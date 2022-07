Leclerc boural z prvního místa. Velkou cenu Francie 2022 vyhrál Max Verstappen

Kvalifikaci na Velkou cenu Francie vyhrál Charles Leclerc. V první řadě vedle něj stál Verstappen. Druhá řada patřila Pérezovi a Hamiltonovi, třetí Norrisovi a Russellovi, čtvrtá Alonsovi a Cunodovi, pátá Ricciardovi a Oconovi.

Carlos Sainz a Kevin Magnussen nasadili nové komponenty pohonné jednotky a startovali z konce pole.

Závod

Charles Leclerc si pohlídal první místo. Hamilton se dostal na třetí místo, Alonso byl pátý před Russellem. Krátce po startu došlo ke kontaktu mezi Oconem a Cunodou, po kterém se Cunoda roztočil. V pozdější fázi závodu pak musel odstoupit.

Dobrý start a první kola měl Kevin Magnussen, který po startu z posledního místa nebyl daleko od bodované desítky. Sainz postupoval v pořadí nahoru pomaleji, ale startoval na tvrdých pneumatikách.

Russell se ve čtvrtém kole dostal zpět před Alonsa. Leclerc zůstával první, ale Verstappen byl stále do sekundy za ním. Dvojice postupně odjížděla třetímu Hamiltonovi.

Sainz se dostal až za „kolegu z poslední řady“ Magnussena, který ale zajel do boxů. Sainz tak postupoval sám a po předjetí obou jezdců Astonu Martin se ve 13. kole dostal na body.

Na konci 15. kola zamířil Verstappen do boxů. Leclerc zůstával na trati. Bitvy skrz strategie jsme se však nedočkali. Leclerc totiž v 18. kole boural. Na trať musel safety car, čehož většina jezdců využila k zastávce v boxech.

Výjezd safety caru Sainzovi pomohl. Během tradičního chaosu v boxové uličce ho však Ferrari vypustilo před soupeře a Sainz tak dostal penalizaci 5 sekund.

Po restartu předjel Sainz oba jezdce McLarenu a také Russella. Verstappen kontroloval první pozici před Hamiltonem.

Oba jezdci Haasu měli solidní tempo, ale byli účastníky nehod. Schumacher kolidoval s Čouem a roztočil se. Jezdec Alfy Romeo musel do boxů pro nové křídlo. Později pak Magnussen kolidoval s Latifim a ze závodu odstoupil.

Sainz dojel Péreze, před kterého se nemohl dostat. To se mu povedlo až ve 42. kole, ale prakticky hned poté zajel do boxů a musel se začít znovu prodírat polem. Ferrari nevěřilo, že by mu pneumatiky vydržely až do cíle.

Konec závodu byl ve znamení souboje Russella a Péreze. Mezi oběma došlo ke kontaktu a Russell věřil, že by mu měl Pérez přenechat pozici, protože se dostal mimo trať a zkrátil si zatáčku.

Závěr závodu zdramatizoval virtuální safety car kvůli odstavenému vozu Kuan-jü Čoua. Ihned po skončení VSC se Russell dostal na třetí místo před Péreze.

Sainz se nakonec propracoval na páté místo a získal také bod za nejrychlejší kolo závodu.

Velkou cenu Francie vyhrál Verstappen před oběma jezdci Mercedesu.

Dalším závodem je už za týden Velká cena Maďarska.

Výsledky

P. Jezdec Tým Čas / ztráta Kola Body 1 Max Verstappen Red Bull 1:30:02.112 53 25 2 Lewis Hamilton Mercedes 10.587 53 18 3 George Russell Mercedes 16.495 53 15 4 Sergio Pérez Red Bull 17.310 53 12 5 Carlos Sainz Jr. Ferrari 28.872 53 10+1 6 Fernando Alonso Alpine 42.879 53 8 7 Lando Norris McLaren 52.026 53 6 8 Esteban Ocon Alpine 56.959 53 4 9 Daniel Ricciardo McLaren 1:00.372 53 2 10 Lance Stroll Aston Martin 1:02.549 53 1 11 Sebastian Vettel Aston Martin 1:04.494 53 12 Pierre Gasly AlphaTauri 1:05.448 53 13 Alexander Albon Williams 1:08.565 53 14 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:16.666 53 15 Mick Schumacher Haas 1:20.394 53 16 Kuan-jü Čou Alfa Romeo 47 17 Nicholas Latifi Williams 40 18 Kevin Magnussen Haas 37 19 Charles Leclerc Ferrari 17 20 Júki Cunoda AlphaTauri 17

Průběh

Cíl:

Ver Ham Rus Per Sai Alo Nor Oco Ric Str

51/53: Russell před Pérezem.

