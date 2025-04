Online: Velká cena Bahrajnu 2025

56/57: Norris otevírá DRS, ale Russell drží druhou pozici.

55/57: Lawson dostal 10 sekund za kolizi.

53/57: Norris dostává černo-bílou vlajku kvůli traťovým limitům.

52/57: Norris před Leclercem. Russell má problémy s DRS, kvůli kterým je vyšetřován.

52/57: Gasly drží šesté místo. Bearman je po startu z posledního místa 10.

50/57: Russell nemá jen problém s transponderem. Bude to větší problém s elektronikou. Může mu vypnout palubní deska. Kdyby k tomu došlo, může jet dál.

49/57: Norris dotírá na Leclerca, ale ten drží pódium.

46/57: Sainz s poškozeným vozem po kontaktu a Cunodou odstoupil.

46/57: Norris vedle Leclerca. Jezdec McLarenu probrzdil...

45/57: Sainz dostal penalizaci 10 sekund za vytlačení Antonelliho. Míří do boxů. Russell

43/57: Lawson dostává penalizaci 5 sekund za kolizi se Strollem.

41/57:

Pia Rus Lec Nor Ham Gas Ver Oco Doo Cun Bea Ant Alb Sai Hul Law Had Alo Str Bor

40/57: Na přelomu první a druhé desítky se bojuje. Je tam Cunoda, Bearman, Antonelli a oba jezdci Williamsu.

38/57: Russell se propadl na poslední místo... ale jen v live timingu. Nějaký problém s transponderem.

38/57: Norris opět před Hamiltonem.

36/57: Norris pustil Hamiltona před sebe. Předtím ho předjel mimo trať.

36/57: Hamilton byl před Norrisem, ale ten se vrátil zpět.

36/57: SC zajel do boxů.

35/57: Cunoda je 11., Antonelli až 14.

33/57:

Pia (střední) Rus (měkké) Lec (tvrdé) Nor (střední) Ham (tvrdé) Gas (tvrdé) Oco (tvrdé) Ver (střední) Doo (tvrdé) Sai (tvrdé)

33/57: a jezdci míří do boxů.... tohle si nechtějí nechat ujít.

32/57: Safety car! Trosky na trati.

31/57: Cunoda měl drobný kontakt se Sainzem.

31/57: Leclerc se dotáhl na Russella, ale stále je to okolo 1,3 s.

30/57: Verstappen se i díky zastávkám soupeřů dostal na 14. místo.

29/57: Antonelli nazul měkké.

28/57: A zastávka Verstappena byla delší, je poslední.

27/57: Verstappen znovu v boxech.

26/57:Hamilton také postupuje... je šestý.

25/57: Leclerc před Norrisem! Na Russella ztrácí 1,8 s.

24/57: Leclerc už byl vedle Norrise, ale ten pozici udržel.

24/57: Hamilton dojel Antonelliho.

23/57: Leclerc je v DRS za Norrisem.

22/57: Hamilton předjel Doohana i Verstappena.

20/57: Antonelli předjel Verstappena.

19/57: Hamilton předjel Cunodu. Leclerc zase Gaslyho.

18/57: Leclerc 5., Hamilton 11.

18/57: Leclerc a Hamilton v boxech. Double pit stop Ferrari.

15/57:

Lec Ham Pia Alb Rus Nor Alo Gas Oco Ver Ant Doo Cun Had Hul Sai Bea Str Law Bor

15/57: Nestavěli jezdci Ferrari a Albon.

15/57: Piastri v boxech. Leclerc převzal vedení závodu.

14/57: Verstappen zatím jako jediný na tvrdých.

14/57: Russell v boxech.

13/57: Piastri navýšil náskok na 4 sekundy. V boxech Antonelli, který se vrací za Verstappenem.

12/57: Cunoda v boxech.

11/57: Norris, Gasly a Verstappen v boxech.

10/57: Sainz se propadá. Překonali ho Hamilton a Cunoda.

8/57: Norris dostává penalizaci 5 sekund.

7/57: Hadjar a Hulk byli v boxech.

5/57: S Verstappenem to byl poměrně tvrdý souboj.

