Pole position na GP Belgie 2020 získal Hamilton

Kvalifikace na Velkou cenu Belgie byla už zřejmě doopravdy poslední, ve které mohly týmy využít kvalifikační režimy.

V první části kvalifikace vypadli zákaznici Ferrari (oba haasy a alfy romeo) a Latifi. Ve druhé skončily obě ferrari, oba vozy týmu AlphaTauri a také George Russell.

Mercedesy a Verstappen postoupili do třetí části kvalifikace na středních pneumatikách. O totéž se pokoušeli jezdci Racing Pointu, kteří ale museli poté přezout na měkké pneumatiky.

Ve třetí části kvalifikace bylo na čele od začátku jasno. Lewis Hamilton si jel vlastní ligu. Na druhém místě byl Bottas a těsně za ním Ricciardo a Verstappen. Jezdec Red Bullu se po druhých pokousech dostal před Ricciarda a ztratil jen 0,015 s na Bottase.

Startovní rošt

P. Jezdec Tým Pozn. 1 Lewis Hamilton Mercedes 2 Valtteri Bottas Mercedes 3 Max Verstappen Red Bull 4 Daniel Ricciardo Renault 5 Alexander Albon Red Bull 6 Esteban Ocon Renault 7 Carlos Sainz Jr. McLaren 8 Sergio Pérez Racing Point 9 Lance Stroll Racing Point 10 Lando Norris McLaren 11 Daniil Kvyat AlphaTauri 12 Pierre Gasly AlphaTauri 13 Charles Leclerc Ferrari 14 Sebastian Vettel Ferrari 15 George Russell Williams 16 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 17 Romain Grosjean Haas 18 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 19 Nicholas Latifi Williams 20 Kevin Magnussen Haas

Třetí část kvalifikace

P. Jezdec Tým Čas Rozdíl Kol Pneumatika 1 Lewis Hamilton Mercedes 1:41.252 6 měkká 2 Valtteri Bottas Mercedes 1:41.763 0.511 6 měkká 3 Max Verstappen Red Bull 1:41.778 0.526 6 měkká 4 Daniel Ricciardo Renault 1:42.061 0.809 5 měkká 5 Alexander Albon Red Bull 1:42.264 1.012 6 měkká 6 Esteban Ocon Renault 1:42.396 1.144 6 měkká 7 Carlos Sainz Jr. McLaren 1:42.438 1.186 6 měkká 8 Sergio Pérez Racing Point 1:42.532 1.280 3 měkká 9 Lance Stroll Racing Point 1:42.603 1.351 3 měkká 10 Lando Norris McLaren 1:42.657 1.405 6 měkká

16:00: Verstappen se dostává na třetí místo. Ricciardo tak klesá na čtvrté místo.

15:59: Hamilton ještě zrychluje.

15:54:

Bottas: +0,578

Ricciardo: +0,610

Verstappen: +0,629

15:53:

Ham Bot Ric Ver Alb Sai Oco Per Str Nor

15:52: První Hamilton 1:41.451, druhý Bottas, třetí s malou ztrátou na Botase Ricciardo. Až za ním těsně Verstappen.

15:31: Sainz v prvním kole 30.1, Hamilton například 30.4.

15:48: Začíná třetí část kvalifikace. Zatím to nevypadá, že by někdo ohrozil Mercedes.

Druhá část kvalifikace

P. Jezdec Tým Čas Rozdíl Kol Pneumatika 1 Lewis Hamilton Mercedes 1:42.014 6 střední 2 Valtteri Bottas Mercedes 1:42.126 0.112 6 střední 3 Alexander Albon Red Bull 1:42.193 0.179 6 měkká 4 Max Verstappen Red Bull 1:42.473 0.459 6 střední 5 Carlos Sainz Jr. McLaren 1:42.478 0.464 6 měkká 6 Daniel Ricciardo Renault 1:42.487 0.473 3 měkká 7 Lance Stroll Racing Point 1:42.491 0.477 6 měkká 8 Esteban Ocon Renault 1:42.534 0.520 6 měkká 9 Sergio Pérez Racing Point 1:42.670 0.656 6 měkká 10 Lando Norris McLaren 1:42.722 0.708 6 měkká 11 Daniil Kvyat AlphaTauri 1:42.730 0.716 6 měkká 12 Pierre Gasly AlphaTauri 1:42.745 0.731 6 měkká 13 Charles Leclerc Ferrari 1:42.996 0.982 6 měkká 14 Sebastian Vettel Ferrari 1:43.261 1.247 6 měkká 15 George Russell Williams 1:43.468 1.454 5 měkká

