Verstappen a pak ti ostatní. Úřadující mistr světa ovládl první závod sezóny

Kvalifikaci na Velkou cenu Bahrajnu 2024 vyhrál Max Verstappen, ačkoliv nejrychlejší čas zajel Leclerc. Monačan ho ale zajel v prostřední části kvalifikace. Do závodu odstartoval ze druhého místa.

Druhá řada patřila Russellovi a Sainzovi, třetí Pérezovi a Alonsovi, čtvrtá Norrisovi a Piastrimu, pátá Hamiltonovi a Hülkenbergovi.

Závod

Charles Leclerc se po startu snažil dostat vedle Verstappena, ale ten si první pozici udržel. Pérez se dostal na čtvrté místo před Sainze. Mezi Strollem a Hülkenbergem došlo ke kontaktu. Jezdec Astonu se roztočil, Hülkenberg musel do boxů.

Ve třetím kole se Russell dostal před Leclerca. Verstappen si mezitím budoval náskok. Alonsa zase překonal Norris, který tak byl průběžně šestý.

V sedmém kole přišel Leclerc o další pozici, když se před něj dostal Pérez. Monačan si během závodu stěžoval na vyvážení svého vozu při brzdění, které dokonce v soubojích označil za nebezpečné.

Ideální závod neměl ani Hamilton. Nejdříve si stěžoval na problémy s baterií, poté na prasklou sedačku. V desátém kole překonal Alonsa.

Logan Sargeant se v 11. kole vydal mimo trať a vypadalo to, že máme první odstoupení v letošní sezóně. Jezdec Williamsu se ale zase rozjel a pokračoval až do cíle.

Ve stejnou dobu svedli jezdci Ferrari souboj. Sainz se dostal na čtvrtou pozici. O chvíli později zamířili Russell a Leclerc do boxů.

Sainz se po své pozdější zastávce propadl za Leclerca. Monačanovi ale interní undercut nevydržel dlouho a Sainz ho znovu překonal.

Pro Sainze to nebyla konečná. Russell přišel během zastávek o pozici ve prospěch Péreze a v 18. kole se před jezdce Mercedesu dostal i Sainz.

U týmu Kick Sauber měli problémy při zastávce v boxech na levém předním kole Bottasova vozu. Zastávka Bottase trvala přes 52 sekund.

Sainz se pokoušel dojet Péreze, ale to se mu ve zbývajících částech závodu nepovedlo. První dva stinty závodu byly z pohledu strategií monotónní. Všichni jezdci startovali na měkkých pneumatikách a přezuli na tvrdé. Během druhých zastávek přišla změna. Většina přezouvala znovu na tvrdé, jezdci Red Bullu a Ricciardo nasadili měkké.

Zatímco první polovina závodu se pro Leclerca nevyvíjela dobře, v té druhé si alespoň částečně spravil chuť. Ve 46. kole předjel Russella, který mu hodně pomohl tím, že byl široký v desáté zatáčce.

Úvodní závod sezóny 2024 vyhrál Max Verstappen před Sergiem Pérezem a Carlosem Sainzem.

Carlos Sainz byl fanoušky vybrán jako Jezdec dne.

Výsledky

P. Jezdec Tým Čas / ztráta Kola Body 1 Max Verstappen Red Bull 57 25+1 2 Sergio Pérez Red Bull 22.457 57 18 3 Carlos Sainz Jr. Ferrari 25.110 57 15 4 Charles Leclerc Ferrari 39.669 57 12 5 George Russell Mercedes 46.788 57 10 6 Lando Norris McLaren 48.458 57 8 7 Lewis Hamilton Mercedes 50.324 57 6 8 Oscar Piastri McLaren 56.082 57 4 9 Fernando Alonso Aston Martin 1:14.887 57 2 10 Lance Stroll Aston Martin 1 kolo 56 1 11 Kuan-jü Čou Kick Sauber 1 kolo 56 12 Kevin Magnussen Haas 1 kolo 56 13 Daniel Ricciardo RB 1 kolo 56 14 Júki Cunoda RB 1 kolo 56 15 Alexander Albon Williams 1 kolo 56 16 Nico Hülkenberg Haas 1 kolo 56 17 Esteban Ocon Alpine 1 kolo 56 18 Pierre Gasly Alpine 1 kolo 56 19 Valtteri Bottas Kick Sauber 1 kolo 56 20 Logan Sargeant Williams 2 kola 55

Nejrychlejší kolo: Max Verstappen

Průběh

Cíl:

Ver Per Sai Lec Rus Nor Ham Pia Alo Str

55/57: Norris stále mezi dvěma mercedesy... ale na Russella ztrácí pořád hodně.

54/57: Cunoda měl pustit Ricciarda, ale moc nadšený z toho nebyl. Australa se pokusí předjet Magnussena na 12. místě.

