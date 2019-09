On-line: Velká cena Belgie 2019

Aktualizovat

44/44: Je to 1,6 a v prvním sektoru Leclerc vždy poodjede.

43/44: Je to 1,7 s.

42/44: Pokud Leclerc neudělá chybu, nebo mu neumřou pneumatiky, tak by to mělo vyjít.

42/44: Je to kolo dvou sekund...

42/44: Interní souboj jezdců Renaultu...

41/44: Už jsou to 3 sekundy...

40/44: Už jsou to jen 4 sekundy...

39/44: Giovinazzi devátý....

39/44: Je to 5,5 s.

38/44: Hamilton trochu stahuje Leclerca. Hlavně v prostředním sektoru.

38/44: Albon před Kvjatem...

36/44: Vettel mimo trať na chvíli...

35/44: Leclerc zatím 6,7 s. Ale jak to bude s pneumatikami ke konci?

35/44: Kvjat a Albon před Ricciardem..

34/44: Tak uvidíme, Vettel 18,4 s za Bottasem.

34/44: Bottas před Vettelem... ten jede totiž do boxů

33/44: a Vettela dojel také Bottas.

32/44: Albon předjel Gaslyho a je na bodech.

32/44: Leclerc má náskok 6,7 s.

32/44: Hamilton před Vettelem...

32/44: útok Hamiltona v závěru kola...

31/44: Stroll podruhé v boxech.

31/44: Vettel těží z maximálky.

30/44: Giovinazzi v boxech

29/44: Giovinazzi a oba williamsy stále nestavěli.

29/44: Hamilton za Vettelem.

27/44: Jenomže... Hamilton jen 2,2 s za Vettelem.

27/44: hotovo...

26/44: Vettel bude pouštět Leclerca...

26/44: Leclerc v DRS

25/44: Pérez před Grosjeanem.

25/44: dvě sekundy mezi jezdci Ferrari. Leclerc si jede zpět vzít to, co mu patří...

24/44: Leclerc nyní masivně stahuje Vettela.

24/44: Bottas v boxech...

23/44: pozdější zastávka, zdržení v boxech, Hamilton ztrácí na Leclerca přes 7 sekund.

23/44: Hamilton v boxech..

22/44: Gasly varován za pohyb při brzdění...

22/44: Leclerc padá za Vettela. Je ale možné, že Vettel jede na dvě zastávky...

21/44: Leclerc v boxech...

21/44: Leclerc má náskok 4,4 s na Hamiltona, ale už jen 15,5 s na Vettela.

20/44: Norris v boxech...

19. kolo a potlesk pro Huberta..

19/44: Leclerc má na Vettela náskok 18 sekund.

18/44: Teď je otázka, zda se nakonec Vettel nedostane před Leclerca.

17/44: Pěkný souboj Gaslyho a Péreze na rovince Kemmel. Roli Zonty si zahrál Kimi.

17/44: Vettel před Norrisem.

17/44: Vettel dojíždí Norrise. Hamilton i Leclerc zůstávají na trati.

17/44: před Magnussenem i Albon a Ricciardo.

16/44: Vettel v boxech.

14/44: Gasly v boxech

14/44: Leclerc už má náskok přes 3 sekundy, což je celkem pohodlné pro zastávky.

13/44: A Magnussen je mimo body.

12/44: Magnussen padá... už je před ním i Stroll.

12/44: Hülkenberg v boxech.

11/44: Mezi Vettelem a Hamiltonem je to okolo sekundy.

11/44: Gasly, který nerad předjíždí, předjel Magnussena.

10/44: Leclerc prověřován za zkrácení tratě, ale vyšetřování nebude.

10/44: Pérez před Magnussenem.

9/44: Leclerc chyboval v Les Combes, ale na jeho náskok to nemá vliv

8/44: Souboj o sedmí místo mezi Magnussenem a Pérezem.

8/44: Mezi Leclercem a Vettelem a Vettelem a Hamiltonem je to okolo 1,7 s.

7/44: Albon se dostal po startu nahoru, ale zůstává 14.

6/44: Podle Hamiltona „Vettel není tak rychlý".

6/44: Mezi Vettelem a Hamiltonem je to okolo 1 s. DRS bude možné využívat dvě kola po restartu.

5/44: Leclerc využil Vettelova zaváhání a vyjel si náskok 1,7 s.

5/44: Bottas se pokusil zaútočit na Hamiltona.

5/44: Vettel v první zatáčce probrzdil.

5/44: Restart

4/44: SC zůstává na trati kvůli Sainzovi...

3/44: Sainz zřejmě končí...

3/44: SC zajede do boxů. V nich byli Räikkönen a také Sainz, kterému tam zhasl motor.

2/44: v prvních zatáčkách došlo také ke kontaktu Ricciarda a Strolla. Australan byl v boxech.

1/44: Verstappen ještě pokračoval, ale poté se mu ulomilo kolo. Na trati je safety car.

1/44: Räikkönen po kontaktu s Verstappenem na konci startovního pole.

1/44: Norris... po startu z 11. místa na 5. místě.

1/44: Verstappen bourá!

Start: Leclerc první, Vettel mimo trať a propadá se na třetí místo, ale jen na chvíli. Už je zase druhý.

15:10: jezdci se vydávají do zahřívacího kola. Čeká je 7 km a nějaký ten metr.

15:06: pneumatiky pro start – Russell, Albon, Giovinazzi, Kvjat, Kubica na středních. Ostatní měkké.

14:51: chystá se minuta ticha...

14:43: Strategie: První desítka postoupila do Q3 na měkkých pneumatikách.

Pirelli očekává zastávku okolo 18. až 22. kola a přezutí na střední pneumatiky. Teoreticky nelze vyloučit ani strategii na dvě zastávky (dva stinty na měkké, jeden na střední).

14:43: Včera bylo 30 °C, dnes je polovina.

14:34: Jezdci se vydávají na startovní rošt. Před závodem trochu pršelo, ale aktuálně je sucho. Teploty oproti sobotě však spadly dolů.

Carlos and Lando both head out to their grid positions.#BelgianGP 🇧🇪 pic.twitter.com/9L8LaUzJj9