Trénink ve Spa propršel. FIA už řeší scénáře pro případ zrušení kvalifikace

První trénink ve Spa propršel. FIA už řeší postup pro případ, že by musela být zrušena také odpolední kvalifikace.

Okruh ve Spa přivítal formuli 1 tradičním počasím. Ve čtvrtek pršelo a prší také v pátek. Kromě toho je poměrně chladno.

Na začátku tréninku vyjeli jezdci Williamsu a Haasu na pneumatikách do přechodných podmínek. Alex Albon, který vyjel jako úplně první, se dostal do čela pořadí. Ostatní vyjeli na pneumatikách do mokra.

Po 20 minutách dění na trati ustalo. V té době vyjelo 11 jezdců a jen část měla na kontě alespoň nějaký čas.

Klid ale netrval dlouho. Po pár minutách vyjel Sainz, který se o chvíli později dostal i do čela pořadí. Postupně se přidali také další jezdci.

Na mokré trati jsme viděli několik výletů mimo trať. Čou se poměrně spektakulárně projel po trávě. Sargeant měl drobný kontakt s bariérou a postaral se v polovině tréninku o červené vlajky.

Po odstranění jeho vozu jsme už moc aktivity neviděli. Déšť zesílil. Jezdci Red Bullu a Astonu se vydali na trať jen na jedno průzkumné kolo. V samotném závěru vyjeli ještě jezdci Ferrari, Haasu, Alfy Romeo a Hamilton.

Bude kvalifikace?

Kvalifikace na nedělní závod je naplánována na 17:00. Pokud by se nemohla jet, FIA nevylučuje, že zruší sobotní sprint a nahradí ho právě kvalifikací. Jisté je, že startovní rošt nebude určen pořadím v tréninku. O tom FIA informovala už před jeho začátkem.

Poslední možností má být startovní rošt složený podle pořadí šampionátu. Max Verstappen má penalizaci 5 míst za překročení limitního počtu převodovek, takže bez ohledu na postup z pole position v neděli neodstartuje.

Výsledky

P. Jezdec Tým Čas Ztráta Kola Pneu. 1 Carlos Sainz Jr. Ferrari 2:03.207 9 přechodné 2 Oscar Piastri McLaren 2:03.792 0.585 4 přechodné 3 Lando Norris McLaren 2:04.484 1.277 4 přechodné 4 Charles Leclerc Ferrari 2:08.148 4.941 8 do mokra 5 Sergio Pérez Red Bull 2:08.240 5.033 5 do mokra 6 Alexander Albon Williams 2:08.394 5.187 5 přechodné 7 Júki Cunoda AlphaTauri 2:09.067 5.860 8 do mokra 8 Kevin Magnussen Haas 2:09.229 6.022 7 do mokra 9 Daniel Ricciardo AlphaTauri 2:09.319 6.112 7 do mokra 10 Nico Hülkenberg Haas 2:10.042 6.835 8 do mokra 11 Fernando Alonso Aston Martin 2:10.283 7.076 4 do mokra 12 Lewis Hamilton Mercedes 2:10.299 7.092 7 do mokra 13 George Russell Mercedes 2:10.475 7.268 7 do mokra 14 Valtteri Bottas Alfa Romeo 2:12.085 8.878 9 přechodné 15 Kuan-jü Čou Alfa Romeo 2:14.002 10.795 8 do mokra 16 Logan Sargeant Williams 4 17 Lance Stroll Aston Martin 5 18 Pierre Gasly Alpine 2 19 Esteban Ocon Alpine 2 20 Max Verstappen Red Bull 2

Průběh

14:30: Jezdci Ferrari, Alfy Romeo a Haasu na trati. A také Hamilton.

14:23: Ale i oni se po jednom kole vrací do boxů.

14:21: Verstappen se po jednom kole vrátil do boxů. Na trati jezdci Astonu.

14:18: Pérez a Verstappen na trati.

14:17: Trénink sice pokračuje, ale na trati zatím nikdo.

14:07: FIA informuje, že pokud by se kvalifikace nejela, tak startovní rošt určí pořadí v šampionátu.

14:03: Sargeant uvedl, že nemohl zatočit, že se něco pokazilo.

14:01: a nyní už červené vlajky. Sargeant stojí v Les Combes. Jen lehký kontakt se zdí po aquaplaning​u.

14:00: Čou mimo trať za rovinkou Kemmel. Pořádně se projel po trávě.

13:57: Pořadí se rychle mění. Na čele nyní Sainz.

13:55: A Lelcerca o 3,6 sekundy překonává Norris na přechodných. Verstappen po jednom kole v boxech.

13:54: Leclerc překonává Albona a je první. Na pneumatikách do mokra, někteří ale vyjeli i na přechodných.

13:54: Gasly byl mimo trať v Bus Stop.

13:53: žluté vlajky...

13:51: Na trati už také Verstappen – jako poslední.

13:50: Přidávají se další jezdci. Gasly a Ocon na přechodných.

13:47: Přidává se Norris.

13:46: Sainz se vydává na trať.

13:41: Na trati nikdo... zatím jsme na trati viděli 11 jezdců.

13:39: Albon se dostal mimo trať. Už je v boxech...

13:37: Mercedes hlásí, že na boxové zdi prší opravdu hodně.

13:34: Jezdci Haasu také na přechodných.

13:33: Na trati také Russell, Cunoda a Bottas. Všichni kromě jezdců Williamsu na pneumatikách do mokra.

13:32: Přidávají se Sargeant a také Hamilton. Ten ale nasadil modře značené pneumatiky do mokra, které jsou ale nyní přece jen asi vhodnější.

13:31: Alex Albon na trati... na přechodných pneumatikách.

13:30: První trénink začíná.

13:25: Teplota vzduchu je 18 °C, trať má o 4 °C více.

13:16: Pravděpodobnost deště v prvním tréninku je dle FIA 100 %.

13:15: Také do Spa přivezly týmy novinky. V některých případech jde jen o díly pro daný typ tratě. Ale jsou tu i díly, které mají zlepšit výkon. Ferrari přivezlo nové zadní křídlo, Mercedes také, dále úpravy podlahy a krytu motoru. Aston Martin má úpravu podlahy. AlphaTauri zadní křídlo. Další týmy přivezly hlavně zmíněné díly související se specifikaci okruhu.

13:07: Ano, máme víkend se sprintem, což znamená, že nás už dnes odpoledne čeká kvalifikace. Ve Spa je typické počasí... prší. Podle Andrew Bensona z BBC bylo z bezpenostních důvodů dohodnuto, že pořadí z tohoto tréninku neurčí startovní rošt, pokud by nemohla proběhnout kvalifikace. Bude zvolena jiná metoda, která bude ještě dohodnuta.

13:00: Vítejte u online přenosu z prvního a tentokrát také jediného tréninku na GP Belgie 2023.