Rozstřel na sprint vyhrál ve Spa Verstappen před Piastrim

Z prvního místa odstartuje do sprintu Max Verstappen. Za ním bude v první řadě Oscar Piastri. Druhá řada bude patřit jezdcům Ferrari.

Před začátkem rozstřelu pršelo, a tak byl jeho start odložen. Nakonec se jezdci vydali na trať o 35 minut později, což také posune start sprintu na 17:05. Mezi začátkem rozstřelu a sprintem totiž musí být podle pravidel nejméně 4,5 hodiny.

Jezdci se v první části vydali na trať na pneumatikách do přechodných podmínek. U Haasu zmatkovali, vyjeli použitých pneumatikách, poté přezouvali a při zastávce Hülkenberga zlomili zvedák. Nakonec Hülkenberg ani nestihl zajet čas.

Do SQ2 nepostoupili Cunoda, Bottas, Magnussen, Čou a Hülkenberg.

Trať postupně osychala. Jezdci Astonu Martin zůstávali v boxech a vyjeli až na konci prostřední části. Lance Stroll jako jediný na slickách a to navíc na střední směsi.

Vhodnější by byla měkká směs, která poskytuje větší přilnavost. V rozstřelu ale musí jezdci nasadit povinně v prvních dvou částech střední směs – pokud tedy není trať prohlášena za mokrou, pak toto pravidlo pro zbytek rozstřelu neplatí. Přestože byla trať jednoznačně mokrá, FIA ji úmyslně za mokrou neprohlásila, aby jezdci nemohli jezdit na libovolných pneumatikách „do sucha“.

Stroll hned hlásil, že je na slicky brzy, což o chvíli později i potvrdil vizuálně, když boural. Druhá část byla přerušena červenými vlajkami a vzhledem k tomu, že do konce zbývaly už jen desítky sekund, tak ani nebyla restartována. Mimo jiné na to doplatil Strollův týmový kolega a dnešní oslavenec Fernando Alonso, který neměl na svém kontě žádný čas.

Nepostoupili Ricciardo, Albon, Sargeant, Stroll a Alonso.

Ve třetí části jsme už od začátku viděli slicky (povinně měkké). Pořadí na čele se velmi rychle měnilo. První místo na startu sprintu nakonec získal Max Verstappen před Oscarem Piastrim a jezdci Ferrari.

Startovní rošt pro sprint

P. Jezdec Tým Poznámka 1 Max Verstappen Red Bull 2 Oscar Piastri McLaren 3 Carlos Sainz Jr. Ferrari 4 Charles Leclerc Ferrari 5 Lando Norris McLaren 6 Pierre Gasly Alpine 7 Lewis Hamilton Mercedes 8 Sergio Pérez Red Bull 9 Esteban Ocon Alpine 10 George Russell Mercedes 11 Daniel Ricciardo AlphaTauri 12 Alexander Albon Williams 13 Logan Sargeant Williams 14 Lance Stroll Aston Martin 15 Fernando Alonso Aston Martin 16 Júki Cunoda AlphaTauri 17 Valtteri Bottas Alfa Romeo 18 Kevin Magnussen Haas 19 Kuan-jü Čou Alfa Romeo 20 Nico Hülkenberg Haas

Třetí část rozstřelu (SQ3)

P. Jezdec Tým Čas Ztráta Kola Pneu. 1 Max Verstappen Red Bull 1:49.056 5 měkké 2 Oscar Piastri McLaren 1:49.067 0.011 5 měkké 3 Carlos Sainz Jr. Ferrari 1:49.081 0.025 5 měkké 4 Charles Leclerc Ferrari 1:49.251 0.195 5 měkké 5 Lando Norris McLaren 1:49.389 0.333 5 měkké 6 Pierre Gasly Alpine 1:49.700 0.644 5 měkké 7 Lewis Hamilton Mercedes 1:49.900 0.844 5 měkké 8 Sergio Pérez Red Bull 1:49.961 0.905 5 měkké 9 Esteban Ocon Alpine 1:50.494 1.438 5 měkké 10 George Russell Mercedes 1:55.742 6.686 4 měkké

13:26: A nakonec Verstappen první...

13:25: Piastri je překonává.

13:25: Sainz první, Leclerc druhý.

13:25: Gasly překonává Péreze.

13:23: Pérez přebírá vedení.

13:22:

Ham Ver Nor Lec Pia Sai Rusa Per Gas Oco

13:17: Jezdci se vydávají na trať. Zatím všichni mají slicky (červené).

13:15: To snad není možné! Proč jel Stroll na středních? Protože v SQ1, SQ2 jsou povinné. Existuje výjimka. Pokud je trať prohlášena za mokrou, tak celé tohle pravidlo po zbytek rozstřelu padá. Ale FIA trať nikdy neprohlásila za mokrou.

Druhá část rozstřelu (SQ2)

P. Jezdec Tým Čas Ztráta Kola Pneu. 1 Max Verstappen Red Bull 1:55.200 3 přechodné 2 Lewis Hamilton Mercedes 1:55.823 0.623 4 přechodné 3 Sergio Pérez Red Bull 1:55.878 0.678 3 přechodné 4 Pierre Gasly Alpine 1:56.137 0.937 4 přechodné 5 Charles Leclerc Ferrari 1:56.265 1.065 3 přechodné 6 Oscar Piastri McLaren 1:56.392 1.192 3 přechodné 7 Carlos Sainz Jr. Ferrari 1:56.557 1.357 3 přechodné 8 Lando Norris McLaren 1:56.828 1.628 4 přechodné 9 Esteban Ocon Alpine 1:57.051 1.851 4 přechodné 10 George Russell Mercedes 1:57.393 2.193 3 přechodné 11 Daniel Ricciardo AlphaTauri 1:57.687 2.487 4 přechodné - Alexander Albon Williams 2 - Logan Sargeant Williams 4 - Lance Stroll Aston Martin 3 - Fernando Alonso Aston Martin 1

13:05: Feliz cumpleanos Fernando!

