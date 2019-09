Leclerc udržel za sebou oba mercedesy a dobyl chrám rychlosti v Monze

Kvalifikaci na Velkou cenu Itálie vyhrál Charles Leclerc. Z první řady vedle něj odstartoval Lewis Hamilton, druhá řada patřila Bottasovi a Vettelovi a třetí jezdcům Red Bullu.

Závěr kvalifikace ovlivnilo taktizování jezdců. Nikdo nechtěl jet jako první bez jízdy v závěsu. Nakonec tak do druhých pokusů najeli jen Leclerc a Sainz. Leclerc už mohl kolo vypustit, protože v prvním pokusu zajel sice těsně, ale přesto nejrychlejší čas.

Max Verstappen kvůli penalizacím a problémům v kvalifikaci startoval z posledního místa.

Závod

Leclerc si po startu udržel první místo. Na druhé se na chvíli dostal Bottas, ale Hamilton si ho vzal hned zpět. Max Verstappen se musel v první zatáčce vyhýbat Pérezovi a s poškozeným předním křídlem zamířil do boxů.

Vettelovi start vyšel trochu hůře než týmovému kolegovi a propadl se za Hülkenberga. Ve druhém kole se ale před něj dokázal dostat.

O chvíli později došlo k ostrému souboji mezi Albonem a Sainzem, po kterém skončil Albon v kačírku.

V pátém kole se Ricciardo dostal před svého týmového kolegu Nica Hülkenberga.

Vettel se roztočil

V šestém kole se Sebastian Vettel roztočil v Ascari. Okamžitě se pokoušel vrátit do závodí stopy, ale přes jeho přední křídlo přejel Lance Stroll. Ani Kanaďan si však nepočínal při návratu zrovna učebnicově, na což musel Pierre Gasly reagovat výletem mimo trať. Vettel dostal za nebezpečný návrat na trať penalizaci deseti sekund stop and go, Stroll o něco mírnější průzjezd boxy.

Ferrari tak mělo na čele jen jedno ferrari. Jako první ze špičky stavěl Hamilton na konci 19. kola. Leclerc zamířil k mechanikům o kolo později a i díky jejich skvělé práci se udržel ve vedení. Leclerc nasadil pro druhý stint tvrdé pneumatiky, Hamilton jezdil na středních.

Jestli byl do té doby Leclercův náskok minimální, tak po zastávce pro něj nastalo skutečné peklo. Hamilton se dostával pravidelně pod 1 sekundu a mohl používat DRS. Rozdíl mezi oběma se v zatáčce Parabolica pohyboval po 0,5 s. Leclerc se však mohl spoléhat na svůj silný a čerstvý motor Ferrari.

K prvnímu souboji došlo krátce po zastávkách, když oba vozy předjížděly Hülkenberga. Došlo k souboji, při kterém Leclerc vyhnal Hamiltona drobně mimo trať a viděl za to černo-bílou vlajku.

Později se pak Leclerc dopustil další drobné chyby, při které si zkrátil úvodní šikanu, ale sportovní komisaři to neřešili.

Po 42 kolech začaly Hamiltonovy pneumatiky odcházet. Na oba jezdce v čele závodu se dotáhl Bottas, který stavěl později. Hamilton v první zatáčce probrzdil a propadl se za týmového kolegu, který tak dostal šanci zkusit porazit Leclerca. Ani Finovi se to však nepovedlo.

Hamilton v závěru stavěl ještě jednou a na nové sadě pneumatik si dojel pro bod za nejrychlejší kolo závodu.

Trochu osamocený závod odjeli oba jezdci Renaultu, kteří pro francouzskou stáj získali 22 bodů.

Dvakrát byl na trati vyhlášen virtuální safety car – kvůli odstavenému vozu Sainze, kterému se po zastávce uvolnilo kolo a Kvjatovi, který musel odstavit svůj vůz, z něhož se kouřilo. Cíl závodu neviděl ani Kevin Magnussen.

Charles Leclerc si nakonec dojel po druhé vítězství ve F1 v řadě, druhé ve své kariéře a první domácí vítězství Ferrari od roku 2010.

