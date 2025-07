Online: Velká cena Belgie 2025

15:23: Podle toho, co bylo řečeno Piastrimu, můžeme start očekávat v lepším případě v 16:00

15:18: Přišel další déšť...

15:09: Šéf Haasu Komacu: „Máme asi 10 až 15 minutovou přestávku v počasí. Startovní procedura trvá minimálně 10 minut, takže než se znovu rozjedeme, bude pršet ještě víc, takže bychom mohli počkat déle.“

15:07: FIA: „Většina jezdců hlásila špatnou viditelnost během formačního kola, proto červená vlajka“

15:05: Opět máme problém především s viditelností kvůli vodní tříšti. FIA v minulosti zkoušela kryty kol – naposledy vloni v květnu ve Fioranu, ale příliš se to neosvědčilo.



Foto: Getty Images / Rudy Carezzevoli

15:05: Vozy se vrací do boxové uličky...

15:02: červené vlajky!

15:00: Jezdci se vydávají do zaváděcího kola za safety carem.

14:55: Všichní jezdci mají nazuté přechodné

14:48: Startovní rošt:

P. Jezdec Tým Pozn. 1 Lando Norris McLaren 2 Oscar Piastri McLaren 3 Charles Leclerc Ferrari 4 Max Verstappen Red Bull 5 Alexander Albon Williams 6 George Russell Mercedes 7 Júki Cunoda Red Bull 8 Isack Hadjar Racing Bulls 9 Liam Lawson Racing Bulls 10 Gabriel Bortoleto Kick Sauber 11 Esteban Ocon Haas 12 Oliver Bearman Haas 13 Pierre Gasly Alpine 14 Nico Hülkenberg Kick Sauber 15 Franco Colapinto Alpine 16 Lance Stroll Aston Martin box Carlos Sainz Williams box Lewis Hamilton Ferrari box Kimi Antonelli Mercedes box Fernando Alonso Aston Martin

14:47: Roman Staněk přijde o trofej za třetí místo... protože dostane tu za druhé místo! Vítěz Alex Dunne dostal penalizaci 10 sekund.

14:42: Podle Sky Red Bull vyměnil pohonnou jednotku Maxe Verstappena za starší specifikaci.

14:40:

14:38: Bearman (12.) pro Sky: „Včera jsem byl před kvalifikací trochu méně spokojený, ale teď jsem šťastnější! Chtěli jsme rozdělit vozy jako tým a já jsem byl kandidátem na velké zadní křídlo.“

14:30: Start ve Spa je hodně specifický. Do první zatáčky to není daleko a je to místo, kde v minulosti došlo k mnoha menším i větším (hromadným nehodám). Pak hezky přes Eau Rouge na dlouhou rovinku Kemmel, kde je možnost využít vzduchového pytle.

Před 10 lety do Max Verstappen zkusil projet v opačném směru:

14:26: V první řadě budou oba jezdci McLarenu. Ve druhé řadě Leclerc a Verstappen. Jezdec Red Bullu startuje z prokletého čtvrtého místa – ještě nikdy zde nikdo nevyhrál z této pozice.

14:25: Týmy postavily tradiční stany. Tak uvidíme, zda budeme tábořit jen do 15:00 nebo déle...

14:25: Začíná pršet!

14:24: Na startovním roštu máme jen tři jezdce, kteří zde vyhráli: Hamilton má pět vítězství, Verstappen 3 a Leclerc jedno – šlo o jeho první vítězství ve F1.

14:24: Z pole position dnes odstartuje Lando Norris, který se pokusí získat první vítězství pro McLaren ve Spa od roku 2012.

14:23: Teplota tratě je 27 °C, vzduch má jen 19 °C.

14:20: Jezdci se vydávají na startovní rošt. Mají obuté přechodné... vůbec poprvé tento víkend.

14:17: Čtyři jezdci odstartují z boxů. Hamilton, Antonelli a Alonso nasadili nové komponenty pohonné jednotky. Sainz měnil nastavení.

14:16: Poněkud zmateně působí zprávy z FIA. Podle nich se déšť neočekává a současně je 80 % pravděpodobnost deště.

14:15: Aktuálně neprší, ale blíží se nějaké dešťové mraky.

14:10: Vítejte u online přenosu z Velké ceny Belgie 2025.