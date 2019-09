On-line: První trénink na GP Itálie 2019

Aktualizovat

12:05: a teď 1:31.290

12:04: Leclerc přebírá vedení... 1:32.007

12:03: Giovinazzi v hodinách...

11:59

Sai Lec Kvy Ver Nor

11:57: Mercedesy zatím odjely jen instalační kolo na pneumatikách do mokra...

11:52: pokračujeme...

11:52: Gasly se vrátil do boxů po vlastní ose...

11:49: nebourá nikdo... ne v klasickém pojetí. Gasly zůstal uvízlý na obrubníku v první zatáčce.

It's a third red flag as Pierre Gasly is beached after losing his rear end and rolling backwards



But he is already back running on track#F1 #ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/LxFoEFxlUH — Formula 1 (@F1) September 6, 2019

11:49: červené vlajky potřetí...

11:47: Verstappen přebral vedení, ale ne na dlouho. První Ricciardo.

11:46: trať osychá, pořadí se bude měnit. Aktuálně na čele Hülkenberg.

11:42: pokračujeme...

11:36: Pérez bourá už o dost tvrději...

The red flag is back out as Sergio Perez hits the wall



His Racing Point has suffered damage to its front and rear wings#F1 #ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/qfEw6fnplW — Formula 1 (@F1) September 6, 2019

11:36: červené vlajky...

11:33: Pokračujeme...

11:27: Auto narazilo do zdi levým zadním kolem...

The red flag stops the session as Kimi Raikkonen spins out 🔄



He is out of the car and about to return to the pit lane#F1 #ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/QqX27DBRSL — Formula 1 (@F1) September 6, 2019

11:26:

Kvy Nor Gas Ric Hul Alb Stro

11:26: Räikkönen u zdi v kačírku... v poslední zatáčce

11:25: červené vlajky, trénink zastaven

11:24: jezdci už na přechodných...

11:19: A Albon na trati.

11:19: Na trati už byly i mercedesy. Čeká se jen na Albona.

11:16: Norris si jako první zapisuje čas...

11:13: Rozdílný přístup jezdců Mclarenu. Sainz na modrých, Norris na zelených pneumatikých.

11:10: Verstappen to jako první zkoušel na pneumatikách do přechodných podmínek.

11:09: Na trati ještě nebyli jezdci Mercedesu, Albon a Sainz.

11:07: Dominance Ferrari? V neděli by mohlo také pršet. V sobotu má být sucho. Favoritem je Ferrari. Pokud nezíská první řadu, bude to neúspěch. Podle odhadů má Ferrari v kvalifikaci náskok až 40 koní a těží s nižšího odporu. Přímo Ferrari uvádí, že 10 koní znamená v Monze 0,2 s. Z toho vychází, že by Ferrari mělo mít náskok až 0,8 s! Podle Auto Motor und Sport získávalo Ferrari ve Spa na rovinkách na Mercedes 1,3 sekundy. V Monze se jede na plný plyn 84 % kola.

11:04: na trati další jezdci... všichni jen na jedno kolo..

11:02: Přidali se Magnussen, Russell, Vettel, Norris,...

11:02: A tady zadní křídla dalších týmů....

Las diferentes configuraciones de ala trasera. Falta Mercedes que aún no ha enseñado su ala de baja carga. La de Red Bull es solo para los adhesivos.



The different rear wing configurations. Missing Mercedes low downforce rear wing. The Red Bull wing is only for the stickers pic.twitter.com/CuaAi7wv7r — Albert Fabrega (@AlbertFabrega) September 5, 2019

11:01: Monza je jedním z mála okruhů, na který týmy vyvíjejí speciální balík. Jezdí se s nízkým přítlakem a odporem. Tohle je zadní „křídlo“ Red Bullu...

Lo de Red Bull para Monza no es ala.



Red Bull rear wing for Monza is not a rear wing anymore. pic.twitter.com/j4uY4AHAEw — Albert Fabrega (@AlbertFabrega) September 5, 2019

11:00: Grosjean jako první na trati. Modré pneumatiky do mokra...

11:00: začínáme...

10:50: další déšť během tréninku očekávaný není.

10:47: V Monze prší. Déšť sice ustává, ale bude trvat hodně dlouho, než trať uschne. Můžeme očekávat instalační kola na pneumatikách do mokra a poté poměrně málo jízd.

10:48: Vítejte u online přenosu z prvního tréninku na GP Itálie 2019