51/53: VSC končí...

50/53: VSC

49/53: žluté vlajky, Čou odstupuje.

48/53: Sainz před Alonsem.

47/53:

Ver Ham Per Rus Alo Sai Nor Oco Ric Str

46/53: Sainz předjel Norrise. Před sebou má Alonsa, ale pak je tam propast více než 21 sekund.

44/53: A Sainz letí. Už předjel Ocona i Ricciarda.

43/53: Sainz má znovu střední pneumatiky a po penalizaci je až 9.

43/53: Na Péreze útočí i Russell.

43/53: A Sainz v boxech.

42/53: A teď už není blízko ale je před Pérezem!

41/53: Sainz říká, že nemá na to, aby Péreze předjel. Teď byl ale celkem blízko.

41/53: Magnussen končí.

40/53: Kontakt mezi Latifim a Magnussenem.

37/53: Sainz těsně za Pérezem.

34/53: Hamilton se toulal mimo trať.

33/53: Sainz dojíždí Péreze. Ztráta 2,3 s.

30/53: Sainz před Russellem!

30/53. Gasly to trochu přehnal a musel do únikové zóny. Nebylo daleko od bodů, teď je 15.

28/53: Alonso si pochvaluje, že má malý náskok. Aspoň prý soupeři přijdou o pneumatiky...

27/53:

Inženýr: Máme penalizaci 5 sekund stop and go

Sainz. Není to stop and go

a takhle je to u Ferrari se vším.

27/53:

Ver Ham Per Rus Sai Alo Nor Ric Ocio Str

23/53: Pro Sainze penalizace 5 s.

23/53: Sainz vyšetřován za nebezpečné vypuštění z boxů.

22/53: Schumacher v hodinách po kontaktech s Čouem. Čínský mladík pak zajel do boxů pro nové křídlo.

22/53: Sainz před Alonsem. Společně s Gaslym má střední pneumatiky.

21/53: Restart. Sainzovi vyšel,je šestý.

21/53: Hmm Leclerc si stěžuje, že mu zůstal zaseknutý plynový pedál. S tím už měl problém minule, že? Ale není jasné, zda to způsobilo nehodu nebo mu to zabránilo vycouvat.

19/53:

Ver Ham Per Rus Vet Alo Nor Lat Ric Sai Oco Str Alb Gas Bot Čou Mag Msc

18/53: Leclerc bourá! Na trati je safety car. Jezdci míří do boxů.

18/53: Leclerc zůstává na trati. Náskok 26,8 s.

17/53: Sainz před Ricciardem. Verstappen před Norrisem.

16/53: Verstappen v boxech. Propadá se na sedmé místo za Norrise.

15/53: Je to 1,8 s mezi prvními dvěma jezdci a opět trochu roste ztráta Hamiltona.

14/53: Verstappen vypadl z dosahu DRS.

13/53: Sainz zdolal další aston a je na bodech.

13/53: Russell se přibližuje k Pérezovi.

12/53: Sainz před Vettelem na 11. místě.

10/53: Po Magnussenovi v boxech také Schumacher.

9/53: Ztráta Hamiltona se nyní začíná zmenšovat.

8/53: Magnussen v boxech

8/53:

7/53: Ocon se dostal před Ricciarda, ale je otázka, zda nepřijde penalizace za kontakt s Cunodou.

7/53: TOP10:

Lec Ver Ham Per Rus Alo Nor Oco Ric Str

6/53: Verstappen těsně za Leclercem. Oba už odjeli 6 sekund Hamiltonovi.