51/57: Norris by mohl dojet Russella. Rozdíl je 2,1 s.

51/57: Pérez navýšil náskok na Sainze na 4,2 s

49/57: Alonso před Strollem, ale to bude asi vše. Piastri je 26 sekund daleko.

48/57: Leclerc hned Russellovi poodjel. Sainz je 3,4 s za Pérezem. Vydrží Mexičanovi měkké pneumatiky?

46/57: Souboj Leclerca a Russella. Monačan jde na čtvrté místo. Russell mu v tom hodně pomohl, když byl široký v desáté zatáčce.

45/57: Alonso je po zastávce zpět na bodech. Před sebou má týmového kolegu.

42/57: Leclerc na hraně DRS...

41/57: Asi nejzajímavější je nyní bitva o bramborovou pozici. Russell má za sebou Leclerca.

40/57: Verstappen nejrychlejší ve všech sektorech....

38/57:

Ver Per Sai Rus Lec Alo (nestavěl) Ham Pia Str Čou

38/56: Verstappen přezouvá rovněž na měkké.

37/53: Ztráta Sainze je samozřejmě menší, ale Pérez se udržel na druhém místě. Nicméně jede na měkkých pneumatikách. Stejně jako Ricciardo... konečně nějaká změna.

37/57: Pérez bez překvapení v boxech.

36/57: Sainz v boxech. Hamiltonovi se povedlo dostat přes boxy před Piastriho.

35/57: Leclerc v boxech. Také Piastri.

34/57: Norris, Hamilton v boxech.

33/57: Bottas nakonec strávil u mechaniků přes 50 sekund. Pérez poodjel Sainzovi. Nevypadá to, že by měl Sainz šanci na undercut.

32/57: Russell v boxech. Také Bottas, který má problémy s levou přední.

31/57: Leclerc hlásí, že výdrž pneumatik je delší, než se čekalo. Současně si ale stěžuje na chování svého vozu při brzdění. Podle něj je to neezpečné..

29/57: Stroll, Hulk a Čou už stavěli podruhé.

27/57: Albonovi zase svítí všechny kontrolky... vůz má být příliš horký.

27/57: A nyní hlásí Hamilton, že mu praskla sedačka...

26/57: Nejtěsnější je to na konci první desítky. Cunoda je těsně za Čouem. Souboj o poslední bod.

25/57: Sainz i Pérez jezdí podobné časy. Verstappen mezitím navýšil náskok na 11,7 s.

23/57: Hamilton zatím stále až osmý. Před chvílí si stěžoval na problémy s baterií...

21/57: Situace mezi Pérezem a Sainzem se stabilizovala na rozdílu okolo 2,5 s.

21/57: Verstappen topí pod kotlem. Nyní byl skoro o sekundu rychlejší než Pérez.

19/57:

Ver Per Sau Rus Lec Nor Pia Ham Alo Čou Cun Str Mag Alb Oco Ric Hu Bot Gas Sar

18/57: Nevíme, co měl Sainz k obědu, ale měl by si to dávat častěji. Zajel nejrychlejší kolo závodu a jde před Russella! Pérez je 2,7 s před ním.

18/57: Verstappen v boxech jako poslední.

17/57: Sainz znovu před Leclercem.

16/57: Verstappen jako jediný ještě nestavěl. Ostatní ano a jedou všichni na tvrdých pneumatikách.

16/57: Tak ne... Alonso i Albon míří do boxů.

15/57: Za Verstappenem Alonso a Albon, kteří zatím nestavěli. Jezdce Williamsu ale brzy objede Pérez.

15/57: Sainz v boxech. Vrací se sekundu a nějaké drobné za Leclerca.

14/57: Pérez se dostává po zastávce před Russella.

14/57: Norris krouží na třetí pozici, ale také on míří pro nové pneumatiky.

13/57: Pérez v boxech.... míří tam také Piastri, Hamilton.

12/57: Russell, Leclerc v boxech. Oba přechází na tvrdé pneumatiky.

11/57: Sargeant se opět rozjel, tak uvidíme... mezitím jezdci Ferrari svádí ostrý souboj. Sainz jde na čtvrté místo.

10/57: Sargeant odstupuje...

10/57: Hamilton se dostává před Alonsa...

9/57: Verstappen už sedm sekund před Russellem.

9/57: Sainz hlásí, že má lepší rychlost než chlapci před ním (čti Leclerc).

7/57: Pérez před Leclercem. Monačan má za sebou Sainze.

7/57:

Ver Rus Lec Per Sai Nor Pia Alo Ham Cun

6/57: Leclerc byl trochu široký v desáté zatáčce. Pořadí se nemění.

5/57: Pérez těsně za Leclercem, ten zase těsně za Russellem.

5/57: Před Alonsa jde také Piastri.