Výsledky

P. Jezdec Tým Čas/ztráta Kola Body 1 Charles Leclerc Ferrari 1:15:26.665 53 25 2 Valtteri Bottas Mercedes 0.835 53 18 3 Lewis Hamilton Mercedes 35.199 53 16 4 Daniel Ricciardo Renault 45.515 53 12 5 Nico Hülkenberg Renault 58.165 53 10 6 Alexander Albon Red Bull 59.315 53 8 7 Sergio Pérez Racing Point 1:13.802 53 6 8 Max Verstappen Red Bull 1:14.492 53 4 9 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1 kolo 52 2 10 Lando Norris McLaren 1 kolo 52 1 11 Pierre Gasly Toro Rosso 1 kolo 52 12 Lance Stroll Racing Point 1 kolo 52 13 Sebastian Vettel Ferrari 1 kolo 52 14 George Russell Williams 1 kolo 52 15 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1 kolo 52 16 Romain Grosjean Haas 1 kolo 52 17 Robert Kubica Williams 2 kola 51 - Kevin Magnussen Haas 43 - Daniil Kvyat Toro Rosso 29 - Carlos Sainz Jr. McLaren 27

Průběh

Cíl: Leclerc vyhrává!

53/53: Chyba... náskok 1,4 s

53/53: Leclerca už může připravit o vítězství jen chyba nebo technika.

52/53: 1,3 sekundy... Hamilton nejrychlejší kolo.

50/53: Ale Bottas chybuje v první zatáčce, Leclerc 1,5 s

50/53: Je to pod sekundou... Leclerc udělal chybu.

49/53: Hamilton v boxech

49/53: 1,2 sekundy.

49/53: Oba předjíždějí jezdce o kolo zpět, rozestup se mění.

48/53: Bottas jezdí tak o desetinu rychlejší kola...

47/53: Bottas nyní nejrychlejší kolo závodu.

47/53: Je to 1,6 sekundy.

46/53: Magnussen odstupuje.

44/53: Hamilton si stěžuje na své pneumatiky. Na Leclerca už ztrácí 4,5 sekundy. Může si dovolit zastávku, Ricciardo je daleko za ním.

43/53: Verstappen je osmý, dojíždí Péreze.

43/53: Vettel byl v boxech.

42/53: Bottas je dvě sekundy za Leclercem.

42/53: Hamilton probrzdil, Bottas druhý...

41/53: Bottas dojíždí Hamiltona. Dostane on šanci zkusit předjet Leclerca?

40/53: Leclerc nyní trochu ujíždí...

39/53: Verstappen je devátý, dojíždí Giovinazziho.

38/53: Hamilton opět hodně blízko, ale na cílové rovince nemá šanci.

38/53: Leclercův incident nebude vyšetřován.

36/53: Leclerc udělal chybu, projel první zatáčku, ale drží se na prvním místě.

33/53: Hamilton byl v Parabolice hodně blízko, ale motor Ferrari je něco, na co se může Leclerc spolehnout.

32/53: Verstappen před Gaslym.

31/53: VSC končí. Drama může pokračovat.

30/53: VSC znovu... Kvjat odstavuje vůz

30/53: Bottas zatím šest sekund za Leclercem a Hamiltonem.

29/53: VSC končí.

28/53: VSC

28/53: Sainz odstupuje.. uvolněné kolo.

28/53: Versappen v boxech. Nazul měkké.

28/53: Bottas v boxech.

27/53: připomeňme, že Leclerc má tvrdší a tedy pomalejší směs než Hamilton. Ale zase mu vydrží déle (teoreticky)

27/53: Albon v boxech..

26/53: Leclerc topí, co to dá... červené, zelené sektory.

26/53: Tentokrát renault pomohl spíše Leclercovi, který stihl trošičku poodjet.

26/53: Leclerc před Ricciardem.

25/53: Leclerc dojíždí Ricciarda.

24/53: Leclercovi se nedaří ujet Hamiltonovi.

24/53: Ha ha... Leclerc vidí bílo-černou vlajku. Tím to končí.

23/53: Ostrý souboj, Leclerc vyhnal Hamiltona ven...

22/53: Leclerc před Hülkenbergem, Hamilton také.

22/53: Leclerc může použít DRS, oba dojíždějí Hülkenberga.

21/53: Leclerc má tvrdé, Hamilton střední.

21/53: Leclerc udržel vedení! Zatím...

21/53: Leclerc v boxech.

20/53: Räikkönen dostal 10 sekund stop and go. Tým mu nasadil špatné pneumatiky na startu.

20/53: Hamilton v boxech...

18/53: Albon dostal 5 sekund za získání výhody...

17/53: Verstappen krouží na tvrdých pneumatikách. Je 14. a brzy by mohl být na bodech.

17/53: Mercedes provokuje... vyslal mechaniky ven.

15/53: Stroll dostává průjezd boxy... při svých hodinách ovlivnil Gaslyho.

