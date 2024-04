Hořící tráva, déšť a chaos. Rozstřel na sprint vyhrál v Číně Lando Norris

V Číně se jede letošní první víkend se sprintem a to poprvé podle nového formátu. Po tréninku tak jezdce nečekala klasická kvalifikace ale rozstřel pro sprint, který bude na programu zítra v 5:00 našeho času.

V prvních dvou částech museli jezdci nasadit povinně střední směs. Teplota tratě oproti tréninku klesla o 10 °C a podle předpovědi byl očekáván déšť – pár kapek spadlo už mezi tréninkem a rozstřelem.

Z první části rozstřelu nepostoupili Gasly, Ocon, Albon, Cunoda a Sargeant. Na konci první části se opakoval incident z tréninku – u tratě začala hořet tráva. Tentokrát o pár desítek metrů jinde než v tréninku. Podle FIA jsou příčinou zřejmě jiskry z vozů.

Na konci druhé části začalo pršet, takže o pořadí bylo rozhodnuto ještě před vypršením časového limitu. Nepostoupili Russell, Magnussen, Hülkenberg, Ricciardo a Stroll.

Ve třetí části už pršelo hodně. Trať nabídla jen velmi málo přilnavosti a jezdci tak měli na pneumatikách do přechodných podmínek co dělat, aby se udrželi na trati. Kromě mnoha korekcí jsme viděli i výlety mimo trať, které způsobily, že jezdcům byl smazán čas. Hned dvakrát za sebou to potkalo i Maxe Verstappena. Pořadí se měnilo prakticky pokaždé, když někdo projel cílovou čárou.

Nejvážnější problémy měl Charles Leclerc, který se roztočil a měl drobný kontakt s bariérou. Kvůli podezření na poškození předního křídla se musel zastavit u mechaniků.

Nejrychlejší čas zajel na konci Lando Norris, kterému byl smazán čas a propadl se na konec. Po pár sekundách ale ředitelství závodu jeho čas obnovilo a Norris se tak vrátil na první pozici.

V první řadě bude vedle něj stát pro sprint Lewis Hamilton. Ve druhé řadě budou Alonso a Verstappen, ve třetí Sainz a Pérez.

Startovní rošt pro sprint

P. Jezdec Tým 1 Lando Norris McLaren 2 Lewis Hamilton Mercedes 3 Fernando Alonso Aston Martin 4 Max Verstappen Red Bull 5 Carlos Sainz Ferrari 6 Sergio Pérez Red Bull 7 Charles Leclerc Ferrari 8 Oscar Piastri McLaren 9 Valtteri Bottas Kick Sauber 10 Kuan-jü Čou Kick Sauber 11 George Russell Mercedes 12 Kevin Magnussen Haas 13 Nico Hülkenberg Haas 14 Daniel Ricciardo RB 15 Lance Stroll Aston Martin 16 Pierre Gasly Alpine 17 Esteban Ocon Alpine 18 Alexander Albon Williams 19 Júki Cunoda RB 20 Logan Sargeant Williams

Třetí část (SQ3)

P. Jezdec Tým Čas Ztráta Kola Pneu. 1 Lando Norris McLaren 1:57.940 5 přechodné 2 Lewis Hamilton Mercedes 1:59.201 1.261 5 přechodné 3 Fernando Alonso Aston Martin 1:59.915 1.975 5 přechodné 4 Max Verstappen Red Bull 2:00.028 2.088 5 přechodné 5 Carlos Sainz Ferrari 2:00.214 2.274 5 přechodné 6 Sergio Pérez Red Bull 2:00.375 2.435 5 přechodné 7 Charles Leclerc Ferrari 2:00.566 2.626 5 přechodné 8 Oscar Piastri McLaren 2:00.990 3.050 5 přechodné 9 Valtteri Bottas Kick Sauber 2:01.044 3.104 5 přechodné 10 Kuan-jü Čou Kick Sauber 2:03.537 5.597 5 přechodné

10:22:

Nor Ham Alo Ver Sai Per Lec Pia Bot Čou

10:21: Norris je zpět! Jeho čas je zpět. Norris vyhrál rozstřel.

10:20: Norris padá... smazaný čas. Vyhrává Hamilton před Alonsem.

10:19: Norris první!

10:19: Vedení přebírá Hamilton. Verstappen druhý.

10:18: Na čele Alonso.

10:17: Hamilton přišel o čas. Verstappen v závěru tratě mimo trať.

10:17: Čou také přišel o čas.

10:16: Pérez první, Bottas druhý.

10:16: Verstappenův čas by za vyjetí z tratě v šesté zatáčce smazán.

10:15: Jezdci mají problém se udržet na trati. Viděli jsme problémy Norrise, Piastriho i Verstappena.

10:14: Leclerc v boxech, měl podezření na poškození předního křídla.

10:12: Leclerc v kačírku u bariéry. Pokračuje. Kontakt tam byl, ale jen mírný.

10:11: Jezdci by měli správně nasadit měkké pneumatiky, ale kvůli mokré trati tato podmínka samozřejmě padá. Jezdci na pneumatikách do přechodných podmínek.

10:09: Třetí část rozstřelu začne za dvě minuty.

