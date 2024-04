Velkou cenu Číny 2024 vyhrál Max Verstappen. Závod ovlivnily kolize a výjezdy safety caru

Kvalifikaci na Velkou cenu Číny vyhrál Max Verstappen, který o více než tři desetiny sekundy porazil svého týmového kolegu Sergia Péreze.

Z druhé řady odstartovali Alonso a Norris, ze třetí Piastri a Leclerc, ze čtvrté Sainz a Russell, z páté Hülkenberg a Bottas.

Hamiltonovi kvalifikace nevyšla a startoval až z 18. pozice.

Závod

Verstappen si pohlídal start. Velmi dobrý start měl Fernando Alonso, který se dostal před Péreze. Jezdci Ferrari se v první zatáčce věnovali souboji mezi sebou, čehož využil nejen Russell, ale dostal se před ně i Hülkenberg. S jezdcem Haasu si poradili o pár kilometrů později, ale Russell byl tvrdší oříšek.

Ideální start neměl Ricciardo, který přišel o tři pozice a jel před svým týmovým kolegou Cunodou

V pátém kole se Pérez dostal před Alonsa, kterého o tři kola později překonal také Lando Norris. McLaren neměl v Číně oproti očekáváním vůbec špatné závodní tempo.

V devátém kole se Leclerc konečně dostal před Russella. Ve stejnou chvíli zamířili první jezdci do boxů.

U Red Bullu předvedli na konci 13. kola dvojitou zastávku. Jezdci se kvůli dřívější zastávce propadli a museli se dostávat před jezdce, kteří ještě nestavěli. Do vedení se dostal Lando Norris. Jezdci McLarenu a Ferrari stavěli později. Sainz se po své zastávce propadl na 10. místo a musel se dostávat nahoru. Leclerc a Norris měli štěstí. Ve 21. kole byl na trati vyhlášen virtuální safety car poté, co svůj vůz odstavil kvůli technickému problému Valtteri Bottas. Leclerc a Norris zajeli k mechanikům a na VSC tak dokázali vydělat.

Maršálové nemohli s vozem Bottase pohnout. Na trať tak musela technika, což si vyžádalo i výjezd safety caru.

Jezdci Red Bullu zajeli pod SC znovu do boxů. Pořadí před restartem bylo (první desítka): Verstappen, Norris, Leclerc, Pérez, Sainz, Alonso, Russell, Piastri, Ricciardo, Stroll.

Alonso jako jediný nazul měkkou pneumatiku. Krátce před restartem probrzdil, čímž ovlivnil jezdce za sebou. Na brzdy museli Russell i Piastri. Do Piastriho naboural zezadu Ricciardo. Do jezdce RB pak mnohem tvrději Lance Stroll, za což jezdec Astonu Martin dostal penalizaci 10 sekund. K samostatnému incidentu pak došlo mezi Magnussenem a Cunodou. Magnussen za něj rovněž dostal penalizaci, pro Cunodu závod skončil. Na trať musel znovu safety car.

RB tak měl během několika sekund poškozené oba vozy. Ricciardo sice zůstával na trati, ale po druhém restartu se začal propadat a musel ze závodu odstoupit.

Penalizováni Stroll a Magnussen poté předvedli pěkný vzájemný souboj. Po druhém restartu se nahoru dostával Hamilton. Jeho postup se zastavil až za Piastrim.

Leclerc se snažil udržet třetí místo, ale Pérez ho ve 39. kole překonal. Alonso zajel znovu k mechanikům. Přezul z měkkých na střední, zajel nejrychlejší kolo závodu a předjel několik soupeřů. Po překonání Hamiltona se během šesti zatáček dostal i před Piastriho. Russellův náskok byl ale už příliš velký, a tak Alonso dojel na sedmé pozici.

Velkou cenu Číny 2024 vyhrál Max Verstappen před Norrisem a Pérezem.

Výsledky

P. Jezdec Tým Čas / ztráta Kola Body 1 Max Verstappen Red Bull 1:40:52.554 56 25 2 Lando Norris McLaren 13.773 56 18 3 Sergio Pérez Red Bull 19.160 56 15 4 Charles Leclerc Ferrari 23.623 56 12 5 Carlos Sainz Ferrari 33.983 56 10 6 George Russell Mercedes 38.724 56 8 7 Fernando Alonso Aston Martin 43.414 56 6+1 8 Oscar Piastri McLaren 56.198 56 4 9 Lewis Hamilton Mercedes 57.986 56 2 10 Nico Hülkenberg Haas 1:00.476 56 1 11 Esteban Ocon Alpine 1:02.812 56 12 Alexander Albon Williams 1:05.506 56 13 Pierre Gasly Alpine 1:09.223 56 14 Kuan-jü Čou Kick Sauber 1:11.689 56 15 Kevin Magnussen Haas 1:22.786 56 16 Lance Stroll Aston Martin 1:27.533 56 17 Logan Sargeant Williams 1:35.110 56 - Daniel Ricciardo RB 33 - Júki Cunoda RB 26 - Valtteri Bottas Kick Sauber 19

Nejrychlejší kolo závodu: Fernando Alonso

Jezdec dnes: Lando Norris

Průběh

Cíl:

Ver Nor Per Lec Sai Rus Alo Pia Ham Hul

54/56: Čou předjel Magnzssena a je 14. Nebylo to hladké předjetí. Vzduchem létal karbon..

