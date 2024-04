Aston Martin podal protest proti výsledkům kvalifikace. Může za to Sainz

Aston Martin podal oficiální protest proti výsledkům kvalifikace. Konkrétně jde o Carlose Sainze. Na možný problém upozornili už v průběhu kvalifikace někteří novináři.

Sainz v prostřední části kvalifikace boural na cílové rovince. Poté se ale bez předního křídla vrátil zpět do boxů, kde mu vyměnili křídlo a pneumatiky a mohl pokračovat.

V čem byl problém? V článku 39.6 Sportovních pravidel. Ten uvádí, že: „Jezdci, jehož vůz se zastaví na trati během kvalifikace nebo rozstřelu, nebude povolena další účast v této části víkendu.“

Pokud tedy jezdec zastaví v kvalifikaci na trati, tak pro něj kvalifikace skončila. A podle systému FIA oficiálně Sainz skutečně „zastavil“.

Otázka je, jak přesně definovat „zastavil“. Pokud by ředitelství závodu skutečně vnímalo situaci tak, že Sainz zastavil, pak by na to Ferrari jistě během červené vlajky upozornilo.

Sainz se kvalifikoval na sedmé místo. Jeho případné vyloučení z kvalifikace by pomohlo Strollovi, který by se posunul na desátou pozici. Stroll skončil v Q2 na 11. místě, což znamená, že pokud by se dané části Sainz nezúčastnil, postoupil by do Q3.