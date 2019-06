Závod bez dramat. Ve Francii vyhrál Hamilton

Kvalifikaci na Velkou cenu Francie vyhrál Lewis Hamilton. Z první řady vedle něj odstartoval jeho týmový kolega Valtteri Bottas.

Druhá řada patřila Leclercovi a Verstappenovi. Ve třetí řadě stáli Norris a Sainz. Sebastianu Vettelovi kvalifikace nevyšla a odstartoval ze sedmé pozice. Vedle něj stál Ricciardo.

Na špičce se pořadí po startu neměnilo. Verstappen se chtěl dostat před Leclerca, ale nakonec se musel bránit před Sainzem, který se na startu dostal před týmového kolegu.

Daniel Ricciardo se propadl na 10. místo, naopak Gasly se dostal na osmou pozici. Společně s Giovinazzim však jako jediní startovali na měkké sadě a neměli tak úplně jednoduchý závod.

Sebastian Vettel se postupně v pátém, respektive sedmém kole dostal před oba jezdce McLarenu. Poté sice začal dojíždět Verstappena, ale ten zajel do boxů.

Souboje se odehrávaly spíše za nimi. Ricciardo stavěl dříve než Gasly a po jeho zastávce se na trati dostal před svého nástupce u Red Bullu.

Někteří jezdci startovali na tvrdé směsi, takže do boxů zajeli až později. Nejdéle vydržel na trati Lance Stroll.

Po zastávkách se pořadí pročistilo. McLareny držely šestou a sedmou pozici, ale Norris měl problémy patrně s hydraulikou a dotáhl se na něj Ricciardo.

Na čele to bylo bez velkých dramat. Hamilton si vybudoval obrovský náskok. Leclerc se dokázal kolo po kole dotáhnout na Bottase. V závěru závodu mu také pomohl krátký virtuální safety car, který byl vyhlášen kvůli kuželu na trati, ale k souboji už nedošlo.

Největší drama přineslo právě poslední kolo. Ricciardo zaútočil na Norrise, který se propadl na desátou příčku.

Sebastian Vettel v závěru využil obrovského náskoku na Sainze a zajel si pro čerstvé pneumatiky a následně také pro bod za nejrychlejší kolo závodu.

Dlouho to vypadalo, že závod dokončí všichni jezdci, ale pár kol před koncem odstoupil Romain Grosjean.

Lewis Hamilton si dojel pro vítězství a upevnil náskok v šampionátu.

Dalším závodem bude za týden Grand Prix Rakouska.

Cíl: Hamilton vyhrává, Norris v cíli až 10. Vettel bere nejrychlejší kolo.

53/53: Ricciardo před Norrisem a ten padá....

53/53: Leclerc těsně za Bottasem... ou pokračoval by ještě dvě, tři kola.

52/53: Ricciardo tlačí na Norrise.

52/53: Vettel v boxech...

51/53: A Leclerc na něm vydělal, je 2 sekundy za Bottasem.

50/53: VSC končí... kužel pryč.

50/53: VSC! Na trati je kužel..

50/53: Leclerc se blíží k Bottasovi, ale jsou to stále ještě 3 sekundy.

49/53: Hülkenberg by se rád dostal před Räikkönena na 9. místo.

47/53: Norris má problémy s vozem, má náskok 2 sekundy na Ricciarda.

47/53: Grosjean jako první odstupuje...

45/53: Souboj jezdců Toro Rosso ve druhé desítce.

45/53: Pátý Vettel má na Sainze za sebou náskok 50 sekund. Vettel zkusí zastávku v boxech.

44/53: Vettel má plán F.

43/53: Norris si stěžuje na své auto.

42/53: Ne dlouho, Hamilton má zpět nejrychlejší kolo...

41/53: A Leclerc přebírá nejrychlejší kolo závodu.

40/53: Stroll v boxech, Norris nesmí používat DRS.

40/53: Stroll jako jediný ještě nestavěl.

39/53:

37/53: zatím na trati stále všech 20 vozů.

36/53: Hülkenberg byl už také v boxech, vrací se 11. za Räikkönena

32/53: Räikkönen v boxech...

31/23: Verstappen ztrácí 7,7 s na Leclerca a je 6,3 s před Vettelem.

31/53: Hamilton pokořil rekord okruhu... 1:34.026, ale to se brzy změní.

30/53: Okruh Paula Ricarda má jako jeden z mála zavlažovací systém. No mohl by někdo....

28/53: Hamilton už má na Bottase náskok 12 sekund...

28/53: Vettelovu zastávku uspíšilo i toto probrzdění...

