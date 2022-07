V posledním tréninku na GP Francie 2022 byl nejrychlejší Max Verstappen

Nejrychlejší čas zajel v posledním tréninku na Grand Prix Francie 2022 Max Verstappen. O 0,35 s porazil Carlose Sainze, který nasadil další komponenty a společně s Kevinem Magnussenem odstartuje z konce pole.

Nejlepším ze zbytku pole byl Lewis Hamilton, který dokonce porazil Péreze, ale na Verstappena ztratil téměř sekundu.

Trénink skončil o něco dříve pro Sebastiana Vettela, který si podle týmu poškodil vůz.

Výsledky

P. Jezdec Tým Čas Ztráta Kola Pneu. 1 Max Verstappen Red Bull 1:32.272 23 měkká 2 Carlos Sainz Jr. Ferrari 1:32.626 0.354 14 měkká 3 Charles Leclerc Ferrari 1:32.909 0.637 20 měkká 4 Lewis Hamilton Mercedes 1:33.255 0.983 22 měkká 5 Sergio Pérez Red Bull 1:33.293 1.021 25 měkká 6 George Russell Mercedes 1:33.376 1.104 18 měkká 7 Fernando Alonso Alpine 1:33.505 1.233 18 měkká 8 Alexander Albon Williams 1:33.558 1.286 19 měkká 9 Lando Norris McLaren 1:33.669 1.397 16 měkká 10 Júki Cunoda AlphaTauri 1:33.751 1.479 19 měkká 11 Daniel Ricciardo McLaren 1:33.788 1.516 17 měkká 12 Nicholas Latifi Williams 1:33.841 1.569 16 měkká 13 Pierre Gasly AlphaTauri 1:33.869 1.597 18 měkká 14 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:33.872 1.600 20 měkká 15 Kuan-jü Čou Alfa Romeo 1:33.911 1.639 19 měkká 16 Kevin Magnussen Haas 1:34.031 1.759 23 měkká 17 Esteban Ocon Alpine 1:34.122 1.850 18 měkká 18 Lance Stroll Aston Martin 1:34.177 1.905 20 měkká 19 Mick Schumacher Haas 1:34.222 1.950 12 měkká 20 Sebastian Vettel Aston Martin 1:34.536 2.264 11 střední

Průběh

13:57: Vettel je poslední a už nevyjede. Tým hlásí poškození vozu.

13:56:

Ver Sai Lec Ham Per Rus Alb Nor Cun Ric Lat Gas Bot Čou Alo Mag Oco Msc Str Vet

13:54: Verstappen na měkkých zrychluje na 1:32:272.

13:49: Sainz přebírá vedení – 1:32.626, o 0,182 s před Verstappenem.

13:43: Verstappen zatím navíc nezajel čas na měkké sadě. Kroužil jen na střední.

13:43: Leclerc se posouvá na druhé místo se ztrátou 1 desetiny na Verstappena.

13:39: Hamilton jde na třetí místo.

13:35: AlphaTauri má také dost novinek. Gasly si je hodně pochvaloval a zatím je čtvrtý.

13:35: Cunoda se vyhýbal Latifimu a označil to za nebezpečné...

13:25: Sainz nejrychlejší v prvním sektoru, zlepšení ve druhém a pak boxy... možná i proto, že vyjel z trati.

13:24: Leclerc zatím až osmý. Vyrobil hodiny ale především jako jediný jezdcí na tvrdé směsi.

13:23:

Ver Sai Per Bot Alo Ham Čou Lec Rus Cun

13:19: A nové komponenty nasadil také Magnussen (také start z konce pole).

13:18: U Sainze potvrzeno. Další komponenty pro Sainze a zítra start z konce pole.

13:15: Hamilton zajel čas na použitých měkkých, Verstappen na nových středních.

13:15: Hamilton se diví, že ztrácí 1,7 s na Verstappena.

13:13: Verstappen zatím na čele (1:32.808). Jezdci Ferrari zatím nevyjeli.

13:08: Zatím to není oficiální, ale Magnussen a Sainz nasadili další komponenty a čeká je start z konce pole.

13:05: Na trati Pérez, Magnussen, Stroll, Vettel, Verstappen, Ocon..

12:58: Po pátku to vypadalo, že Ferrari má lehkou výhodu v kvalifikaci, Red Bull zase na delší vzdálenost. Ale podobné analýzy nemají moc smysl. Týmy přes noc pracovaly a to i v továrnách na simulátorech. Uvidíme, co vymysleli..

12:58: Teploty zůstávají na Paul Ricardu stále velmi vysoké. Vzduch má necelých 30, trať 50 °C

12:55: Vítejte u online přenosu ze třetího tréninku na GP Francie 2022.