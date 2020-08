V posledním tréninku ve Spa byl nejrychlejší Hamilton. Ferrari se výsledkově ještě zhoršilo

V prvních 20 minutách kroužily po trati jen jezdci Haasu, kteří včera kvůli problému s pohonnou jednotkou Ferrari vynechali velkou část z celkových 180 minut pátečních tréninků.

Kromě nich odjeli svá instalační kola jezdci McLarenu a AlphaTauri.

Přesně po 20 minutách se na trať vydali také ostatní jezdci. Většina zvolila střední pneumatiky, někteří ale nasadili tvrdé nebo měkké. Posledně jmenované nasadili mimo jiné u Mercedesu nebo také Verstappen, kteří se dostali na čelo pořadí. Verstappen rozdělil oba jezdce Mercedesu.

Na trať se v průběhu tréninku občas snášely dešťové kapky, ale nikdy nešlo o nic, co by si vyžádalo nasazení pneumatik do přechodných podmínek.

V závěru tréninku vyjeli jezdci na trať naposledy ke kvalifikačním simulacím na měkkých pneumatikách. V boxech zůstal jen Magnussen, na jehož voze se pracovalo.

Vzhledem k tomu, že si všichni nechali simulace na poslední chvíli, stěžovali si jezdci na nejdelším okruhu v kalendáři na provoz.

Ferrari se ve Spa trápí nejen na rovinkách ale i s pneumatikami. Roli nepochybně hrají i chladné podmínky. Italská stáj se nakonec po pátku rozhodla pro balíček s vyšším přítlakem. Leclerc skončil v posledním tréninku na 17. místě a Vettel byl dokonce poslední.

Nejrychlejší čas zajel v posledním tréninku Hamilton před Oconem a Norrisem. Bottasovi kolo nevyšlo, chyboval v první zatáčce.

Kvalifikace začíná ve Spa v 15:00.

Výsledky

P. Jezdec Tým Čas Rozdíl Kol Pneumatika 1 Lewis Hamilton Mercedes 1:43.255 9 měkká 2 Esteban Ocon Renault 1:43.485 0.230 9 měkká 3 Lando Norris McLaren 1:43.641 0.386 12 měkká 4 Alexander Albon Red Bull 1:43.731 0.476 13 měkká 5 Valtteri Bottas Mercedes 1:43.813 0.558 9 měkká 6 Max Verstappen Red Bull 1:43.896 0.641 10 měkká 7 Daniel Ricciardo Renault 1:43.973 0.718 8 měkká 8 Lance Stroll Racing Point 1:43.988 0.733 12 měkká 9 Carlos Sainz Jr. McLaren 1:44.006 0.751 13 měkká 10 Sergio Pérez Racing Point 1:44.180 0.925 12 měkká 11 Pierre Gasly AlphaTauri 1:44.508 1.253 14 měkká 12 Daniil Kvyat AlphaTauri 1:44.543 1.288 14 měkká 13 Nicholas Latifi Williams 1:44.771 1.516 11 měkká 14 Kevin Magnussen Haas 1:44.841 1.586 10 měkká 15 Romain Grosjean Haas 1:44.844 1.589 16 měkká 16 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1:44.932 1.677 11 měkká 17 Charles Leclerc Ferrari 1:45.147 1.892 12 měkká 18 George Russell Williams 1:45.157 1.902 11 měkká 19 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1:45.190 1.935 13 měkká 20 Sebastian Vettel Ferrari 1:45.420 2.165 12 měkká

Průběh

12:59:

Ham Oco Nor Alb Bot Ver Ríc Str Sai Per

12:58: Bottas v první zatáčce krotil smyk a klouzal na obrubníku.

12:54: Na Magnussenově autě se pracuje....

12:52: Začínají kvalifikační simulace, na trati všichni kromě Magnussena.

12:43: Iceman stále poslední se ztrátou asi 47 sekund. Sice už zajel „normální čas“, ale v Bus Stop překročil traťové limity, a tak o něj zase příšel.

12:36: Pérez reportuje další déšť.

12:34: Kvjat si stěžoval na své brzdy.

12:31:

Bot Ver Ham Per Oco Nor Alb Gas Ric Str Kvy Lec Rus Sai Vet Lat Gio Mag Gro Rai

12:28: Verstappen rozdělil oba mercedesy...

12:26: Verstappen také na měkkých.

12:26: Velká část jezdců jezdí na středních, ale třeba racing pointy na tvrdých a mercedesy na měkkých.

12:25: Na první místo jde Bottas před Hamiltonem. Na trati je už i Verstappen, na jeho kolo čekáme.

12:22: Na trati všichni kromě haasů, Gaslyho a Verstappena.

12:21: Na okruh se snáší kapky deště, ale zatím všichni nazuli slicky.

12:20: Jezdci se vydávají na trať...

12:17: Jezdci Haasu zajeli jako jediní čas. Jezdci McLarenu a AlphaTauri zajeli instalační kola. Ostatní jsme ještě neviděli.

12:14: A z nebe začalo padat těch 20 %...

12:11: Oba jezdci Haasu pokračují v kroužení na trati.

12:06: Oba haasy si jako první zapsaly časy... na trati zatím bylo šest jezdců.

12:00: Na trati jako první Magnussen. U Haasu měli včera problémy s PJ a odjeli sotva třetinu druhého tréniniu.

12:00: začínáme

11:55: Pravděpodobnost deště v FP3 je 20 %, i když ve Spa člověk nikdy neví.

11:53: Týmy a jezdce čeká generálka na kvalifikaci a závod. Hodně práce měli přes noc určitě u Ferrari, kterému se zatím daří ještě méně, než se očekávalo.

11:50: Vítejte u online přenosu z posledního tréninku na GP Belgie 2020.