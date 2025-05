Online: Velká cena Emilia Romagna 2025

49/63: Náskok Verstappena je vymazán, ale druhý Piastri má už 18 kol staré pneumatiky.

48/63:

Ver Pia Nor Lec Alb Rus Ham Sai Had Hul Cun Gas Law Alo Str Col Bor Bea

48/63: Albon v boxech.

47/63: Také Hamilton, Hadjar.

46/63: Verstappen, Norris v boxech.

46/63: Antonelli končí kvůli technickému problému.

46/63: Safety car!

46/63: Alonso: „Je to vrak. Jsem nejnešťastnější řidič na pos*ném světě.“

44/63: Sainz se dostává nahoru, je 10.

42/63: Leclerc je za Hamiltonem, který má střední směs...

41/63: Před Alonsem Hulk i Sainz.

40/63: Piastri před Albonem

39/63: Leclerc také před Antonellim. Piastri dojel Albona.

38/63: Hamilton před Hadjarem na pátém místě.

37/63: Astony padají... Alonso je 10., Stroll mimo body.

34/63: Hamilton před Antonellim.

33/63: Astony zůstaly na trati a mají nejstarší pneumatiky. Leclerc se už dostal před oba.

32/63: Verstappen je první s náskokem 20 sekund na Norrise.

31/63: VSC skončil. Piastri čtvrtý za Albonem.

31/63: Piastri v boxech, propadne se...

30/63:

Ver Pia Nor Alb Had Ant Ham Alo Str Lec Hul Rus Bea Cun Sai Col Gas Law Bor

30/63: Také Russell byl podruhé v boxech.

30/63: Verstappen, Albon, Hadjar, Hamilton, Leclerc a další v boxech.

29/63: VSC! Ocon zastavil

29/63: žluté vlajky...

29/63: Norris v boxech.

28/63: Piastri jde dále dopředu. Předjel i Antonelliho, Hadjara a je čtvrtý.

26/63: Piastri před Hamiltonem. Ztráta na Verstappena je 32,5 s.

24/63: Piastri předjel Hülkenberga a nyní dojíždí Hamiltona.

20/63: S Cunodou si poradil i Leclerc.

19/63: Piastri se dostal před Cunodu.

17/63: Piastri dojel Cunodu.

15/63: Piastri se vrací před Leclerca. Do boxů míří Stroll.

14/63: Piastri v boxech...

13/63: A Leclerc je po zastávce před Russellem, Sainzem i Alonsem.

12/63: Russell v boxech.

11/63: Norris před Russellem. Leclerc v boxech

10/63: Norris těsně za Russellem.

10/63: Gasly v boxech.

6/63: Od 4. Norrise po 12. Hamiltona mohou všichni používat DRS.

4/63: Verstappen ujel Piastrimu mimo dosah DRS.

3/63: Gasly se dostal mimo trať po souboji s Leclercem a propadl se na 14. místo.

4/63: Ocon byl hned na začátku v boxech. Zatím nevíme, proč...

2/63:

Ver Pia Rus Nor Alo Sai Alb Str Gas Lec Had Ant Ham Bor Law Hul Col Bea Cun Oco

Start: Verstappen se dostal na první místo.

15:00: Jezdci se vydávají do zahřívacího kola

15:00: Graficky:

14:59: Pneumatiky pro start:

Většina na středních

Tvrdé mají Hamilton a Antonelli, Hülkenberg, Bearman a Cunoda

14:55: Red Bull čeká 400. závod ve F1.

14:53: Důležitý bude start. Závod může ovlivnit také safety car, který je zde samozřejmě hodně reálný.

14:52: Strategie:

14:50: Christian Horner pro Sky: „Nejdůležitější je, že Júki byl po té hrozně vypadající nehodě v pořádku. Tým včera odvedl neuvěřitelnou práci. Je to úplně nové auto. Nejlepší věc, kterou jim může oplatit, je získat nějaké body.“

14:47: Teplota vzduchu je 24 °C, trať má 47 °C. Pravděpodobnost deště je 20 %.

14:45: Startovní rošt

P. Jezdec Tým Pozn. 1 Oscar Piastri McLaren 2 Max Verstappen Red Bull 3 George Russell Mercedes 4 Lando Norris McLaren 5 Fernando Alonso Aston Martin 6 Carlos Sainz Williams 7 Alexander Albon Williams 8 Lance Stroll Aston Martin 9 Isack Hadjar Racing Bulls 10 Pierre Gasly Alpine 11 Charles Leclerc Ferrari 12 Lewis Hamilton Ferrari 13 Kimi Antonelli Mercedes 14 Gabriel Bortoleto Kick Sauber 15 Liam Lawson Racing Bulls 16 Franco Colapinto Alpine penalizace 17 Nico Hülkenberg Kick Sauber 18 Esteban Ocon Haas 19 Oliver Bearman Haas box Júki Cunoda Red Bull

14:44: Hraje italská hymna...

14:43: Piastri dnes zaútočí na letošní páté vítězství. Verstappen a Norris vyhráli zatím jen jednou. A také na upevnění první pozice:

Piastri 131 bodů

Norris: -16 bodů

Verstappen: -32 bodů

Russell: -38 bodů

14:35: Kvalifikace nevyšla jezdcům Ferrari a ani domácímu Antonellimu. Skončili na 11. až 13. místě.

14:31: Dobrou kvalifikaci měl Aston Martin, který do Imoly přivezl velký balík novinek. Podle F1 má ale nejhorší závodní tempo. Je však třeba to brát s rezervou a to už jen proto, že odhady jsou založené na pátečních trénincích, kdy s novými díly jezdil jen Lance Stroll.

Nejrychlejší závodní tempo má mít podle F1 McLaren. Ostatní:

Mercedes: +0,08 s

Red Bull: +0,13 s

Ferrari: +0,34 s

Williams: +0,37 s

Racing Bulls: +0,60 s

Haas: +0,74 s

Alpine: +0,82 s

Sauber: +0,87 s

Aston Martin: +0,93 s

14:28: Z první řady odstartuje vedle Piastriho Max Verstappen, který vyhrál poslední tři závody v Imole. Jak důležitá je tady pole position?

14:20: Jezdci se vydávají na startovní rošt.

14:16: Kvalifikace včera přinesla také dvě velké nehody – bourali Cunoda a Colapinto. Jezdec Red Bullu skončil poslední, ale po výměně komponent za komponenty jiné specifikace bude startovat z boxů.

14:15: Včerejší kvalifikace byla už tradičně velmi těsná. V šesti ze sedmi kvalifikací jsme viděli rozdíl mezi prvním a druhým menší než 1 desetina sekundy:

Austrálie: 0,084 s (Norris, Piastri)

Čína: 0,082 s (Piastri, Russell)

Japonsko: 0,012 s (Verstappen, Norris)

Saúdská Arábie: 0,010 s (Verstappen, Piastri)

Miami: 0,065 s (Verstappen, Norris)

Emilia Romagna: 0,034 s (Piastri, Verstappen)

14:13: Čeká nás sedmý závod letošní sezóny. Z pole position odstartuje lídr šampionátu Oscar Piastri.

14:10: Vítejte u online přenosu z Velké ceny Emilia Romagna 2025.