Ferrari má v Japonsku první řadu. Vettel získal pole position s rekordním časem

Superneděle na Suzuce začala odloženou kvalifikací. Tajfun Hagibis je už pryč, ale zejména na začátku kvalifikace nebyly na trati úplně ideální podmínky. Foukal vítr o rychlosti přes 20 km/h a trať byla zelená (bez nagumovaného povrchu).

V nájezdu do měřeného kola boural hned na začátku kvalifikace v poslední zatáčce Robert Kubica. Po restartu kvalifikace na stejném místě boural také Kevin Magnussen, který se sice dokázal s poškozeným vozem dostat do boxů, ale kvalifikace pro něj skončila.

Až do začátku třetí části kvalifikace byl za favorita považován Mercedes. Stříbrným se ale rudou dominanci, která začala po letní přestávce, nakonec zastavit nepodařilo. Sebastian Vettel zajel v prvním pokusu nejrychlejší čas ve všech sektorech a šel s velkým náskokem na první místo. Druhý byl Leclerc.

Ve druhých pokusech jezdci zrychlili. Vettel ještě vylepšil svůj čas a po dlouhé době porazil Leclerca v kvalifikaci. Mercedesy se sice dotáhly, ale i tak jim bude patřit až druhá řada. Bottas porazil Hamiltona.

Ve třetí řadě budou stát jezdci Red Bullu, kteří zajeli identický čas. Max Verstappen ho zajel dříve, a tak bude stát na startovním roštu výše.

Pro Red Bull to musí být na domácí trati Hondy zklamáním. Ještě horší pocity po kvalifikace ale mají u Renaultu. Ricciardo se nedostal z první části, Hülkenberg měl v té prostřední problémy s hydraulikou.

4:16: Bottas ztrácí 0,229 s.

4:16: Vettel 1:27.064

4:16: Leclerc zůstává druhý.

4:15: Ale Vettel ještě rychlejší...

4:14: Leclerc v prvním sektoru překonal Vettelův čas.

4:13: Druhé pokusy....

4:09: Bottas ztrácí 0,484 s, Hamilton 0,620 s.

4:09: Jak by řekl Martin Straka, to bylo ram pam pam.

4:07: Vettel první 1:27.212, Leclerc druhý! Nový rekord a nejrychlejší čas ve všech sektorech.

4:07: Bottas 1:27.535

4:03: pokračujeme...

3:56: Nepostupují Giovinazzi, Stroll, Räikkönen, Kvjat, Hülkenberg

3:55: První Bottas před Hamiltonem, třetí Albon

3:54: Albon nejrychlejší v prvním sektoru, ale hned mu vzal Hamilton

3:53: Na trati všichni kromě jezdců Ferrari.

3:53: Hülkenberg má nějaké problémy, bude se vracet do boxů.

3:46: Verstappen ztrácí skoro 7 desetin a stěžuje si na nedostatek výkonu.

3:45: Ale teď už přebírá vedení Hamilton – 1:27.826

3:45: Ferrari zatím první...

3:43: Všichni na měkkých...

3:41: až teď na trati první jezdci...

3:40: začíná druhá část...

3:33: nepostoupí: Ricciardo, Pérez, Russell. Magnussen a Kubica bez času.

3:32: Norris čtvrtý.

3:28: Hamilton druhý, Bottas čtvrtý...

3:25: Leclerc první, druhý Verstappen, třetí Vettel. Mercedesy na šestém a sedmém místě.

3:20: pokračujeme...

3:16: podle F1 má vítr rychlost 23 km/h

3:15: Magnussen se rozjel a vrací sedo boxů... s poškozeným předním i zadním křídlem.

3:14: další nehoda v poslední zatáčce. Bourá Magnussen. To nebude náhoda... na okruhu fouká vítr.

RED FLAG 🔴



Magnussen is also off at Turn 18!



But he reverses and attempts to make his way around the track



The clock is stopped at 11:42#JapaneseGP 🇯🇵 #F1 pic.twitter.com/ANnkFYJHrn