GP Francie 2019: nejrychlejší kola a strategie

Nejrychlejší zastávku v boxech měl Williams, který se dostal pod 2 sekundy (1,97 s).

Champagne for @WilliamsRacing! Famous British team execute first pit stop of 2019 season in less than two seconds at #FrenchGP. Robert Kubica turned around and sent back out in 1.97 seconds. #F1

All pit stop times: ➡️https://t.co/J27YVFsufC pic.twitter.com/nvwTQcYVEY