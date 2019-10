V prvním tréninku v Japonsku byl nejrychlejší Bottas

Týmy už před začátkem prvního tréninku věděly, že je čeká v Suzuce jen 180 minut tréninků. Aktivita na trati tak byla po celou dobu prvního tréninku vysoká.

Hned po pár sekundách ale jízdy ovlivnil virtuální safety car. Carlos Sainz musel hned po vyjetí z boxů odstavit svůj vůz. Na trať se vrátil o půl hodiny později.

Technické problémy hlásil také Antonio Giovinazzi, který se dokázal vrátit zpět do boxů. Ital se měl podle Alfy Romo vrátit v prvním tréninku na trať, ale to se nakonec nestalo.

Mercedesy se dostaly hned do vedení a to přesto, že kroužily na středních pneumatikách. Až po dvou třetinách tréninku je překonali Sebastian Vettel a Charles Leclerc na měkkých pneumatikách. Jakmile nazuli měkké také u Mercedesu, vrátili se oba jezdci na první dvě místa.

Menší horkou chvilku měl v zatáčce Lžíce Valtteri Bottas, který musel brzdit, když se mu v zatáčce do cesty připletl Charles Leclerc.

😲 Big lock up for Bottas at Spoon Curve as the Finn manages to avoid a slow-moving Leclerc#JapaneseGP 🇯🇵 #F1 pic.twitter.com/hTyErZ4zM8