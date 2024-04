Sprint v Číně vyhrál Verstappen. Za jeho zády se odehrála hromadná bitka

V Číně se jede letošní první ze šesti sprintů. Pořadí na startu stanovil rozstřel, který se odjel v pátek. Jeho závěr se odjel za deště, což přineslo i trochu netradiční pořadí.

Z pole position odstartoval Lando Norris. Vedle něj stál na startu Lewis Hamilton. Druhá řada patřila Alonsovi a Verstappenovi, třetí Sainzovi a Pérezovi, čtvrtá Leclercovi a Piastrimu.

Sprint

Devatenáct jezdců odstartovalo do sprintu na středních pneumatikách. Jen 11. Russell zvolil pro sprint měkké pneumatiky.

Hamilton měl lepší start a v první zatáčce se dostal vedle Norrise, který vyjel mimo trať a propadl se až na sedmé místo.

Na čele tak byl Hamilton před Alonsem, Verstappenem, Sainzem, Pérezem, Leclercem, Norrisem a bodovanou osmičku uzavřel Piastri.

Verstappen si v úvodních kolech stěžoval na chování své baterie. Alonso mu ujížděl, za sebou měl naopak Sainze.

Problémy Verstappen vyřešil a v sedmém kole se dostal před Alonsa na druhé místo. O dvě kola později překonal i Hamiltona a převzal vedení.

Zatímco si Verstappen budoval náskok, za třetím Alonsem se utvořil DRS vláček až po sedmého Norrise. Piastri na osmé pozici už ztrácel více, dojížděl ho ale Russell.

Po velkou část závodu to vypadalo, že DRS vláček zůstane až do konce stabilní. Pár kol před koncem ale došlo k dramatickým soubojům. Sainz zaútočil na Alonsa, který se samozřejmě tvrdě bránil. Jezdec Ferrari se dostal částečně mimo trať, ale došlo i k drobnému kontaktu. Ostrý souboj využil Pérez, který překonal oba. Před Alonsa se dostal následně i Leclerc. Alonso zamířil do boxů s defektem a odstoupil.

K dalšímu souboji došlo mezi jezdci Ferrari a bylo to doslova kolo na kolo – oba se dotkli svými pneumatikami. Leclerc se dostal před Sainze a dojel pod stupni vítězů.

Na ně se kromě Verstappena, který dojel do cíle s náskokem 13 sekund, dostali také Hamilton a Pérez.

Víkend v Číně nyní pokračuje kvalifikací, která je na programu od 9:00. Do té doby je zrušen režim parc fermé, takže týmy mohou měnit nastavení svých vozů.

Výsledky

P. Jezdec Tým Čas / ztráta Kola Body 1 Max Verstappen Red Bull - 19 8 2 Lewis Hamilton Mercedes 13.043 19 7 3 Sergio Pérez Red Bull 15.258 19 6 4 Charles Leclerc Ferrari 17.486 19 5 5 Carlos Sainz Ferrari 20.696 19 4 6 Lando Norris McLaren 22.088 19 3 7 Oscar Piastri McLaren 24.713 19 2 8 George Russell Mercedes 25.696 19 1 9 Kuan-jü Čou Kick Sauber 31.951 19 10 Kevin Magnussen Haas 37.398 19 11 Daniel Ricciardo RB 37.840 19 12 Valtteri Bottas Kick Sauber 38.295 19 13 Esteban Ocon Alpine 39.841 19 14 Lance Stroll Aston Martin 40.299 19 15 Pierre Gasly Alpine 40.838 19 16 Júki Cunoda RB 41.870 19 17 Alexander Albon Williams 42.998 19 18 Logan Sargeant Williams 46.352 19 19 Nico Hülkenberg Haas 49.630 19 20 Fernando Alonso Aston Martin 17

Průběh

Cíl:

Ver Ham Per Lec Sai Nor Pia Rus

19/19: Náskok Verstappena je 12,3 sekundy!

18/19: Potvrzeno, že Alonso musel do boxů kvůli defektu. Odstoupil.

17/19: Leclerc je před Sainzem.