52/56: Alonso nyní 9,8 s za Russellem.

50/56: Alonso před Piastrim. Russell je ale 11 sekund daleko.

49/56: Alonso v poslední zatáčce málem napodobil Sainze z kvalifikace. Ale ustál to. A nyní jde před Hamiltona.

48/56: Alonso je devátý. Další oběť? Hamilton...

47/56: Alonso s nejrychlejším kolem závodu předjel Ocona a míří k Hülkenbergovi.

45/56: Alonso na čerstvém obutí 12. Hamilton dojíždí Piastriho.

44/56: Alonso v boxech, přezouvá z měkkých na střední.

41/56: Hamilton překonal haas a je devátý.

41/56: Probudily se mercedesy. Russell bojuje se Sainzem, Hamilton s Hulkem.

40/56: Poškozený vůz má i Piastri. Tým potvrzuje, že hodně.

39/56: Pérez předjel Leclerca.

37/56: Leclerc brání třetí místo před Pérezem.

36/56: Stroll v boxech...

35/56: Skvělý souboj bad boys... Ricciardo dle očekávání skončil.

34/56: A právě Stroll a Magnussen spolu nyní bojují na chvostu pole.

34/56: Penalizaci dostávají také Magnussen a Stroll za způsobení kolize. No u Strolla nám to připadá trochu zvláštní.

34/56: Ricciarodo poslední... to je na ručník.

33/56: Sargeant dostává penalizaci 10 sekund za porušení pravidel za SC.

33/56: Před Ricciardem i Albon.

32/56: Hamilton se dostal před Ricciarda, kterého překonává i Ocon. Australan bude mít poškozený vůz. Vlastně je zázrak, že jede...

32/56: Zelené vlajky, pokračujeme...

31/56: SC zajede do boxů.

29/56: To vypadá, že za nehodu mohl Alonso, který zablokoval kola. Jezdci za ním museli zpomalit. Došlo ke kontaktům, ten nejvážnější mezi Ricciardem a Strollem. Závod ale skončil jen pro Cunodu.

28/56: Stroll nejdříve najel zezadu do Ricciarda. Magnussen měl pak kontakt s Cunodou.

28/56: Safety car....

27/56: žluté vlajky... Cunoda mimo trať.

27/56: Kontakt mezi Strollem a Ricciardem. Stroll v boxech.

27/56: Zelené vlajky, Velká cena Číny byla restartována.

26/56: SC zajede do boxů.

26/56: Piastri byl v boxech, spadl na osmé místo. Alonso se toho nebojí. Jako jediný jede na měkkých pneumatikách. Střední má nyní jen Ricciardo. Ostatní tvrdé.

26/56:

Ver Nor Lec Per Sai Alo Rus Pia Ric Str Sar Hul Oco Ham Mag Cun Alb Čou Gas

24/56: V boxech aké Alonso, Russell..... Pérez se propadl za Norrise i Leclerca. To bude zajímavé. Všichni tři mají stejné pneumatiky.

24/56: Verstappen a Pérez znovu v boxech.

23/56: Chtěli jsme napsat, že čekáme SC, ale už to nestihneme.... SC je na trati.

23/56: Norris se vrací před Alonsem. Asi tak 15 maršálů se snaží odtlačit vůz Bottase.

22/56: Do boxů míří také Norris.

22/56: Leclerc v boxech. Vrací se na páté místo za Alonsa. V boxech (podruhé) také Stroll.

21/56: VSC...

21/56: žluté vlajky... Bottas zastavuje. Z jeho vozu se kouří... podle Fina jde o problém s motorem Ferrari.

20/56: Ricciardo předjíždí Cunodu. Má ale čerstvější pneumatiky...

19/56: Verstappen se dostává před Norrise, který ještě nestavěl – stejně jako třetí Leclerc.

19/56:

Nor Ver Lec Per Alo Rus Pia Str Sai Hul Bot Oco Ham Cun RIc Alb Čou Sar Gas Mag

18/56: Sainz se po zastávce propadl na 10. místo.

18/56: Sainz si zabojoval s Pérezem a míří k mechanikům.

17/56: Piastri je v boxech. Poslední je Gasly, který měl pomalou zastávku a navíc srazil mechanika poté, co se rozjel, i když jeho pravé zadní kolo nebylo dotaženo.

16/56: Verstappen před Leclercem.

14/56: Nestavěli jezdci Ferrari, McLarenu a Ricciardo s Magnussenem.

14/56: Vedení závodu přebírá Norris. A Norris jede velmi dobře. Leclerc na něj spíše ztrácí...

14/56: Verstappen po 13 kolech v boxech. Pérez ho následuje.

13/56: A právě Cunodu Hamilton předjíždí. Je 15.