5/53: Sainz postupuje, je na 13. místě.

4/53: Russell před Alonsem.

3/53: Leclerc a Verstappen ujíždí Hamiltonovi. Ten ztrácí už 3,5 s na Verstappena.

3/53: Magnussen po startu z posledního místa už 12.

2/53: Cunoda se roztočil po kontaktu s Oconem.

2/53:

Lec Ver Ham Per Alo Rus Nor Ric Oco Str Vet Mag Alb Msc Gas Sai Bot Lat Čou Cun

2/53: Cunoda se roztočil.

1/53: Solidní start haasů, které jsou už blízko bodům.

Start: Leclerc si pohlídal první místo, Hamilton třetí, Alonso se posouvá na pátou pozici před Russella, Norris sedmý před Ricciardem.

15:00: Jezdci se vydávají do zahřívacího kola.

14:58: Bottas, Gasly a Sainz startují na tvrdých pneumatikách. Ostatní mají žluté střední...

14:56: Startovní rošt

P. Jezdec Tým Pozn. 1 Charles Leclerc Ferrari 2 Max Verstappen Red Bull 3 Sergio Pérez Red Bull 4 Lewis Hamilton Mercedes 5 Lando Norris McLaren 6 George Russell Mercedes 7 Fernando Alonso Alpine 8 Júki Cunoda AlphaTauri 9 Daniel Ricciardo McLaren 10 Esteban Ocon Alpine 11 Valtteri Bottas Alfa Romeo 12 Sebastian Vettel Aston Martin 13 Alexander Albon Williams 14 Pierre Gasly AlphaTauri 15 Lance Stroll Aston Martin 16 Kuan-jü Čou Alfa Romeo 17 Mick Schumacher Haas 18 Nicholas Latifi Williams 19 Carlos Sainz Jr. Ferrari pen. PJ 20 Kevin Magnussen Haas pen. PJ

14:51: Také Pirelli nakonec očekává spíše dvě zastávky.

14:50: Podle Wolffa si někteří přejí jednu zastávku, ale budou to spíše dvě zastávky v boxech.

14:45: Zní francouzská hymna. Nevidí se moc často, že by jezdec F1 zpíval hymnu, ale Gasly se přidal.. kromě něj je domácím jezdcem také Esteban Ocon a pak zde máme samozřejmě Alpine.

14:43: Strategická rozhodnutí ovlivní i změny na okruhu. Jezdci mohou nově akcelerovat až na výjezdu z boxů, což celou zastávku o několik sekund prodlouží...

14:43: Strategie:

14:40: Vypadá to, že se teploměry F1 zbláznily. Ze 44 stupňů jsme se dostali na 66 °C.

14:37: Mercedesy startují poměrně vysoko, ale jejich ztráta byla v kvalifikaci velká. Uvidíme, jak se jim bude dařit v závodě. Nespokojených je ale více. Spousta týmů přivezla balík vylepšení. Pierre Gasly si hodně věřil, ale nakonec je až 14. a to se ještě posouval díky penalizacím.

14:32: Pro Lewise Hamiltona to bude 300. závod ve F1.

14:30: Live timing nám trochu stávkuje, ale pokud jdou údaje v pořádku, tak teplota trati aktuálně 44 °C, což je o něco méně než dříve v průběhu víkendu.

14:26: Charles Leclerc sice odstartuje z pole position, ale důležitý bude start a degradace pneumatik. Hodně lidí si myslí, že velkým favoritem na vítězství je spíše Max Verstappen.

14:23: V paddocku se už spekuluje, že tohle může být na delší dobu poslední Velká cena Francie a poslední závod na tomtu okruhu. Příští rok přibudou nové závody (Las Vegas, Katar, možná zpět Čína, Afrika) a někdo bude muset z kola ven.

14:22: Paul Ricard se do kalendáře vrátil v roce 2018. V roce 2020 se zde nejelo kvůli covidu. Celkem tak za sebou máme tři závody, které vyhrál dvakrát Lewis Hamilton a vloni Max Verstappen.

14:21: Jezdci se už vydávají na trať.

14:20: Vítejte u online přenosu z Velké ceny Francie 2022.