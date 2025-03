První vítězství pro Ferrari. Lewis Hamilton vyhrál sprint v Číně

Kvalifikaci na sprint vyhrál Lewis Hamilton. Z první řady vedle něj odstartoval Max Verstappen. Druhá řada patřila Piastrimu a Leclercovi, třetí Russellovi a Norrisovi a čtvrtá Antonellimu a Cunodovi.

Sprint

Start proběhl bez problémů. Hamilton si pohlídal první místo. Norris v prvním kole drobně chyboval a propadl se až na 9. místo. Russell se dostal před Leclerca. Na čele tak byl Hamilton před Verstappenem, Piastrim, Russellem, Leclercem, Cunodou, Antonellim a první bodovanou desítku uzavíral Stroll.

Na bodovaných pozicích se po konci prvního kola po velkou část sprintu nepředjíždělo. O zábavu se starali především jezdci na konci startovního pole. Lawson se v pátém kole dostal před Doohana na 18. místo, i když to bylo za cenu kontaktu. Následně bojoval s Bortoletem a Hadjarem. Do souboje se nechtěně zapojil také Sainz, který po 12 kolech zamířil do boxů.

Lando Norris si stěžoval na své přední pneumatiky. Už v pátek jezdce trápilo drolení. Na konci sprintu ale jezdci McLarenu a Ferrari ožili. Hamilton se odpoutal od druhého Verstappena, kterého v 15. kole překonal Piastri. Norris dojel Strolla, kterého v předposledním kole překonal. Leclerc dojel Russella, ale k útoku už nedošlo.

V posledním kole se roztočil Doohan, který měl kontakt s Bortoletem a zablokoval i Hülkenberga.

Sprint v Číně vyhrál Lewis Hamilton před Piastrim a Verstappenem.

Týmy nyní mohou měnit nastavení vozů. Režim parc fermé začne platit znovu počínaje kvalifikací, která začíná v 8:00.

Výsledky

P. Jezdec Tým Čas / ztráta Kola Body 1 Lewis Hamilton Ferrari 19 8 2 Oscar Piastri McLaren 6.889 19 7 3 Max Verstappen Red Bull 9.804 19 6 4 George Russell Mercedes 11.592 19 5 5 Charles Leclerc Ferrari 12.190 19 4 6 Júki Cunoda Racing Bulls 22.288 19 3 7 Andrea K. Antonelli Mercedes 23.038 19 2 8 Lando Norris McLaren 23.471 19 1 9 Lance Stroll Aston Martin 24.916 19 10 Fernando Alonso Aston Martin 38.218 19 11 Alexander Albon Williams 39.292 19 12 Pierre Gasly Alpine 39.649 19 13 Isack Hadjar Racing Bulls 42.400 19 14 Liam Lawson Red Bull 44.904 19 15 Oliver Bearman Haas 45.649 19 16 Esteban Ocon Haas 46.182 19 17 Carlos Sainz Williams 51.376 19 18 Gabriel Bortoleto Kick Sauber 53.940 19 19 Nico Hülkenberg Kick Sauber 56.682 19 20 Jack Doohan Alpine 1:10.212 19

Průběh

Cíl: Doohan se roztočil a skončil poslední. Kolidoval se saubery...

Cíl:

Ham Pia Ver Rus Lec Cun Ant Nor

18/19: Norris před Strollem.

17/19: Jezdci Ferrari zrychlili. Hamilton už téměř 5 sekund před Piastrim, Leclerc těsně za Russellem.

16/19: Norris dojel Strolla...

15/19: Piastri před Verstappenem!

15/19:

Ham Ver Pia Rus Lec Cun Ant Str Nor Alo

14/19: Hamilton odjel Verstappenovi na více než 2 sekundy. Ten má za sebou Piastriho.

12/19: Sainz v boxech.

11/19: Zatím to nevypadá, že by se Norris dostal na body. Na osmého Strolla ztrácí 3,3 s.

10/19: Lawson 16. před Bortoletem.

10/19: Náskok Hamiltona na Verstappena se mění. Nyní mu opět dokázal odjet z DRS:

5/19: Lawson se dostal před Doohana, ale je to jen 18. místo. Navíc je vyšetřován za způsobení kolize.

4/19: Verstappen je na hraně DRS:

2/19:

Ham Ver Pia Rus Lec Cun Ant Str Nor Alo

2/19: Russell před Leclercem.

1/19: Norris drobně chyboval a propadl se na 9. místo.

Start: Hamilton si pohlídal první místo.

4:00: Jezdci se vydávají do zahřívacího kola.

3:57: Pneumatiky: bez překvapení všichni na středních.

3:56: Jezdci se včera potýkali s drolením pneumatik. Dnes je čeká 19 kol.

3:54: Teplota vzduchu 23 °C, trať má 36 °C.

3:52: Startovní rošt

P. Jezdec Tým Pozn. 1 Lewis Hamilton Ferrari 2 Max Verstappen Red Bull 3 Oscar Piastri McLaren 4 Charles Leclerc Ferrari 5 George Russell Mercedes 6 Lando Norris McLaren 7 Andrea K. Antonelli Mercedes 8 Júki Cunoda Racing Bulls 9 Alexander Albon Williams 10 Lance Stroll Aston Martin 11 Fernando Alonso Aston Martin 12 Oliver Bearman Haas 13 Carlos Sainz Williams 14 Gabriel Bortoleto Kick Sauber 15 Isack Hadjar Racing Bulls 16 Jack Doohan Alpine 17 Pierre Gasly Alpine 18 Esteban Ocon Haas 19 Liam Lawson Red Bull box Nico Hülkenberg Kick Sauber

3:50: Hadjar je vyšetřován kvůli cvičnému startu na konci boxové uličky. Odstartoval zřejmě ze špatného místa.

3:47: Nico Hülkenberg měnil nastavení, a tak odstartuje z boxů. Původně měl být 19., takže nejde o velkou změnu. Tým bude patrně sbírat data pro nedělní závod.

3:42: Williams musel ráno před sportovní komisaře, protože po tréninku nedodal video se záběry z kamery, která ukazovala ohebnost zadního křídla. Dostal pokutu 50 tisíc euro. Z toho 40 tisíc ale bylo podmínečně odloženo.

3:40: Vítejte u online přenosu z letošního prvního sprintu.