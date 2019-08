Leclerc nedal šanci ani Vettelovi a má ve Spa pole position

Ferrari a jmenovitě Charles Leclerc byli ve Spa po celý víkend bezkonkurenční. Leclerc to nakonec potvrdil také v kvalifikaci. Sebastiana Vettela porazil o více než sedm desetin. Vettel v prvním pokusu ztratil hned v první zatáčce. V tom druhém pak zejména v prostředním sektoru.

Druhá řada bude patřit na startu jezdcům Mercedesu, třetí po penalizacích Verstappenovi a Räikkönenovi.

První část kvalifikace dvakrát přerušily červené vlajky. Nejdříve se mohutně zakouřilo z vozu Roberta Kubicy, což je už druhý problém vozu s motorem Mercedes o tomto víkendu. Ke konci první části pak stejný problém potkal Govinazziho, který jezdí s novým motorem Ferrari.

Na problémy si stěžoval také Max Verstappen, který ale nakonec dokázal postoupit do dalších bojů.

16:13: Leclerc má pole position s náskokem 0,748 s! Vettel druhý.

16:12: V prostředním sektoru Vettel ztrácí...

16:12: Leclerc nejrychlejší v prvním sektoru, ale překonává ho těsně Vettel.

16:10

16:07: Vettelovi se nepovedl hned průjezd první zatáčkou.

16:06: Leclerc 1:42.644, Vettel až třetí za Hamiltonem se ztrátou 8 desetin.

16:05: Bottas musel brzdit v nájezdovém kole kvůli Hülkenbergovi a to ovlivnilo i Hamiltona.

16:07: na to, že jsme na nejdelším okruhu, tak máme slušný provoz

16:00: začíná třetí část.

15:53: Nepostoupí: Grosjean, Norris, Stroll, Albon, Giovinazzi.

15:53: A tak dokončí... jde pod 1:43.

15:52: Leclerc nejrychlejší v prvním sektoru, ale tohle kolo asi nedokončí.. Bottas zase nejrychlejší v prostředním a Ricciardo v posledním.

15:50: Verstappen, Stroll také zůstávají v boxech.

15:49: začínají druhé pokusy. Albon, kterého čekají penalizace, už nevyjede. Ostatní zřejmě ano..

15:45:

15:42: Leclerc první, 0,130 s před Vettelem. Třetí Hamilton se ztrátou 2 desetin.

15:39: Všichni na měkkých pneumatikách.

15:38: začíná druhá část kvalifikace

15:28: Nepostupují: Gasly, Sainz, Kvjat, Russell, Kubica.

15:27: Giovinazzi odstavuje vůz a také to bylo za doprovu kouřových efektů.

15:27: červené vlajky

15:26: Verstappen jde na třetí místo.

15:23:

15:21: Verstappen v boxech. V pořadí je až na konci s velkou ztrátou.

15:20: Leclerc nejrychlejší ve všech sektorech 1:43.587

15:19: Verstappen si stěžuje na problém s vozem, ale zůstává na trati.

15:16: Obě ferrari na trati.

15:15: Na trati i Hamilton.

15:14: pikračujeme...

15:13: Rojení mechaniků před garáží Leclerca. Že by technický problém?

15:05: červené vlajky! Kubicův vůz kouří a hoří... další selhání motoru Mercedesu?

RED FLAG



Huge plumes of smoke coming from Robert Kubica's Williams



Session is halted with 12.59 to run in Q1#F1 #BelgianGP 🇧🇪 pic.twitter.com/34HcG2vFNj