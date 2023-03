V prvním tréninku na Grand Prix Bahrajnu 2023 byl nejrychlejší Pérez

V prvním tréninku na Grand Prix Bahrajnu byl nejrychlejší Pérez před Alonsem a Verstappenem.

V Bahrajnu začala letošní rekordní sezóna formule 1. Od předsezónních testů uplynul týden, ale týmy přesto nasadily a testovaly nové díly.

Do kokpitu Astonu Martin se vrátil Lance Stroll, který se zranil na kole a vynechal předsezónní testy. Pro Strolla to nebyl jednoduchý návrat. V prvním tréninku ho potkaly problémy se zapalováním. Nakonec ale odjel podobný počet kol jako ostatní. Jeho týmový kolega se po celou dobu tréninku držel na předních příčkách.

V průběhu tréninku jsme viděli několik výletů mimo trať. Nejdramatičtější byly hodiny Carlose Sainze v desáté zatáčce. Příčinou byla nejspíše nerovnost na trati. Sainzovy hodiny připomínaly stejný problém Piastriho z posledního dne testů.

Nejrychlejší byl v prvním tréninku Sergio Pérez před Fernandem Alonsem a Maxem Verstappenem. Jezdci Ferrari, Mercedesu a Williamsu nenasadili v prvním tréninku měkké pneumatiky.

Výsledky

P. Jezdec Tým Čas Ztráta Kola Pneu. 1 Sergio Pérez Red Bull 1:32.758 21 měkká 2 Fernando Alonso Aston Martin 1:33.196 0.438 22 měkká 3 Max Verstappen Red Bull 1:33.375 0.617 21 měkká 4 Lando Norris McLaren 1:34.165 1.407 21 měkká 5 Charles Leclerc Ferrari 1:34.257 1.499 17 střední 6 Lance Stroll Aston Martin 1:34.298 1.540 17 měkká 7 Kevin Magnussen Haas 1:34.402 1.644 20 měkká 8 Kuan-jü Čou Alfa Romeo 1:34.575 1.817 18 měkká 9 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:34.689 1.931 20 měkká 10 Lewis Hamilton Mercedes 1:34.917 2.159 13 střední 11 George Russell Mercedes 1:34.966 2.208 20 střední 12 Oscar Piastri McLaren 1:34.997 2.239 24 měkká 13 Júki Cunoda AlphaTauri 1:35.015 2.257 20 měkká 14 Nico Hülkenberg Haas 1:35.043 2.285 22 měkká 15 Esteban Ocon Alpine 1:35.105 2.347 20 střední 16 Nyck de Vries AlphaTauri 1:35.402 2.644 25 měkká 17 Pierre Gasly Alpine 1:35.455 2.697 22 střední 18 Logan Sargeant Williams 1:35.749 2.991 24 střední 19 Alexander Albon Williams 1:36.018 3.260 15 střední 20 Carlos Sainz Jr. Ferrari 1:36.072 3.314 21 střední

Průběh

13:30: První trénink končí.

13:27: Pořadí v prvním tréninku nelze brát moc vážně už jen z toho důvodu, že někteří nenasadili měkkou směs.

13:26: Norris čtvrtý.

13:21: Alonso opět druhý.

13:13: Vypadá to, že Sainz najel na hrbol, se kterým měl podobný problém Piastri během předsezónních testů.

13:10: Následují výrazně divočejší hodiny Sainze v desáté zatáčce.

13:08: ... Norris špatně dobrzdil do první zatáčky, ale žádné větší drama.

13:07: krátké žluté vlajky

13:04: Kamery v helmách letos u všech...

13:03: Stroll se vrací na trať.

Per Ver Alo Pia Ham Dev Mag Gas Hul Lec

12:56: Těžký návrat pro Strolla. Nejde tentokrát o ruce ale o problémy se zapalováním. Zatím odjel jen dvě kola.

12:52: Rozdílná křídla u jezdců Ferrari.

12:49: Většina jezdců na střední směsi, ale třeba Magnussen nasadil měkké a posunul se na čtvrté místo.

12:46:

Per Alo Ver Ham Gas Lec Rus Sar Sai Alb

12:40: Piastri mimo trať, ale pokračuje. Některé týmy nasadily flow-vis a také nové díly.

12:36: Na první místo jde Alonso. Očekává se, že Aston Martin bude velmi silný, ale dnes jsou na programu jen tréninky.

12:34: První čas si zapisuje Norris. Přidávají se Pérez, Piastri, de Vries...

12:32: Přidali se i další...

12:30: A jako první na trati Alex Albon.

12:30: začíná první trénink letošní sezóny.

12:26: Chtěli jsme napsat, že Pirelli přivezlo do Bahrajnu nejvtrdší směsi, ale není to pravda... jsou to C1, C2 a C3. Současná C1 (v Bahrajnu bílá) je nová směs. Nejtvrdší je C0 (loňská C1).

12:21: Lance Stroll se před testy zranil a testů se nezúčastnil. Dnes ale do tréninku nastoupí.

12:20: Vítejte u online přenosu z prvního tréninku.