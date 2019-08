První trénink ve Spa ovládlo Ferrari. Nejrychlejší čas zajel Vettel

Kolotoč formule 1 se po letní přestávce již tradičně roztočil ve Spa. V prvním tréninku svítilo slunce, ale teplota vzduchu byla jen 20 stupňů.

Týmy nasadily nové díly a tři ze čtyř výrobců (Honda, Mercedes, Renault) také vylepšené pohonné jednotky, i když někteří ne u všech jezdců.

Lewise Hamiltona hned v instalačním kole potkaly technické problémy. Na trati přišel o výkon, ale po chvíli se zase rozjel a dokázal se dostat do boxů, kde strávil pár desítek minut. Hamilton se na trať vrátil, ale několikrát se dostal drobně mimo trať a stěžoval si na pneumatiky.

Netradiční problémy měli u Racing Pointu. Strollovi se na Kemmel Straight rozpadl kryt motoru. Stroll se vrátil do boxů a kvůli úlomkům na trati byl krátce vyhlášen virtuální safety car.

Alexander Albon debutoval ve voze Red Bullu. První trénink se mu vydařil. V pořadí skončil hned za Verstappenem.

Do čela se v pravé poledne dostali jezdci Ferrari, kteří první dvě místa udrželi do konce tréninku.

Druhý trénink začíná ve Spa v 15:00.

12:23: Zatím to vypadá, že Kubicu porazí i Latifi.

12:14:

12:02: Albon třetí před Verstappenem, ale jen na chvíli. Už je to obráceně.

12:00: A Vettel první před Leclercem 1:44.574

11:59: Na čele Verstappen, obě ferrari v rychlém kole.

11:51: Sainz ukončuje ticho...

11:40: Jezdci vracejí sadu pneumatik. Na trati ve Spa tak nikdo...

11:37

11:36: Hamilton zpět na trati...

11:32: VSC končí

11:30: Stroll přišel na Kemmel Straight o kryt motoru....

VIRTUAL SAFETY CAR



