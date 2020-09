Tlačenice, mazání časů a žádná párty. Pole position získal v Monze Hamilton

Kvalifikace na Velkou cenu Itálie byla v mnoha ohledech netradiční. Je to první kvalifikace, ve které platí zákaz kvalifikačních režimů, takže jezdci jeli se stejným nastavením motoru, s jakým by měli jet také v závodě. Mercedes možná něco ztratil ze své dominance ale první řadu získal opět s přehledem.

Podobně jako vloni, také letos se na konci kola tvořila tlačenice a to zejména na konci první a druhé části kvalifikace.

Jezdci měli také problémy s dodržováním traťových limitů v Parabolice. V první části kvalifikace přišlo mnoho jezdců o svůj čas – včetně Leclerca, Albona, Strolla, Gaslyho či Magnussena. Albon přišel o čas také v prvním pokusu ve třetí části kvalifikace.

Mercedes v první části nasadil střední pneumatiky. Druhou část ale všichni odjeli na měkkých.

Ferrari dle očekávání v Monze trpí. Vettel se nedostal ani z první části, Leclerc zůstal v té druhé.

Kvalifikace se nepovedla ani Renaultu, který nedokázal proměnit své ambice po Spa v dobrý výsledek. Ricciardo skončil v kvalifikaci až na 7. místě.

Nedařilo se ale ani Red Bull. Verstappen byl až pátý. Kromě tradiční porážky od Mercedesu přišla také porážka od Sainze a Péreze.

Reakce po kvalifikaci

Startovní rošt

P. Jezdec Tým Pozn. 1 Lewis Hamilton Mercedes 2 Valtteri Bottas Mercedes 3 Carlos Sainz Jr. McLaren 4 Sergio Pérez Racing Point 5 Max Verstappen Red Bull 6 Lando Norris McLaren 7 Daniel Ricciardo Renault 8 Lance Stroll Racing Point 9 Alexander Albon Red Bull 10 Pierre Gasly AlphaTauri 11 Daniil Kvyat AlphaTauri 12 Esteban Ocon Renault 13 Charles Leclerc Ferrari 14 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 15 Kevin Magnussen Haas 16 Romain Grosjean Haas 17 Sebastian Vettel Ferrari 18 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 19 George Russell Williams 20 Nicholas Latifi Williams

Třetí část kvalifikace

P. Jezdec Tým Čas Rozdíl Kol Pneumatika 1 Lewis Hamilton Mercedes 1:18.887 6 měkká 2 Valtteri Bottas Mercedes 1:18.956 0.069 6 měkká 3 Carlos Sainz Jr. McLaren 1:19.695 0.808 6 měkká 4 Sergio Pérez Racing Point 1:19.720 0.833 6 měkká 5 Max Verstappen Red Bull 1:19.795 0.908 6 měkká 6 Lando Norris McLaren 1:19.820 0.933 6 měkká 7 Daniel Ricciardo Renault 1:19.864 0.977 6 měkká 8 Lance Stroll Racing Point 1:20.049 1.162 6 měkká 9 Alexander Albon Red Bull 1:20.090 1.203 6 měkká 10 Pierre Gasly AlphaTauri 1:20.177 1.290 6 měkká

15:58: Hamilton, Bottas, Sainz!

15:58: Bottas zůstává druhý, ztráta 0,069 s.

15:57: Ricciardo nejrychlejší v prvním sektoru.

15:52: Albonův sedmý čas smazán.

15:52:

Ham Bot Per Ver Sai Nor Ric Gas Str

15:51: První pokusy. Hamilton o 0,053 s před Bottasem. Třetí Pérez ztrácí 0,652 s.

15:48: Začínáme...

Druhá část kvalifikace

P. Jezdec Tým Čas Rozdíl Kol Pneumatika 1 Valtteri Bottas Mercedes 1:18.952 6 měkká 2 Lewis Hamilton Mercedes 1:19.092 0.140 6 měkká 3 Carlos Sainz Jr. McLaren 1:19.705 0.753 6 měkká 4 Sergio Pérez Racing Point 1:19.718 0.766 6 měkká 5 Max Verstappen Red Bull 1:19.780 0.828 6 měkká 6 Pierre Gasly AlphaTauri 1:19.909 0.957 6 měkká 7 Lance Stroll Racing Point 1:19.924 0.972 6 měkká 8 Lando Norris McLaren 1:19.962 1.010 6 měkká 9 Daniel Ricciardo Renault 1:20.031 1.079 5 měkká 10 Alexander Albon Red Bull 1:20.064 1.112 6 měkká 11 Daniil Kvyat AlphaTauri 1:20.169 1.217 6 měkká 12 Esteban Ocon Renault 1:20.234 1.282 6 měkká 13 Charles Leclerc Ferrari 1:20.273 1.321 6 měkká 14 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1:20.926 1.974 6 měkká 15 Kevin Magnussen Haas 1:21.573 2.621 5 měkká

15:40: Nepostupují: Kvjat, Ocon, Leclerc, Räikkönen, Magnussen.