4/57: Verstappen ujíždí... už má 2,8 s na Russella. Leclerc má za sebou Péreze.

3/57: Russell před Leclercem. Ztráta na Verstappena je dvě sekundy. Norris se zase dostal před Alonsa na šesté místo.

2/57: Stroll se na startu roztočil. Vypadá to, že právě při tomto incidentu si jezdec Haasu poškodil křídlo.

2/57: Hülkenberg zamířil s poškozeným vozem do boxů.

2/57:

Ver Lec Rus Per Sai Alo Nor Pia Ham Cun Alb Mag Čou Ric Sar Oco Gas Bot Str Hul

Start: Leclec se snažil dostat vedle Verstappena, ale ten první pozici udržel. Pérez se dosrtal na čtvrté místo před Sainze.

16:00: Jezdci se vydávají do zahřívacího kola.

15:59: Od 10. Hülkenberga mají všichni kromě Ricciarda nové. První devítka startuje na použitých.

15:58: Pneumatiky pro start? Je to jednoduché.... všichni startují na měkkých.

Startovní rošt

P. Jezdec Tým 1 Max Verstappen Red Bull 2 Charles Leclerc Ferrari 3 George Russell Mercedes 4 Carlos Sainz Jr. Ferrari 5 Sergio Pérez Red Bull 6 Fernando Alonso Aston Martin 7 Lando Norris McLaren 8 Oscar Piastri McLaren 9 Lewis Hamilton Mercedes 10 Nico Hülkenberg Haas 11 Júki Cunoda RB 12 Lance Stroll Aston Martin 13 Alexander Albon Williams 14 Daniel Ricciardo RB 15 Kevin Magnussen Haas 16 Valtteri Bottas Kick Sauber 17 Kuan-jü Čou Kick Sauber 18 Logan Sargeant Williams 19 Esteban Ocon Alpine 20 Pierre Gasly Alpine

15:53: Závodní tempo Mercedesu má být také solidní. Uvidíme, zda Russell ohrozí Leclerca a kam se po startu z deváté pozice posune Hamilton.

15:44: Vloni měl špatný (ale až tak ne) start do sezóny McLaren, který meziročně zrychlil o dvě sekundy. Norris startuje sedmý, Piastri osmý, ale Britovi se kolo nepovedlo. V opačném případě by byl třetí...

Nejvíce se meziročně zlepšil McLaren. Alpine zůstal na loňských časech

15:43: Po testech se spekulovalo, že nejhorším týmem bude Alpine. Kvalifikace to potvrdola. Ocon a Gasly obsadili poslední řadu.

15:34: Strategie... očekávají se dvě zastávky v boxech. U Red Bullu mají trochu větší flexibilitu, protože mají jednu novou sadu z každé směsi.

15:30: Důležitý bude start, což není nic nového. Novinku ale najdeme u DRS. Jezdci ho budou moci nově použít už po prvním kole. Dosud museli čekat až na třetí kolo.

15:28: Verstappen zde vloni vyhrál a šlo o jeho první vítězství v Bahrajnu. Jedno vítězství má na kontě také Leclerc, tři potom Alonso. Nejvíce vítězství z jezdců na roštu i celkově má Lewis Hamilton – v Bahrajnu vyhrál pětkrát. Celkem 11krát také vystoupal na stupně vítězů.

15:20: Jezdci se vydávají na startovní rošt... do startu zbývá 40 minut.

15:18: Letošní Grand Prix Bahrajnu se jede v sobotu. Souvisí to se začátkem ramadánu, který ovlivnil termín Grand Prix Saúdské Arábie. Také ona se pojede v sobotu. Kvůli logistice se jede v sobotu i v Bahrajnu... a v sobotu se pak pojede také letos i v Las Vegas. Tam je to kvůli časovému posunu, ale u nás je závod v neděli ráno.

15:18: Tradiční společná fotografie...

15:12: V první řadě bude vedle Verstappena Leclerc, druhá bude patřit Russellovi a Sainzovi. Ve třetí budou Pérez a Alonso.

15:12: Carlos Sainz byl vloni jediný, kdo dokázal v závodě porazit Red Bull. Jak tomu bude letos? Snad to bude v souboji o vítězství napínavější. Do prvního závodu ale odstartuje z pole position Max Verstappen a očekává se, že závodní tempo Red Bullu je silné.

V kvalifikace ale zajel nejrychlejší čas Leclerc – ovšem v prostřední části kvalifikace. Verstappenovi navíc v Q3 pomohla jízda v závěsu.

15:09: Teploty jsou i dnes v Bahrajnu trochu nižší, než na co jsme zvyklí. Vzduch má 19 °C, trať 26 °C. V průběhu závodu budou teploty klesat.

15:08: Jezdci se už brzy vydají na startovní rošt.

15:05: Vítejte u online přenosu z Velké ceny Bahrajnu 2024.