12/56: Ou... Cunodu se při odjezdu od mechaniků málem srazil se sauberem.

12/56: Leclerc má nyní čistý vzduch. Norris má na něj náskok 6,6 s.

11/56: Leclerc před Piastrim. Alonso v boxech. Také Russell.

11/56: Leclerc za Piastrim, který ale může využívat DRS za Alonsem.

10/56: Stroll, Bottas v boxech. Také Hamilton.

9/56: Leclerc se dostává před Rusesella. Hulk, Cunoda, Čou v boxech.

8/56:

Ver Per Nor Alo Pia Rus Lec Sai Str Bot

8/56: Albon 13. Gasly si stěžuje, že ho vytlačil. Podobné připomínky měl po souboji se Strollem i Hülkenberg.

8/56: A Norris před Alonsem.

7/56: Norris za Alonsem.

6/56: Stroll před Hulkem na devátém místě.

5/56: Pérez před Alonsem.

5/56: Hamilton se dostává před Magnussena.

4/56: Nechceme radit, ale ferrari by se měly co nejdříve dostat před Russsella. Leclerc je nyní na hraně DRS.

3/56: Hamilton se dostává před Čoua, který tak padá na předposlední místo. Nebude to snadný závod pro domácího jezdce.

2/56: Jezdci Ferrari si už poradili s haasem Hülkenberga. Ideální start neměl Ricciardo, který přišel o tři pozice.

2/56:

Ver Alo Per Nor Pia Rus Lec Hul Sai Str Bot Oco Alb Gas Ric Cun Čou Mag Ham Sar

1/56: Před jezdci Ferrari i Hulk.

Start: Verstappen zůstal první, Alonso jde na druhé místo. Russell před oběma jezdci Ferrari.

9:00: Verstappen hlásí, že trochu mrholí. Pravděpodobnost deště je ale jen 10 %.

9:00: Jezdci se vydávají do zahřívacího kola

8:58: Pneumatiky pro start:

Měkká: Stroll, Hamilton, Cunoda, Sargeant

Střední: ostatní

Tvrdá: Magnussen

8:52: Aston ještě provádí nějaké opravy okraje podlahy Alonsova vozu.

8:50: A jedna zajímavá informace:

8:48: V Šanghaji hraje We Will Rock You od Queen. Úplně jak na hokeji, jen místo Jágra tu máme Alonsa.

8:45: Startovní rošt:

Startovní rošt

P. Jezdec Tým Pozn. 1 Max Verstappen Red Bull 2 Sergio Pérez Red Bull 3 Fernando Alonso Aston Martin 4 Lando Norris McLaren 5 Oscar Piastri McLaren 6 Charles Leclerc Ferrari 7 Carlos Sainz Ferrari 8 George Russell Mercedes 9 Nico Hülkenberg Haas 10 Valtteri Bottas Kick Sauber 11 Lance Stroll Aston Martin 12 Daniel Ricciardo RB 13 Esteban Ocon Alpine 14 Alexander Albon Williams 15 Pierre Gasly Alpine 16 Kuan-jü Čou Kick Sauber 17 Kevin Magnussen Haas 18 Lewis Hamilton Mercedes 19 Júki Cunoda RB box Logan Sargeant Williams

8:42: Strategie: Kvůli vyšší očekávané degradaci se očekávají dvě zastávky.

8:38: Oproti kvalifikaci zde máme jednu změnu. Sargeant (původně poslední) změnil nastavení vozu, a tak odstartuje z boxů.

8:28: Hamiltonovi se kvalifikace nepovedla. Měnil po sprintu nastavení, chyboval a odstartuje až z 18. místa.

8:24: Na startu budeme mít domácího jezdce a také tři vítěze GP Číny. Jen tři... hodně to souvisí s tím, že se v Číně jelo naposledy v roce 2019. Hamilton vyhrál v Číně šestkrát, což je s výrazným náskokem rekord. Alonso má stejně jako Rosberg dvě vítězství. Kromě Hamiltona a Alonsa vyhrál ze současných jezdců v Číně ještě Ricciardo – jednou.

8:22: Zatímco McLarenu se kvalifikace povedla (4. a 5. místo), Ferrari jako druhému nejlepšímu týmu se povedla méně. Jezdci Ferrari skončilo za jezdci McLarenu. V závodě to bude patrně obráceně. Hodně to souvisí s prací s pneumatikami. Andrea Stella už potvrdil, že McLaren přiveze za dva týdny do Miami první balíček vylepšení, který má řešit právě i degradaci pneumatik. Ferrari má nové díly nasadit v Imole.

8:22: Jezdci se vydávají na startovní rošt. Teplota vzduchu je 19 °C, trať má 32 °C.

8:21: Čeká nás pátý závod sezóny, ale body se už rozdělovaly včera. Proběhl první letošní sprint. Dnešní startovní rošt ale stanovila včerejší kvalifikace. Z pole position odstartuje Max Verstappen. Red Bull obsadil první řadu. Ve druhé budou Alonso a Norris.

8:10: Vítejte u online přenosu z Velké ceny Číny 2024.