V prvním tréninku byl nejrychlejší Hamilton, Ferrari se trápilo

Kolotoč formule 1 se po krátkém výletě za velkou louží vrátila do Evropy. První zastávkou je Francie.

Na okruhu Paula Ricarda čekaly na jezdce v první letní den relativně přijatelné podmínky. Teplota vzduchu měla 24 °C, trať měla 47.

Během tréninku jsme viděli pár výletů mimo trať a také hodin. Jedny z těch největších předvedl Max Verstappen. Později ho napodobil také Pierre Gasly.

Týmy testovaly nové díly a to nejen na voze, ale také komponenty pohonné jednotky. Vylepšený motor nasadili jezdci Red Bullu, Kvjat a Ricciardo.

První trénink se neobešel ani bez technických problémů. Na voze Romaina Grosjeana objevil tým únik vody. Francouz tak doma v prvním tréninku odjel jen 9 kol.

Williams pro první trénink nasadil Latifiho, který dokázal porazit Kubicu.

Stroll a Pérez nenasadili v tréninku měkké pneumatiky. Jezdili jen na středních.

Nejrychlejší čas zajel Lewis Hamilton. Leclerc skončil třetí, Vettel pátý. Jezdci Scuderie si stěžovali na podivné chování přední části svého vozu. Mechanici jim v boxech přehazovali různé verze předního křídla.

12:28

12:25: Gasly v hodinách.

12:23: Grosjean na boxové zdi, na kontě má jen devět kol. Problém s únikem vody na jeho haasu.

12:21: Vettel pátý...

12:18: podle Vettela není vpředu něco v pořádku. Němec je 12.

12:14: Vettel 14. a je na trati.

12:13: Hamilton přebírá vedení (1:32.738), Leclerc třetí.

12:12: Bottas první 1:33.173, ale Leclerc má rozjeté rychlé kolo.

12:10: Hodiny Verstappena..

12:07: přetahování mezi Hamiltonem a Bottasem. Třetí je Verstappen.

12:02: A Bottas 1:33.779

12:01: Hamilton o 0,004 s překonal Norrise.

11:58: Norris přebírá vedení, 1:34.110.

11:52: Norris, Ricciardo na trati. McLaren vyjel s flow-visem na části předníhp křídla. Zelená tekutina ukáže inženýrům směr proudění vzduchu.

11:44:

11:37: Jezdci se pomalu vracejí do boxů, musí vrátit jednu sadu pneumatik...

11:36: Bottas zpět na čele...

11:35: Verstappen první – 1:34.595

11:34: Jezdci Ferrari a Haasu v boxech. Ostatní na trati.

11:29: Bottas přebírá vedení...

11:26: na čele Sainz před Leclercem.

11:25: Hamilton na trati... a Bottas hned za ním.

11:21: Kvjat v hodinách

11:20: už čekáme jen na mercedesy...

