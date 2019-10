Ve druhém a posledním tréninku v Japonsku zůstal na čele Bottas

Druhý trénink byl pro jezdce a týmy poslední příležitostí pracovat na nastavení před nedělní přeloženou kvalifikací.

Do čela se na středních pneumatikách dostali jezdci Mercedesu. Na Verstappena a Leclerca jsme museli čekat dvacet minut. V době, kdy vyjeli na trať, začal Sebastian Vettel s kvalifikačními simulacemi a dostal se na první místo. Mercedesu první kvalifikační simulace nevyšly. Bottas se v závěru okruhu roztočil a ovlivnil i Hamiltona. Při dalších pokusech se ale stříbrné šípy dostaly opět do čela. Nejrychlejší čas zajel Valtteri Bottas.

Na třetí místo šel později Verstappen. Albon byl zase před Leclercem. Nejlepším ze zbytku pole byl sedmý Sainz.

Renault přivezl do Japonska nové přední křídlo, které by mu mělo pomoci v souboji s McLarenem. V tréninku ale byli jezdci francouzské stáje na 17. a 18. místě.

Jezdci Ferrari v samotném závěru tréninku vyjeli na čerstvých měkkých pneumatikách. Leclerc se dostal před Albona i před Vettela na čtvrté místo.

Pokud by se v neděli nemohla jet kvalifikace, byl by startovní rošt seřazen dle výsledků tohoto tréninku.

8:28: Leclerc jde před Vettela. Zatím.

8:28: Ferrari na čerstvých měkkých.

8:25: Russell s flow visem. Takhle na konci tréninku neobvyklé, ale s ohledem na zredukovaný víkend asi logické. Zůstal čas, tak tým testuje.

8:14: žádný déšť na programu pro zbytek tréninku.

7:57: Jezdci se teď budou věnovat delším jízdám.

7:51: Kvjat jde na sedmé místo, ale hned ho překonává Norris.

7:50:

7:45: Bottas první – 1:27.785, desetinu před Hamiltonem.

7:35: Leclerc těsně za Vettelem.

7:31: Hamilton – 1:27.896

7:30: Bottas tím navíc ovlivnil i Hamiltonovo kolo.

7:29: Fin proplachtil okolo vjezdů do boxů, nyní musí objet celé kolo.

7:27: Bottas v hodinách při kvalifikační simulaci... respektive v nájezdovém kole do ní.

Valtteri Bottas spins as he winds up to start his flying lap!



Lewis Hamilton has to slow down as a result, too!#Japanese 🇯🇵 #F1 pic.twitter.com/X7l2OkX9pT