17/19: A následně zatím nedokončený souboj jezdců Ferrari. A Alonso je v boxech!

16/19: Sainz útočil na Alonsa, čehož využil Pérez a dostal se před oba. Alonso nakonec přišel i o další pozici a je před ním i Leclerc.

15/19: Pérez si stěžuje na nedostatek trakce.

14/19:

Ver Ham Alo Sai Per Lec Nor Pia Rus Čou Mag Bot Ric Str Oco Gas Cun Alb Hul Sar

12/19: Sainz je na hraně DRS za Alonsem. Hodí se mu, protože má za sebou Péreze, který má za sebou Leclerca a ten má za sebou Norrise.

9/19: Verstappen před Hamiltonem.

9/19: Hamilton si stěžuje, že jeho vůz v pomalých zatáčkách nezatáčí. Russell se dostal na deváté místo před Čoua.

8/19: Verstappen je nyní 1,6 s za Hamiltonem.

7/19: Verstappen jde na druhé místo.

6/19: Verstappen je méně než sekundu za Alonsem. Trochu poodjel Sainzovi. Za jeho zády je to DRS vláček po sedmého Norrise.

3/19: Verstappen si stěžuje na chování své baterie. Inženýr mu radí jiný režim.

3/19: Zatímco Verstappen ztrácí na Alonsa, za sebou má těsně Sainze.

2/19:

Ham Alo Ver Sai Per Lec Nor Pia Čou Mag Bot Rus Ric Hul Str Oco Gas Cun Alb Sar

Start: Souboj Hamiltona a Norrise v první zatáčce. Norris se dostal mimo trať! Hamilton tak první, Alonso druhý, Verstappen třetí. Norris až sedmý.

5:00: Jezdci se vydávají do zahřívacího kola.

4:57: Pneumatiky pro start:

Russell měkké

Ostatní střední.

4:57: Jezdci mají volnou ruku, pokud jde o pneumatiky. Zastávky v boxech se neočekávají, pokud nebude mít jezdec problém.

4:46: Startovní rošt stanovil včerejší rozstřel, jehož závěr se odjel na mokré trati. Z pole position odstartuje Norris. Druhý bude Hamilton. Ve druhé řadě najdeme Alonsa a Verstappena, ve třetí Sainze a Péreze...

P. Jezdec Tým 1 Lando Norris McLaren 2 Lewis Hamilton Mercedes 3 Fernando Alonso Aston Martin 4 Max Verstappen Red Bull 5 Carlos Sainz Ferrari 6 Sergio Pérez Red Bull 7 Charles Leclerc Ferrari 8 Oscar Piastri McLaren 9 Valtteri Bottas Kick Sauber 10 Kuan-jü Čou Kick Sauber 11 George Russell Mercedes 12 Kevin Magnussen Haas 13 Nico Hülkenberg Haas 14 Daniel Ricciardo RB 15 Lance Stroll Aston Martin 16 Pierre Gasly Alpine 17 Esteban Ocon Alpine 18 Alexander Albon Williams 19 Júki Cunoda RB 20 Logan Sargeant Williams

4:44: V tréninku i rozstřelu včera hořela tráva. Zřejmě chytla od jisker, které produkují vozy F1. Primární příčina je ale stále nejasná – možná únik metanu. FIA dnes uvedla: „Stále si nejsme jisti, proč došlo ve včerejších relacích k požárům trávy. Před dnešnímu aktivitami na trati přijímáme preventivní opatření. V zasažených oblastech budeme trávu zalévat a v sedmé zatáčce budeme mít pohotovostní tým zásahový tým hasičů.“

4:43: Kdo vyhrál předešlé sprinty?

4:41: Čeká nás letošní první ze šesti sprintů. Ten další se pojede už příště – za dva týdny v Miami. Následně pak na konci června v Rakousku a poté ke konci sezóny v Austinu, na Interlagosu a v Kataru.

4:40: V Šanghaji je sucho. Pravděpodobnost deště během sprintu je 10 %. Teplota je 20 °C, trať má o 6 stupňů více.

4:30: Vítejte u online přenosu z letošního prvního sprintu.