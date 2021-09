V prvním tréninku na GP Itálie 2021 byl nejrychlejší Hamilton

Formule 1 se přesunula z Zandvoortu na další slavný okruh. Italská Monza přivítala F1 pěkným a teplým počasím. Vzduch měl 27 °C, trať o 10 více.

Pro týmy a jezdce to byla dobrá zpráva, protože v Grand Prix Itálie se jede v experimentálním formátu. Jezdci tak měli před kvalifikací jeden trénink o délce 60 minut. V průběhu tréninku jsme neviděli žádné žluté vlajky. Jezdci si však budou muset dávat pozor na traťové limity a to zejména v Parabolice, kde jsme viděli velké množství smazaných časů.

Robert Kubica také v Monze zastupuje nakaženého Kimiho Räikkönena.

George Russell jezdil v tréninku s kamerou v helmě.

Pořadí na čele se měnilo, dokud se na první místo nedostal s přehledem Lewis Hamilton. Verstappen byl druhý, ale svůj čas zajel na měkkých pneumatikách, zatímco Hamilton na středních.

Jezdci Mercedesu jezdili po celý trénink jen na středních pneumatikách. Měkké nenasadili ani u McLarenu a Alpine, kteří si ale vyzkoušeli tvrdé pneumatiky.

Kvalifikace začíná v Monze v 18:00.

P. Jezdec Tým Čas Ztráta Kola Pneumatika 1 Lewis Hamilton Mercedes 1:20.926 28 střední 2 Max Verstappen Red Bull 1:21.378 0.452 22 měkká 3 Valtteri Bottas Mercedes 1:21.451 0.525 29 střední 4 Lance Stroll Aston Martin 1:21.676 0.750 23 měkká 5 Pierre Gasly AlphaTauri 1:21.719 0.793 28 měkká 6 Sebastian Vettel Aston Martin 1:21.824 0.898 26 měkká 7 Carlos Sainz Jr. Ferrari 1:21.914 0.988 26 měkká 8 Fernando Alonso Alpine 1:21.926 1.000 24 střední 9 Daniel Ricciardo McLaren 1:22.003 1.077 27 střední 10 Sergio Pérez Red Bull 1:22.039 1.113 23 měkká 11 Charles Leclerc Ferrari 1:22.102 1.176 25 střední 12 Lando Norris McLaren 1:22.103 1.177 27 střední 13 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1:22.270 1.344 26 měkká 14 Júki Cunoda AlphaTauri 1:22.530 1.604 31 střední 15 Esteban Ocon Alpine 1:22.534 1.608 27 střední 16 Robert Kubica Alfa Romeo 1:23.009 2.083 28 měkká 17 George Russell Williams 1:23.092 2.166 31 měkká 18 Nicholas Latifi Williams 1:23.442 2.516 30 měkká 19 Nikita Mazepin Haas 1:23.445 2.519 23 měkká 20 Mick Schumacher Haas 1:23.551 2.625 23 měkká

15:26: Ale už mu smazali čas...

15:25: Norris jde na druhé místo na středních.

15:50: Alonso čtvrtý se ztrátou rovné sekundy.

15:13: A Hamilton na střední všem ujel – 1:20.926, o 0,452 s před Verstappenem.

15:13: Verstappen první o 0,073 s před Bottasem, ale na měkkých. Fin zajel kolo na středních.

15:09: Verstappen také na měkkých.

15:08: Třetí Pérez jako třetí nasadil měkké pneumatiky.

15:05: Ricciardo první...

15:04: Leclec zpět nahoře na třetím místě.

15:03: Konkrétně kvůli Parabolice a vypadá to, že se mažou časy hned dvou kol. Alespoň Schumacherovi smazali oba časy.

15:03: Z Zandvoortu zpět do reality. Opět se hlídají traťové limity, Leclerc o svůj čas přišel.

15:01: Leclerc se posouvá na druhé místo.

14:57: U Haasu nasadili měkké pneumatiky.

14:53: Pérez se dostává na první místo.

14:46: Mezitím v F1 TV Pro

14:39: Cunoda předjížděl Mazepina, který o něm asi nevěděl, trochu se pohnul směrem do jeho jízdní stopy.

14:36: Na čele Hamilton – 1:22.262.

14:36: Norris musel kolem cedulí v první zatáčce.

14:31: Jezdci převážně na tvrdých, někteří na středních pneumatikách. Čekáme už jen na Russella.

14:30: Začínáme..

14:28: U Red Bullu a Mercedesu stále zvažují, zda nenasadit nové pohonné jednotky a nevybrat si penalizace. Je to trochu hra nervů, protože pokud by si vzal penalizaci Verstappen, možná by to udělal i Hamilton. Penalizace samozřejmě platí pro nedělní závod. Pořadí na startu sprintu neovlivní.

14:28: Také tento víkend nahrazuje Räikkönena, který měl v Zandvoortu pozitivní test na covid-19, Robert Kubica.

14:23: George Russell, který byl před pár dny potvrzen jako jezdec Mercedesu v roce 2022, pojede s kamerou v helmě – stejnou, jakou měl Alonso ve Spa.



14:22: Tři týmy čeká domácí závod. Alfa Romeo pojede se speciálním zbarvením. Aston Martin zase bude propagovat novou bondovku.

14:19: Tento víkend bude opět speciální. Čeká nás sprintová kvalifikace. Ale to až zítra. Dnes je na programu hodinový trénink a od 18:00 kvalifikace.

14:17: Vítejte u online přenousu z tréninku na Grand Prix Itálie 2021.