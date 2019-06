Ve druhém tréninku byl ve Francii nejrychlejší Bottas. Hamilton měl horkou chvilku

V úvodu druhého tréninku vyjeli jezdci převážně na středních a tvrdých pneumatikách. Valtteri Bottas na střední směsi zajel čas 1:31.110.

Poté přišly ke slovu kvalifikační simulace. Na čele zůstal Bottas. Hamilton měl mezi 3. a 4. zatáčkou problémy, dostal se mimo trať, srazil kužel a na trať se vrátil tak nešťastně, že se v páté zatáčce dostal do cesty Verstappenovi. Ten musel mimo trať a krotit svůj vůz. Na incident se podívají sportovní komisaři.

Za oba mercedesy se dostali jezdci Ferrari. Pomyslná třetí řada patřila red bullům, ale poté je překonali jezdci McLarenu. Na páté místo šel Lando Norris. McLaren byl silný v pátek také v Kanadě, ale později už to tak dobré nebylo.

V další fázi tréninku se už jezdci věnovali závodním simulacím.

16:25: Hamilton měl po svém výletu mimo trať problém se zapalováním, ale podle Mercedesu je už vše v pořádku.

16:05: Hülkenberg v hodinách...

16:04: Stewardi budou řešit Hamiltonův návrat na trať před Verstappena.

16:03: Norris ztrácí jen 2 desetiny na Vettela.

16:01: Norris překonal Verstappena a je pátý... Sainz Gaslyho.

15:55: Verstappen se drobně zlepšil, Sainz si stěžuje na motor.

15:52: Norris nejlepší ze zbytku světa, zrácí 1,5 sekundy na Bottase, ale podle live timingu na tvrdé směsi. Pěkné...

15:48: Hmmm problémy měl i o chvíli dříve i Hamilton, srazil kužel a vjel do cesty Verstappenovi, který musel mimo trať a krotit svůj red bull.

Lewis Hamilton making his own stripes at Paul Ricard 👀



He's still in P2 as we pass halfway in second practice #F1 #FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/E8tLKv99DP