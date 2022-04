Na osychající trati byl v Imole v prvním tréninku nejrychlejší Leclerc

V Imole dva dny pršelo. Před začátkem prvního tréninku déšť ustal, ale stále bylo velmi mokro. Na začátku tréninku se na trať nikomu nechtělo. Až po třech minutách vyjel Bottas následovaný oběma jezdci Haasu. Poté vyjeli také ostatní. Všichni samozřejmě na pneumatikách do mokra, které měly v 18palcové verzi svou ostrou premiéru.

Jezdci měli problémy se udržet na trati. Viděli jsme výlety do kačírku i hodiny. Problémy se nevyhnuly ani Leclercovi, který se dvakrát roztočil.

Přibližně v polovině tréninku přešli jezdci na zeleně značené pneumatiky do přechodných podmínek. Jako první to zkusili jezdci Astonu Martin. Naopak Lewis Hamilton jezdil nejdéle na pneumatikách do mokra.

K největším incidentům došlo ke konci tréninku. Norris skončil v kačírku v zatáčce Acque Minerali a na trati byla možná trochu ukvapeně vyvěšena červená vlajka. Jezdcec McLarenu se dokázal vrátit do boxů. Po skončení tréninku vyletěl z trati Bottas a jeho přední křídlo se zastavilo jen kousek od bariéry.

Nejrychlejší čas zajel Leclerc před Sainzem a Norrisem. Vysoko byli také jezdci Haasu.

Kvalifikace začíná v Imole v 17:00.

Výsledky

P. Jezdec Tým Čas Ztráta Kola Pneu. 1 Charles Leclerc Ferrari 1:29.402 24 přechodné 2 Carlos Sainz Jr. Ferrari 1:30.279 0.877 25 přechodné 3 Max Verstappen Red Bull 1:30.867 1.465 21 přechodné 4 Kevin Magnussen Haas 1:32.439 3.037 23 přechodné 5 Mick Schumacher Haas 1:32.988 3.586 23 přechodné 6 Sergio Pérez Red Bull 1:33.012 3.610 17 přechodné 7 Fernando Alonso Alpine 1:33.160 3.758 13 přechodné 8 Sebastian Vettel Aston Martin 1:33.365 3.963 22 přechodné 9 Júki Cunoda AlphaTauri 1:33.611 4.209 18 přechodné 10 George Russell Mercedes 1:34.262 4.860 21 přechodné 11 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:34.615 5.213 19 přechodné 12 Pierre Gasly AlphaTauri 1:35.104 5.702 19 přechodné 13 Esteban Ocon Alpine 1:35.420 6.018 14 přechodné 14 Lando Norris McLaren 1:35.502 6.100 12 přechodné 15 Daniel Ricciardo McLaren 1:35.625 6.223 15 přechodné 16 Lance Stroll Aston Martin 1:36.033 6.631 23 přechodné 17 Alexander Albon Williams 1:36.461 7.059 17 přechodné 18 Lewis Hamilton Mercedes 1:36.464 7.062 17 do mokra 19 Kuan-jü Čou Alfa Romeo 1:37.450 8.048 22 přechodné 20 Nicholas Latifi Williams 1:39.698 10.296 15 přechodné

Průběh

14:33: vypadá to, že to bylo bez kontaktu.

14:31: Bottas skončil v bariéře... ale nevypadá to na velké škody.

14:27: Jezdci se vydávají na trať.

14:26: Trénink bude za chvíli restartován.

14:25: Norris v kačírku... ale vyhrabal se.

14:24: červené vlajky

14:20: Leclerc odskakuje o 8 desetin před Sainze.

14:16: Interní souboj pokračuje. Ve vedení střídá Leclerca Sainz. Na třetím místě je Magnussen.

14:12: Leclerc převzal vedení na přechodných.Hamilton 11. stále na pneumatikách do mokra.

14:09: Sainz převzal vedení, Magnussen byl mimo trať.

14:07: Na přechodných i Sainz. Jezdci Williamsu ale třeba krouží na mokrých.

14:02: Norris jako třetí na přechodných.

14:01: Vettel čtvrtý na přechodných...

13:58: Vettel a Stroll na přechodných....

13:54: Pérez přebírá vedení..

13:54: Sainz věří, že za 10 minut to bude na přechodné...

13:53: Leclerc se opět roztočil...

13:51:

Lec Sai Ver Mag Gas Cun Alo Per Bot Nor Msc Oco Ham Rus Ric Str Čou Vet Alb Lat

13:45:

Ver Lec Mag Bot Sai Gas Nor Alo Cun Oco

13:44: Sainz také mimo trať... pořadí se hodně mění.

13:41: Latifi se toulal v kačírku...

13:40: Leclerc se roztočil...

13:39: Na trati už všichni kromě Ricciarda a Vettela.

13:38: Schumacher měl problém se po vyjetí z garáže vytočit.

13:37: Na trati i další jezdci...

13:36: Přidali se jezdci AlphaTauri a vyjíždí také Sainz s čerstvým motorem.

13:34: Přidali se jezdci Haasu.

13:33: Teploty vzduchu a tratě 11 / 14 °C. A na trati Bottas na pneumatikách do mokra.

13:30: Zelené světlo, ale nikdo nevyjel.

13:20: Tip: Imola z vozu Ferrari z roku 2007

13:18: Objevily se spekulace, že Sainz dostane nový motor a to vylepšení motor. Ferrari potvrdilo jen první část. Sainz dostane nový motor jako preventivní opatření po odstoupení v Austrálii. A právě nyní potvrdil Alpine, že z preventivních důvodů dostane nový motor také Esteban Ocon.

13:15: Otestovat nové díly bude těžké. Nejen kvůli počasí, ale týmy mají před kvalifikací jen jeden trénink.

13:15: Mnoho týmů přivezlo nové díly. Platí to Mercedes, který chce řešit poskakování, i pro Red Bull. Ferrari nové díly nemá.

13:13: V Imole od včera pršelo. Trénink F2 byl přeložen na 15:00. Nyní už déšť slábne ale je stále mokro.

13:11: Vítejte u online přenosu z prvního tréninku v Imole.