15:40: Bottas se dostal na první místo.

15:39: Ricciardo chybuje...

15:36: Je to tady 3 minuty 20 sekund před koncem.

15:33: Všichni v boxech. Čeká se na sekundu s velkým S, kdy všichni současně vyjedou... nepoučitelní.

15:30:

Ham Bot Per Sai Ver Gas Str Nor Ric Alb Kvy Oco Lec Mag Rai

15:29: žádné překvapení. Hamilton první v novém rekordu, Bottas druhý. O třetí místo se bojuje. Zatím je tam Pérez před Sainzem a Verstappenem. Ale v této části jde o první desítku.

15:26: Zajímavé... všichni v Q2 na měkkých.

15:25: Uvidíme, co se bude dít po kvalifikaci, ale za „incident“ v tréninku trest nepřišel.

První část kvalifikace

P. Jezdec Tým Čas Rozdíl Kol Pneumatika 1 Lewis Hamilton Mercedes 1:19.514 6 střední 2 Valtteri Bottas Mercedes 1:19.786 0.272 6 střední 3 Sergio Pérez Racing Point 1:20.048 0.534 5 měkká 4 Carlos Sainz Jr. McLaren 1:20.099 0.585 4 měkká 5 Pierre Gasly AlphaTauri 1:20.145 0.631 8 měkká 6 Max Verstappen Red Bull 1:20.193 0.679 5 měkká 7 Daniil Kvyat AlphaTauri 1:20.307 0.793 8 měkká 8 Lando Norris McLaren 1:20.344 0.830 6 měkká 9 Lance Stroll Racing Point 1:20.400 0.886 7 měkká 10 Charles Leclerc Ferrari 1:20.443 0.929 9 měkká 11 Daniel Ricciardo Renault 1:20.548 1.034 5 měkká 12 Esteban Ocon Renault 1:20.747 1.233 6 měkká 13 Kevin Magnussen Haas 1:20.869 1.355 9 měkká 14 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1:21.010 1.496 8 měkká 15 Alexander Albon Red Bull 1:21.104 1.590 7 měkká 16 Romain Grosjean Haas 1:21.139 1.625 8 měkká 17 Sebastian Vettel Ferrari 1:21.151 1.637 5 měkká 18 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1:21.206 1.692 9 měkká 19 George Russell Williams 1:21.587 2.073 7 měkká 20 Nicholas Latifi Williams 1:21.717 2.203 8 měkká

15:19: Nepostoupí: Grosjean, Vettel, Giovinazzi, Russell, Latifi.

15:17: A stewardi si už dělají poznámky... na trati to vypadá spíše jako závod v prvním kole závodu.

15:15: a na trati zase vláček. V boxech jen Pérez, Sainz, Verstappen, kteří jsou na třetím až pátém místě.

15:14: Aktuálně by nepostoupili Grosjean, Vettel, Giovinazzi, Russell, Latifi.

15:12: Leclerc si zapisuje čas, je 11.

15:09: Gaslymu a Magnussenovi také smazány časy.

15:07: Hamilton na čele, Bottas druhý.

15:06: Mercedesy na střední...

15:05: Leclerc byl první ale smazali mu čas. Vidíte, to je třetí proměnná dnes – mazání časů za překročení limitů tratě především v Parabolice.

15:01: Magnussen jako první na trati. Za ním další...

14:59: Bez ohledu na zákaz párty módu, Mercedes je favoritem. Kdo ale za ním? Silně vypadá Red Bull, AlphaTauri (hlavně Gasly), Renault, McLaren. Ferrari bude na domácí trati rok po epickém vítězství Leclerca bojovat o Q3.

14:58: Ricciarda odstavil v posledním tréninku technický problém. Konkrétně šlo o palivovou pumpu. Nyní už by měl být připravený.

14:51: Druhým důvodem je jízda v závěsu. Kvůli ní a přípravě rychlého kola se jezdci hromadí v závěru kola. Viděli jsme to vloni, viděli jsme to v kvalifikaci formule 3, kde za to padaly penalizace a viděli jsme to také v posledním tréninku. Gasly, Stroll, Albon, Sainz, Latifi, Grosjean, Pérez, Hamilton museli kvůli incidentu, který vidíte na videu níže, před stewardy. FIA varovala, že si tohle pohlídá...

14:50: Tohle může být hodně zajímavá kvalifikace. Za prvé z toho důvodu, že je to první kvalifikace, ve které nebude možné využít kvalifikačních režimů (tzv. párty mód).

14:49: Vítejte u online přenosu z kvalifikace na GP Itálie 2020.