, také Norris

25/53:

Bot Vet Ham Sai Alb Ric Lec Gas Kvy Stro Nor Hul Per Gro Gio Rai Mag Rus Kub

24/53: A Hamilton dojíždí Vettela

22/53: Vettel sice má nejměkčí pneumatiky, ale nedá se říct, že by stahoval Bottase.

22/53: Hamilton v boxech

20/53: Bottas stanovil rekord okruhu.

20/53: Incident mezi Verstappenem a Leclercem se bude řešit až po závodě.

19/53: Vettel má 10 sekund ztrátu na Bottase. Ve vedení Hamilton, který ještě nestavěl.

18/53: Leclerc 11. a má před sebou 7 sekund Albona, který ale přezul a jezdí rychlé časy.

18/53: Bottas v boxech o kolo později. Nazouvá střední.

17/53: Vettel v boxech a nazouvá měkké.

16/53: Vettel ztrácí na Bottase už sedm sekund a má za svými zády Hamiltona.

16/53: Albon v boxech.

15/53: Verstappen v boxech a končí

15/53: Vettel nebude za ulitý start potrestán.

12/53:

Bot Vet Ham Sai Alb Gas Stro Hul Per Ric

12/53: Bottas už má na Vettela 3,6 s. Leclerc postupuje pořadím.

10/53: A vyšetřován je také Vettel kvůli startu...

9/53: Leclerc před Verstappenem.

8/53: Leclerc se nám rozpadá... upadlo mu levé zrcátko.

8/53: A Leclerc nyní 2,2 s za Verstappenem na 17. místě.

8/53: Zajímavé. Incident v prvním kole se původně řešit neměl, ale nyní se už vyšetřuje.

7/53: Na bodech už také Ricciardo.

6/53: Bottas dvě sekundy před Vettelem.

6/53: Aha, Norris v boxech po kontaktu s Albonem.

5/53: Leclerc až poslední. Norris v boxech.

4/53: Leclerc v boxech

4/53: Z Leclercova vozu upadl kus a trefil Hamiltonův vůz.

3/53: Ferrari chce povolat Leclerca do boxů, ten ale zůstává na trati.

2/53: Dobrý start pro Hülkenberga, který je 10.

2/53:

Bot Vet Lec Ham Sai Nor Alb Gas Strol Hul

2/53: navíc i Albon za mclareny...

Start: Bottas v čele před Vettelem a Leclercem. Verstappen v hodinách a padá pořadím. Leclerc má poškozené přední křídlo po kontaktu s red bullem.

LAP 1/53: Bottas gets a brilliant start and leads!



7:10: Jezdci se vydávají do zahřívacího kola.

7:07: z druhé desítky startují jezdci převážně na středních. Měkké mají nazuté Stroll, Kvjat, Hülkenberg, Pérez.

6:56: Strategie: První desítka startuje na měkkých pneumatikách. V boxech očekáváme jezdce okolo 24. až 27. kola. Přezouvat se bude na střední (ačkoliv někteří to mohou zkusit zase na tvrdých). Pirelli ale nevylučuje ani možnost dvou zastávek. Ferrari a Verstappen k tomu mají vhodné podmínky – mají k dispozici novou sadu měkkých pneumatik.

6:55: podobně jako v kvalifikace, také nyní fouká silný vítr o rychlosti přes 20 km/h.

6:54: Sebastian Vettel vyhrál v Japonsku čtyřikrát. Hamilton pětkrát. V hybridní éře ale Mercedes v Suzuce nikdo neporazil.

6:49: Red Bully, které si na Japonsko hodně věřily, odstartují ze třetí řady. McLaren dnes může významně navýšit svůj náskok na Renault. Odstartuje ze čtvrté řady, renaulty až z chvostu pole.

6:47: Kvalifikaci vyhrál Vettel před Leclercem. První řada pro Ferrari není ve světle dění po letní přestávce žádným překvapením, ale... pokud se podíváme na průběh víkendu v Japonsku, tak už to překvapení je. Ferrari vytáhlo formu až ve třetí části kvalifikace.

6:46: V kvalifikaci došlo ke dvěma nehodám. Magnussen měnil převodovku a odstartuje poslední. Kubica mění celé šasi a odstartuje z boxů.

6:40: Vítejte u online přenosu z Velké ceny Japonska 2019.

