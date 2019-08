Poslední trénink narušila nehoda Hamiltona. Nejrychlejší Leclerc

Aktualizovat

12:58: Albon dnes až poslední. U něj nejspíše probíhá příprava na závod. Albon odstartuje z konce pole kvůli penalizacím.

12:55: Ricciardo skáče na čtvrté místo. Vysoko je opět také Pérez.

12:52: Bottas se zlepšuje, ale stále je to půl sekundy na Leclerca.

12:51: Leclerc přebírá vedení – 1:44.206

12:47: pokračujeme...

12:41: Náklaďák odváží Hamiltonův vůz.

12:32: Hamilton se zapíchl do zdi, vůz je hodně poškozený.

12:31: Hamilton bourá... červené vlajky

Hamilton a muro a curva 12. "I'm in the wall guys, sorry" dice via radio. Pilota okay fortunatamente #BelgianGP pic.twitter.com/c0f0gaadTC