Druhá část (SQ2)

P. Jezdec Tým Čas Ztráta Kola Pneu. 1 Max Verstappen Red Bull 1:35.606 3 střední 2 Charles Leclerc Ferrari 1:35.711 0.105 4 střední 3 Sergio Pérez Red Bull 1:35.781 0.175 3 střední 4 Oscar Piastri McLaren 1:35.853 0.247 3 střední 5 Lando Norris McLaren 1:36.047 0.441 3 střední 6 Carlos Sainz Ferrari 1:36.052 0.446 4 střední 7 Valtteri Bottas Kick Sauber 1:36.056 0.450 4 střední 8 Fernando Alonso Aston Martin 1:36.119 0.513 3 střední 9 Lewis Hamilton Mercedes 1:36.287 0.681 4 střední 10 Kuan-jü Čou Kick Sauber 1:36.307 0.701 4 střední 11 George Russell Mercedes 1:36.345 0.739 4 střední 12 Kevin Magnussen Haas 1:36.473 0.867 4 střední 13 Nico Hülkenberg Haas 1:36.478 0.872 4 střední 14 Daniel Ricciardo RB 1:36.553 0.947 3 střední 15 Lance Stroll Aston Martin 1:36.677 1.071 3 střední

10:04: nepostoupí: Russell, Magnussen, Hülkenberg, Ricciardo a Stroll.

10:03: Oficiálně prší...v boxech se už tleská Čouovi, který postoupil do SQ2. Tam naopak neuvidíme Russella.

9:59: Verstappen první o desetinu před Leclercem.

Ver Lec Per Pia Nor Sai Bot Alo Ham Čou Rus Mag Hul Ric Str

9:55: Jezdci Red Bullu vyjíždí z boxů později.

9:54: Druhá část začíná. Na konci pit lane je narváno.

9:51: SQ2 potrvá deset minut a povinné jsou opět nové střední pneumatiky.

9:51: Druhá část začne za tři minuty. Jezdci se vydávají na konce boxové uličky. Hrozí déšť.

První část (SQ1)

P. Jezdec Tým Čas Ztráta Kola Pneu. 1 Sergio Pérez Red Bull 1:36.110 4 střední 2 Lando Norris McLaren 1:36.384 0.274 5 střední 3 Max Verstappen Red Bull 1:36.456 0.346 4 střední 4 Charles Leclerc Ferrari 1:36.537 0.427 6 střední 5 Oscar Piastri McLaren 1:36.542 0.432 7 střední 6 Carlos Sainz Ferrari 1:36.719 0.609 6 střední 7 Fernando Alonso Aston Martin 1:36.883 0.773 6 střední 8 Nico Hülkenberg Haas 1:36.924 0.814 6 střední 9 Lance Stroll Aston Martin 1:36.961 0.851 5 střední 10 Kevin Magnussen Haas 1:37.033 0.923 6 střední 11 Valtteri Bottas Kick Sauber 1:37.112 1.002 7 střední 12 Lewis Hamilton Mercedes 1:37.181 1.071 6 střední 13 George Russell Mercedes 1:37.310 1.200 6 střední 14 Daniel Ricciardo RB 1:37.321 1.211 6 střední 15 Kuan-jü Čou Kick Sauber 1:37.544 1.434 7 střední 16 Pierre Gasly Alpine 1:37.632 1.522 6 střední 17 Esteban Ocon Alpine 1:37.720 1.610 6 střední 18 Alexander Albon Williams 1:37.812 1.702 6 střední 19 Júki Cunoda RB 1:37.892 1.782 6 střední 20 Logan Sargeant Williams 1:37.923 1.813 6 střední

9:46: Druhá část bude odložena. Předpokládáme, že kvůli hořící trávě.

9:44: Opět hoří tráva...tentokrát v páté zatáčce, pokud vidíme dobře.

9:43: Nepostoupí Gasly, Ocon, Albon. Cunoda a Sargeant.

9:42: Russell se propadl na poslední místo, ale nakonec 12.

9:42: čas vypršel...

9:41: Russell zatím 17., takže by nepostoupil.

9:39: Sainz se posouvá na třetí místo.

9:37:

Per Ver Alo Lec Nor Hul Str Bot Pia Ham Ric Mag Gas Sai Čou Alb Rus Oco Sar Cun

9:37: Pérez je ještě o tři desetiny rychlejší.

9:37: Verstappen jde do čela s náskokem 4 desetin na druhého Alonsa.

9:33: Piastri hlásí kapky deště už nyní...

9:32: Déšť by mohl přijít za 30 minut, což bude ke konci rozstřelu.

9:31: Začíná (vyjetím z boxů) první režim parc fermé. Na rozdíl od dřívějších sprintů budou dva. Tento skončí s koncem sprintu. Druhý začne kvalifikací. Mezi těmito dvěma částmi se může upravovat nastavení, měnit specifikace dílů apod.

9:30: Rozstřel začíná...

9:29: Pravděpodobnost deště je 60 %.

9:21: Teplota tratě klesla o 10 °C na současných 29 °C.

9:19: Před rozstřelem trochu pršelo. Nyní je ale sucho. Jednotlivé části rozstřelu jsou kratší než u kvalifikace. V prvních dvou musí jezdci nasadit střední směs, v poslední měkkou.

9:17: Vítejte u online přenosu z rozstřelu, který určí pořadí na startu zítřejšího (od 5:00) sprintu.