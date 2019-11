Drama v Brazílii vyhrál Verstappen před Gaslym. Ferrari se srazily

Podrobnosti připravujeme...

Výsledky

P. Jezdec Tým Čas / ztráta Kola Body 1 Max Verstappen Red Bull 1:33:14.678 71 25 2 Pierre Gasly Toro Rosso 6.077 71 18 3 Lewis Hamilton Mercedes 6.139 71 15 4 Carlos Sainz Jr. McLaren 8.896 71 12 5 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 9.452 71 10 6 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 10.201 71 8 7 Daniel Ricciardo Renault 10.541 71 6 8 Lando Norris McLaren 11.204 71 4 9 Sergio Pérez Racing Point 11.529 71 2 10 Daniil Kvyat Toro Rosso 11.931 71 1 11 Kevin Magnussen Haas 12.732 71 12 Nico Hülkenberg Renault 13.059 71 13 George Russell Williams 13.599 71 14 Romain Grosjean Haas 14.247 71 15 Alexander Albon Red Bull 14.927 71 16 Robert Kubica Williams 1 kolo 70 17 Sebastian Vettel Ferrari 6 kol 65 18 Lance Stroll Racing Point 6 kol 65 19 Charles Leclerc Ferrari 6 kol 65 - Valtteri Bottas Mercedes 51

Průběh

Cíl: Verstappen vyhrává, Gasly druhý, Hamilton zatím třetí.

71/71: Pokud by byl Hamilton penalizován, může McLaren získat pódium.

71/71: Gasly je druhý!

70/71:Kontakt Albona a Hamiltona... Albon padá.

70/71: Hamilton před Gaslym...

69/71: restart v dalším kole...

68/71: Stroll končí s defektem...

68/71:

Ver Alb Gas Ham Sai Rai Gio Ric Nor Per

67/71: Obě ferrari mimo hru. Hamilton v boxech.

67/71: Safety car

66/71: Rudá katastrofa... Leclerc má zničené zavěšení, Vettel defekt...

66/71: Leclerc jde před Vettela, ale ten mu to vrací a kontakt!!

64/71: Vettel před Albonem, ale ne na dlouho.

61/71: Verstappen ujíždí, za ním se ale bojuje. Rozestupy pod sekundou.

60/71: Verstappen ujíždí... Leclerc bojuje s Vettelem.

60/71: Verstappen jde na první místo... Albon třetí.

60/71: Restart

59/71: Safety car v tomto kole

56/71:

Ham Ver Vet Alb Lec Gas Gro Sai Rai Gio

55/71: Verstappen druhý, v boxech řada jezdců, dle očekávání také Leclerc.

55/71: Verstappen v boxech, Hamilton měl udělat opak.

54/71: Safety car!

53/71: zatím jen žluté vlajky...

52/71: A už ne.... Bottas odstavuje.

⚠️ SAFETY CAR DEPLOYED (LAP 54/71) ⚠️



Bottas is out! The Finn parks up his smoky Mercedes at Turn 4#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/TWQB56Vh19 — Formula 1 (@F1) November 17, 2019

52/71: Z Bottasova vozu se kouří... ale pokračuje.

51/71: Albon v boxech

50/71: Verstappen Vettela nepředjede, Vettel v boxech.

49/71: Leclerc se stále drží před Bottasem.

48/71:

Vet Ver Ham Alb Lec Bot

48/71: Verstappen nyní ztrácí na Vettela 3,2 s

46/71: Bottas útočí na Leclerca...

45/71: Verstappen se udržel před Hamiltonem, i když náskok je zhruba poloviční.

45/71: Verstappen v boxech.

44/71: Hamilton v boxech

43/71: Hamiltonovy pneumatiky to mají za sebou, a tak Hamilton zajel v prvním sektoru nejrychlejší čas...

42/71: Bottas v boxech. Překvapivé, jel na tvrdých.

42/71: Ricciardo po dlouhém stintu v boxech.

38/71: 3 sekundy mezi Verstappenem a Hamiltonem.

32/71: Kubica dostal 5 sekund.

32/71:

Ver Ham Vet Bot Alb Lec Gas Rai Gio Per Ric Gro Nor Kvy Sai

30/71: Leclerc v boxech... tvrdé pneumatiky.

28/71: Verstappen, Hamilton na měkkých, Vettel na střední a Bottas na tvrdé. V překladu: Verstappen a Hamilton ještě musí stavět. Vettel a Bottas teoreticky ne.