5/57: Antonelli a Verstappen před Sainzem.

4/57: Hamilton: „Přilnavost této pneumatiky je poměrně špatná.“

3/57: Start Norrise prověřován... špatné postavení na roštu.

2/57:

Pia Rus Nor Lec Gas Sai Ant Ver Ham Cun Doo Oco Alo Alb Bea Had Law Str Bor Hul

Start: Piastri udržel vedení, Russell druhý, Norris už třetí! Leclerc na střední směsi se propadl na čtvrté místo. Dobrý start měl Bearman, polepšil si o pět míst. Hülkenberg se naopak propadl na poslední místo.

17:00: Jezdci se vydali do zahřívacího kola.

16:58: Pneumatiky pro start:

Střední: Leclerc, Hamilton, Alonso, Lawson, Bortoleto.

Měkké: Ostatní

16:48: Startovní rošt

P. Jezdec Tým Pozn. 1 Oscar Piastri McLaren 2 Charles Leclerc Ferrari 3 George Russell Mercedes penalizace 4 Pierre Gasly Alpine 5 Kimi Antonelli Mercedes penalizace 6 Lando Norris McLaren 7 Max Verstappen Red Bull 8 Carlos Sainz Williams 9 Lewis Hamilton Ferrari 10 Júki Cunoda Red Bull 11 Jack Doohan Alpine 12 Isack Hadjar Racing Bulls 13 Fernando Alonso Aston Martin 14 Esteban Ocon Haas 15 Alexander Albon Williams 16 Nico Hülkenberg Kick Sauber 17 Liam Lawson Racing Bulls 18 Gabriel Bortoleto Kick Sauber 19 Lance Stroll Aston Martin 20 Oliver Bearman Haas

16:44: Zní hymna, tak snad nepřišel nikdo pozdě.

16:35: Strategie: Pirelli očekává spíše dvě zastávky.



Foto: Pirelli

16:33: Změní se dnes lídr šampionátu? Verstappen ztrácí jeden bod, startuje hned za Norrisem. Pokud by Norris nebodoval, mohl by ho bodově překonat. Piastri to bude mít těžší, jeho ztráta je 13 bodů.

16:26: Teplota vzduchu je 28 °C, trať má 34 °C. Teploty jsou celý víkend vyšší než vloni nebo samozřejmě během testů. Jezdci si po celý víkend stěžovali na nedostatek přilnavosti. Pokud vůz klouže, zahřívají se pneumatiky ještě více. Očekává se, že McLaren bude mít výrazně lepší závodní tempo. Ale uvidíme.

16:24: Zadali jste své tipy do tipovačky? Máte poslední možnost...

16:22: V Bahrajnu se dá předjíždět. Přesto tady nikdy nevyhrál jezdec po startu mimo první dvě řady – tedy vyhrál. V roce 2020 startoval Sergio Pérez z pátého místa, ale to byla Velká cena Sachíru na vnějším okruhu.

16:20: Jezdci se vydali na startovní rošt.

16:16: Na hlavě měl helmu, kterou podepsali všichni žijící mistři světa F1. Půjde do dražby a výtěžek bude použit na výzkum demence. Podpis (iniciály) přidal s pomocí své manželky i Michael Schumacher.

16:15: Před závodem jsme viděli na trati Sira Jackieho Stewarta. Projel se ve svém voze Tyrrell 006 z roku 1973. Ve svých 85 letech!



Foto: Getty Images / Clive Mason

16:11: Dobrou kvalifikaci měl Gasly, který odstartuje ze čtvrtého místa! Osmý bude na startu Carlos Sainz. Cunoda se pokusí získat první body pro Red Bull po startu z 10. pozice.

16:07: V první řadě měl být George Russell, ale společně s týmovým kolegou Antonellim dostal penalizaci a prohodil si místo s Leclercem.

16:05: Startovní rošt je seřazen nakonec mnohem napínavěji, než jsme ještě v sobotu očekávali. Na pole position bude Oscar Piastri, ale Lando Norris je až šestý a Max Verstappen dokonce sedmý.

16:00: Vítejte u online přenosu z Velké ceny Bahrajnu 2025.