15:41: Nepostoupí: Kvjat, Gasly, Leclerc, Vettel a Russell

15:40: Albon třetí....

15:39: Racing pointy už na měkkých, Stroll nejrychlejší v prvním sektoru.

15:37: a Ricciardo jako jediný v boxech

15:35: Ricciardo hlásil problém s brzdami, konkrétně se systémem brake by wire.

15:33: Ferrari zatím poslední. Russell ještě nevyjel.

15:31: Racing Pointu zřejmě nevyjde postup do Q3 na žlutých. Oba jezdci jsou mimo první desítku.

15:29:

Ham Bot Ver Ric Oco Alb Gas Nor Sai Str Per

15:29: Hamilton 1:42.014

15:26: Jezdci Racing Pointu, Mercedesu a Verstappen vyjeli na středních.

První část kvalifikace

P. Jezdec Tým Čas Rozdíl Kol Pneumatika 1 Lewis Hamilton Mercedes 1:42.323 3 měkká 2 Valtteri Bottas Mercedes 1:42.534 0.211 5 měkká 3 Max Verstappen Red Bull 1:43.197 0.874 5 měkká 4 Pierre Gasly AlphaTauri 1:43.262 0.939 6 měkká 5 Lance Stroll Racing Point 1:43.265 0.942 6 měkká 6 Daniil Kvyat AlphaTauri 1:43.267 0.944 6 měkká 7 Daniel Ricciardo Renault 1:43.309 0.986 3 měkká 8 Carlos Sainz Jr. McLaren 1:43.322 0.999 3 měkká 9 Sergio Pérez Racing Point 1:43.349 1.026 6 měkká 10 Alexander Albon Red Bull 1:43.418 1.095 3 měkká 11 Esteban Ocon Renault 1:43.505 1.182 3 měkká 12 Lando Norris McLaren 1:43.514 1.191 5 měkká 13 Sebastian Vettel Ferrari 1:43.567 1.244 6 měkká 14 George Russell Williams 1:43.630 1.307 6 měkká 15 Charles Leclerc Ferrari 1:43.656 1.333 6 měkká 16 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1:43.743 1.420 6 měkká 17 Romain Grosjean Haas 1:43.838 1.515 6 měkká 18 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1:43.950 1.627 6 měkká 19 Nicholas Latifi Williams 1:44.138 1.815 6 měkká 20 Kevin Magnussen Haas 1:44.314 1.991 8 měkká

15:20: Magnussen byl mimo trať..

15:19: Nepostoupí Räikkönen, Grosjean, Giovinazzi, Latifi, Magnussen.

15:18: Ale už ho překonávají další...

15:18: Leclerc byl první z vláčku a posunul se na prozatímní 12. místo.

15:16: A v závěru okruhu se už hromadí auta...

15:12: Verstappen poskočil na třetí místo. Leclerc zatím 14., Vettel předposlední.

15:10:

Ham Bot Ric Sai Ver Alb Str Gas Oco Per

15:06: Všichni na měkkých pneumatikách.

15:00: začínáme, jezdci Haasu jako první na trati.

14:59: Pravděpodobnost deště je asi 40 %

14:48: Naopak u Ferrari by byl zázrak, pokud by postoupili do Q3.

14:57: Vítejte u online přenosu z kvalifikace na GP Belgie 2020. Favoritem na pole position je jako obvykle Mercedes, ale uvidíme, zda se někomu nepodaří alespoň vklínit mezi oba stříbrné... tedy černé šípy. Silně vypadá ve Spa Red Bull, ale také Racing Point, Renault a McLaren.