15/53:

14/53: Vettel si odpykal trest...

13/53: Vettel dostal penalizaci 10 sekund. A oprava.. 10 sekund stop and go.

10/53: Verstappen osmnáctý, dojíždí prvního jezdce – Kubicu. Daleko za Verstappenem pak Vettel.

9/53: Grosjean byl také v hodinách... musel do boxů.

8/53: Leclerc má jen sekundu náskok...

7/53: Vettel má poškozené přední křídlo... navíc v hodinách skončil i Stroll, který narazil do jeho předního křídla.

6/53: Vettel v hodinách...

5/53: Leclerc 1,5 s před Hamiltonem. Stačí to na únik z DRS, ale ne na pohodlný náskok pro zastávky.

5/53: Verstappen měl na startu nějaké problémy s Pérezem a Grosjeanem, ale bylo to mimo záběry kamer. Ricciardo před Hülkenbergem.

4/53

3/53: Ostrý souboj mezi Albonem a Sainzem, Albon končí v kačírku...

2/53: Vettel před Hülkenbergem...

1/53: Albon devátý, Verstappen v boxech, mění křídlo.

Start: Leclerc zůstává první, Bottas se na chvíli dostal na druhé místo, ale Hamilton je zpět. Vettel se propadl za Hülkenberga.

15:10: Čeká nás 53 velmi rychlých kol... vloni trval závod hodinu a sedmnáct minut.

15:10: Jezdci se vydali do zahřívacího kola...

15:09: Giovinazzi startuje desátý, ale do Q3 se nedostal, takže měl možnost volby.

15:07: Z druhé desítky na měkkých jen Giovinazzi a oba haasy. Zbytek na středních.

15:02: První desítka se kvalifikovala na měkkých pneumatikách. Na jakých odstartuje zbytek jezdců? Za chvíli se to dozvíme...

14:54: Většina fanoušků v Monze bude držet palce jezdcům Ferrari. Scuderia naposledy vyhrála v Monze v roce 2010.

14:52: Verstappen startuje poslední (Räikkönen z boxů) kvůli nasazení nových komponent a také nezajetí času v kvalifikaci, což byl ale spíše důsledek v kombinaci s technickým problémem. Verstappen před víkendem řekl, že by neměl být problém se dostat na páté místo.

14:46: Strategie: Očekává se jedna zastávka. Přezouvat by jezdci mohli okolo 22. kola na střední směs. Přezutí na tvrdé pneumatiky je podle Pirelli jen nepatrně pomalejší.

14:42: Vzduch má 20 °C, trať 33 °C.

14:38: Jezdci se vydávají na trať... v Monze je sucho, objevuje se slunce..

14:36: Kromě souboje na čele budeme sledovat také počínání jezdců Renaultu, kteří startují ze třetí řady. A samozřejmě red bully.. Albonovi patří na startu osmé místo, takže se může opět ukázat. A Verstappen bude startovat poslední.

14:32: Leclerc to ale bude mít hodně těžké. Za sebou má oba mercedesy, které jsou v Monze Ferrari blíže, než se čekalo. Důležitý bude start. Na rovinkách může být pro mercedesy těžké Leclerca předjet. A pak samozřejmě zastávky v boxech.

14:31: Z pole position odstartuje do závodu Charles Leclerc. Pro Monačana je to čtvrté letošní pole position, čímž se vyrovnal Hamiltonovi a Bottasovi.

14:28: Startovní rošt...

Startovní rošt

P Jezdec Tým Pozn. 1 Charles Leclerc Ferrari 2 Lewis Hamilton Mercedes 3 Valtteri Bottas Mercedes 4 Sebastian Vettel Ferrari 5 Daniel Ricciardo Renault 6 Nico Hülkenberg Renault 7 Carlos Sainz Jr. McLaren 8 Alexander Albon Red Bull 9 Lance Stroll Racing Point 10 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 11 Kevin Magnussen Haas 12 Daniil Kvyat Toro Rosso 13 Romain Grosjean Haas 14 George Russell Williams 15 Robert Kubica Williams 16 Lando Norris McLaren pen. PJ 17 Pierre Gasly Toro Rosso pen. PJ 18 Sergio Pérez Racing Point pen. PJ 19 Max Verstappen Red Bull pen. PJ box Kimi Räikkönen Alfa Romeo výměna převodovky, PJ

14:27: Vítejte u online přenosu z Velké ceny Itálie 2019.

Foto: Getty Images / Lars Baron