27/11: Bottas v boxech

26/71: Kubica vyšetřován... kvůli incidentu s Verstappenem v boxech.

26/71: Vettel v boxech

25/71: Albon v boxech...

24/71: Hamilton je naštvaný kvůli nedostatku výkonu.

23/71: Verstappen jde před Hamiltona! Ho ho ho ..

LAP 23/71



Verstappen bites back! He cuts back past Hamilton at Turn 1#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/MryhrIu451 — Formula 1 (@F1) November 17, 2019

22/71: Hamilton a Verstappen jdou před Leclerca.

22/71: Verstappena zdržel v boxech Kubica, Hamilton jde před Verstappena.

LAP 22/71



Verstappen pits a lap later, and almost collides with Kubica in the pit lane! He emerges behind Hamilton...#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/sxQtIVxO8G — Formula 1 (@F1) November 17, 2019

22/71: Verstappen v boxech

21/71: Sainz jde na 11. místo za týmového kolegu.

21/71: Hamilton v boxech! A pojede na dvě zastávky, protože nazul opět měkkou.

18/71: Vettel ztrácí už 4,6 s na Hamiltona. To nevypadá na možnost undercutu.

16/71: Ricciardo dostal penalizaci 5 sekund.

14/71: Leclerc pomalu dojíždí Albona. Aktuálně jsou to 3 sekundy.

11/71: 2,3 s mezi Verstappenem a Hamiltonem a Hamiltonem a Vettelem.

10/71: Leclerc je šestý, před sebou má red bull Alexandera Albona.

9/71: „Zas*** idiot,“ ohodnotil Magnussen Ricciardův manévr.

8/71: Kontakt mezi Ricciardem a Magnussenem. Australan má poškozené přední křídlo, Magnussen v hodinách.

7/71:

Ver Ham Vet Bot Alb Gas Lec Rai Gro Gio

5/71: Ostrý souboj mezi Sainzem a Pérezem. Španěl je 15.

4/71: Leclerc jde po haasech. Verstappen si buduje náskok. Už má 2,3 s na Hamiltona.

3/71: Leclerc už je na bodech, z nich vypadli Giovinazzi a Norris.

2/71:

Ver Ham Vet Bot Alb Gas Gro Rai Jag Gio Lec Nor

1/71: Souboj mezi Leclercem a Norrisem

1/71: Verstappen začal hned ujíždět.

Start: Verstappen si udržel první místo, Hamilton jde na druhé místo před Vettela.

⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️

⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️



LIGHTS OUT IN SAO PAULO!



Verstappen leads, but Hamilton sweeps past Vettel for P2!#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/vXb5zCgZtI — Formula 1 (@F1) November 17, 2019

18:10: jezdci se vydávají do zahřívacího kola.

18:07: ze druhé desítky startují jezdci převážně na střední. Měkkou nazuli Giovinazzi, Pérez, Stroll a Sainz.

17:51: Strategie: první desítka startuje na měkké. Stavět by měli okolo 26. až 29. kola a přezouvat na tvrdou směs. Někteří se možná rozhodnout přezout na střední, ale ti by měli stavět o pár kol později. Startovat na střední (což je případ třeba Leclerca), se podle Pirelli moc nevyplatí. Ale uvidíme...

17:48: Sledovat budeme určitě také Carlose Sainze, který po problémech s motorem startuje poslední. Dostal novou pohonnou jednotku a slibuje útočný mód. Nový motor má ve svém voze také Leclerc, který po penalizaci odstartuje ze 14. místa.

17:42: Na Interlagosu je docela teplo. Vzduch má 21 °C, trať dokonce téměř 50 °C, což je, pokud se nepleteme, nejvíce z celého víkendu.

17:40: o titulech je rozhodnuto, ale stále je o co bojovat. Například o třetí místo mezi jezdci, nebo o pozice v Poháru konstruktérů, kde je to těsné mezi Racing Pointem a Toro Rosso, ale také mezi Haasu a Alfou Romeo.

17:35: z pole position podruhé ve své kariéře odstartuje Max Verstappen. V Maďarsku mu to nevyšlo, skončil druhý. Jak to bude dnes? Vedle něj bude stát v první řadě Sebastian Vettel, druhá řada patří mercedesům.

17:33: Vítejte u online přenosu z předposledního závodu sezóny.

Foto: Getty Images / Charles Coates