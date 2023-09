Online: Velká cena Itálie 2023

Průběžné výsledky a zpravodajství z Grand Prix Itálie 2023.

17/51: Verstappen hned ujíždí...

15/51: Verstappen první! Pérez před Russellem.

14/51: Aha, tak ne... Pérez i Russell si zkrátili první šikanu.

14/51: Pérez se dostává před Russella, ale ten se nevzdává a vrací mu předjetí! Lawson v boxech.

13/51: Lawson se dostal na 11. místo před Hulka.

12/51: Čou a Gasly v boxech, Pérez se snaží dostat před Russella, ale ten se zatím drží.

9/51: Alonso se dostal před Hulkenberga a dokonce zajel nejrychlejší první sektor.

8/51: Leclerc nyní blízko Verstappenovi.

6/51: Verstappen se pokusil o útok ve druhé zatáčce.

5/51: Verstappen je těsně za Sainzem. Leclerc už je mimo DRS.

4/51:

Sai Ver Lec Rus Per Alb Pia Nor Ham Hul Alo Law Sar Bot Čou Oco Gas Str Mag

2/51: Albon zpět před Piastrim na šestém místě.

2/51: Hulkenberg měl dobrý start a je 10. před Alonsem.

Start: Sainz udržel vedení. Pořadí na čele se nemění.

15:20: Jezdci se vydávají znovu do zahřívacího kola.

15:19: Závod bude zkrácen o dvě kola.

15:17: Technický problém se startovacími světly, hlásí Haas.

15:14: V 15:20 bude další zahřívací kolo.

15:08: Jezdci stojí na startovním roštu... podle Red Bullu bude start odložen o pět minut.

15:05: Leclerc si stěžuje, že vůz nezatáčí dobře v pravých zatáčkách.

15:05: Další zahřívací kolo...

15:03: Cunoda zastavuje u trati... problém s motorem.

15:00: Jezdci se vydávají do zahřívacího kola.

14:57: Pneumatiky pro start:

Hamilton, Bottas a Magnussen startují na tvrdých

Ostatní na středních

14:48: Potvrzeno... pravděpodobnost deště 0 %.

14:47: ... kterou vedle šéfů F1 a FIA poslouchá také italská premiérka.

14:47: Zní italská hymna...

14:43: Startovní rošt

P. Jezdec Tým Poznámka 1 Carlos Sainz Jr. Ferrari 2 Max Verstappen Red Bull 3 Charles Leclerc Ferrari 4 George Russell Mercedes 5 Sergio Pérez Red Bull 6 Alexander Albon Williams 7 Oscar Piastri McLaren 8 Lewis Hamilton Mercedes 9 Lando Norris McLaren 10 Fernando Alonso Aston Martin 11 Júki Cunoda AlphaTauri 12 Liam Lawson AlphaTauri 13 Nico Hülkenberg Haas 14 Valtteri Bottas Alfa Romeo 15 Logan Sargeant Williams 16 Kuan-jü Čou Alfa Romeo 17 Pierre Gasly Alpine 18 Esteban Ocon Alpine 19 Kevin Magnussen Haas 20 Lance Stroll Aston Martin

14:40: Singapur, který nás čeká za dva týdny, je tradičně nejdelším závodem a atakuje dvě hodiny. Monza je přesný opak. Jede se na klasických 300+ km, ale díky velké rychlosti to bývá krátký závod. Samozřejmě změnit to mohou safety cary. Dopoledne jsme jich ve F3 a F2 viděli sedm + 1 VSC.

14:38: Nejrychlejší je měkká pneumatika, střední je o 4 desetiny pomalejší a tvrdá o dalších 5 desetin.

14:38: Strategie: V Monze je tradičně nižší degradace pneumatik, takže se očekává jedna zastávka.

14:28: Do první zatáčky je to v Monze hodně daleko. Jaké jsou ale predikce pro samotný závod?

Podle pátečních závodních simulací by měl mít nejlepší závodní rychlost Red Bull. Ferrari by mělo být druhé se ztrátou 0,12 sekundy. Za nimi by měly být Mercedes a McLaren se ztrátou přes 3 desetiny na Red Bull. Aston Martin, kterému se nepovedla už kvalifikace, by měl ztrácet kolem půl sekundy. Přes 6 desetin má ztrácet Williams. Uvidíme, na jakém místě dojede Alex Albon, který měl opět dobrou kvalifikaci a odstartuje ze šesté pozice.

14:27: Lawsonovi se cestou na rošt trochu uvolnilo levé zrcátko. Tým pracuje na nápravě.

14:20: Vzduch má v Monze 29 °C, trať 42 °C. Déšť se neočekává.

14:18: V roce 2019 vyhrál v Monze Leclerc, o rok později boural. V roce 2020 vyhrál Gasly, o rok později odstoupil a v roce 2021 vyhrál Ricciardo, který vloni nedokončil kvůli únikuje oleje. Vloni vyhrál právě Verstappen.

14:16: Proti Verstappenovi stojí statistiky. V roce 1988 ovládl McLaren téměř celou sezónu – byla to jedna z největších dominancí v historii. McLaren vyhrál všechno kromě jednoho závodu – v Monze vyhrál Gerhard Berger s Ferrari.

14:10: Jezdci se vydali na startovní rošt.

14:08: Kolikrát se v Monze vyhrálo z různých pozic?

14:07: Favoritem je stále Max Verstappen, který zde vyhrál už vloni a to startoval až ze sedmé pozice.

14:05: Včera jsme viděli nejtěsnější kvalifikaci v letošním roce – minimálně z pohledu rozdílu mezi prvními třemi. Pole position získal Carlos Sainz.

14:02: Přeruší někdo dominanci Red Bullu a Verstappena? Red Bull letos vyhrál všechny závody a Verstappen jich vyhrál 9 v řadě, což je rekord, o který se nyní dělí se Sebastianem Vettelem.

14:00: Vítejte u online přenosu z Velké ceny Itálie 2023.