13:05: Nepostoupí Ricciardo, Albon, Sargeant, Stroll a Alonso.

13:05: A ano, je to Stroll, bourá.

13:04: Červené vlajky! 29 sekund před koncem, je konec SQ2

13:03: Stroll říká, že je na slicky brzy.

13:01: Stroll vyjel na středních...

13:00: Sargeant se roztočil...

13:00: žluté vlajky...

12:59: Alonso, Albon zůstávají v boxech.

12:59: Yeah...

12:54: Druhá část začíná.

První část rozstřelu (SQ1)

P. Jezdec Tým Čas Ztráta Kola Pneu. 1 Max Verstappen Red Bull 1:58.135 6 přechodné 2 Lewis Hamilton Mercedes 1:58.939 0.804 7 přechodné 3 Fernando Alonso Aston Martin 1:59.038 0.903 5 přechodné 4 Alexander Albon Williams 1:59.198 1.063 6 přechodné 5 Sergio Pérez Red Bull 1:59.362 1.227 6 přechodné 6 Carlos Sainz Jr. Ferrari 1:59.414 1.279 6 přechodné 7 Charles Leclerc Ferrari 1:59.575 1.440 6 přechodné 8 Esteban Ocon Alpine 1:59.884 1.749 6 přechodné 9 Logan Sargeant Williams 2:00.031 1.896 6 přechodné 10 Pierre Gasly Alpine 2:00.032 1.897 6 přechodné 11 Oscar Piastri McLaren 2:00.056 1.921 6 přechodné 12 Daniel Ricciardo AlphaTauri 2:00.177 2.042 6 přechodné 13 Lando Norris McLaren 2:00.436 2.301 7 přechodné 14 Lance Stroll Aston Martin 2:00.460 2.325 6 přechodné 15 George Russell Mercedes 2:00.475 2.340 6 přechodné 16 Júki Cunoda AlphaTauri 2:00.568 2.433 6 přechodné 17 Valtteri Bottas Alfa Romeo 2:00.951 2.816 6 přechodné 18 Kevin Magnussen Haas 2:01.079 2.944 7 přechodné 19 Kuan-jü Čou Alfa Romeo 2:01.430 3.295 7 přechodné 20 Nico Hülkenberg Haas 6 přechodné

12:51: Nepostoupí Cunoda, Bottas, Magnussen, Čou a Hülkenberg.

12:49: Russell postupuje s náskokem 0,093 sekundy.

12:49: U Haasu čekali, až jim ujel vlak. Hülkenberg nestihl najet do měřeného kola a je poslední bez času.

12:48: Alonso také „v bezpečí“.

12:47: Albon druhý.

12:47: Incident nakonec nebude vyšetřován.

12:45: Jezdci Haasu stále bez času.

12:44: Zaznamenán incident mezi Hamiltonem a Verstappen – možné blokováni v osmé zatáčce.

12:43: Vedení přebírá Verstappen.

12:42: Jezdci si zapisují první časy. Na čele Piastri před Leclercem a Albonem.

12:37: Psali jsme tady o pravidle, že rozstřel musí začít minimálně 4,5 hodiny před srpintem... a tak FIA odložila start sprintu na 17:05.

12:35: Jezdci vyjíždí na pneumatikách do přechodných podmínek.

12:35: Rozstřel začíná...

12:20: Start rozstřelu za 15 minut.

12:19: Podle ředitelství závodu se pracuje na odstranění stojaté vody na trati. Brzy bychom se měli dozvědět čas startu.

12:06: Pokud by se rozstřel nejel, určily by startovní rošt sprintu výsledky včerejší kvalifikace. Verstappen by startoval z pole position (penalizace je jen pro závod).

12:02: Pršet by mělo také během sprintu. Předběžně dle FIA pravděpodobnost 60 až 80 % (více směrem ke konci sprintu). Je otázkou, zda nedojde k odkladu sprintu kvůli pravidlům (viz níže).

11:56: Během 10-20 minut by mohlo přestat pršet.

11:55: Jistý problém může být s pravidly. Sprint je naplánován na 16:30 a rozstřel by měl začít ne méně než 4,5 hodiny před jeho začátkem.

11:51: Několik důležitých poznámek: pokud je v některé části rozstřelu trať prohlášena za mokrou, tak povinná alokace pneumatik padá. Pokud by tedy podobně jako včera nakonec přišly ke slovu slicky, týmy mohou nasadit jakékoliv směsi chtějí.

11:48: ředitelství závodu informuje, že začátek rozstřelu bude odložen.

11:45: Jednotlivé části jsou kratší, což na dlouhém okruhu ve Spa bude výzva. Jezdci musí také povinně použít předepsané pneumatiky. V prvních dvou částech (SQ1, SQ2) to jsou střední, v poslední (SQ3) pak měkké pneumatiky. Druhá podmínka ale dnes ve hře nebude, protože ve Spa stejně jako včera prší...

11:45: Vítejte u online přenosu z rozstřelu v Belgii. Dnešní „kvalifikace“ určí pořadí pro start odpoledního sprintu.