Pole position na Velkou cenu Bahrajnu 2023 získal Max Verstappen

Red Bull obsadil první řadu, druhá bude patřit jezdcům Ferrari, ve třetí budou Alonso a Russell.

V Bahrajnu se odjela letošní první kvalifikace. Hned v úvodu byla po pár minutách přerušena červenou vlajkou. Na voze Leclerca se odlomila část krytu kola a na trati byly úlomky. V té době měli zajetý čas čtyři jezdci, ale třeba jezdci McLarenu a Red Bullu už byli na trati ve výjezdovém kole.

První část kvalifikace dopadla velmi těsně. Mezi prvním a patnáctým jezdcem bylo jen 0,659 sekundy. Nepostoupili jezdci pěti týmů: Sargeant, Gasly, Magnussen, Piastri a De Vries.

Gaslymu smazali čas kvůli traťovým limitům, což ho odsunulo na konec pole, ale do Q2 by nepostoupil ani tak.

Z prostřední části kvalifikace nepostoupili Norris, Bottas, Čou, Cunoda, Albon.

Ve třetí části se na první místo dostal Verstappen s náskokem jedné desetiny na Leclerca. Monačan byl jedním z jezdců, kteří odjeli jen jeden pokus. Jezdci Red Bullu naopak zkusili i druhý. Verstappen tak ještě zrychlil, Pérez se dostal na druhé místo.

Sainzovi první pokus nevyšel. V tom druhém se dostal za Leclerca do druhé řady. Ve třetí řadě pak budou stát Alonso a Russell, kteří v Q3 taktéž absolvovali jen jeden pokus.

Startovní rošt

P. Jezdec Tým Pozn. 1 Max Verstappen Red Bull 2 Sergio Pérez Red Bull 3 Charles Leclerc Ferrari 4 Carlos Sainz Jr. Ferrari 5 Fernando Alonso Aston Martin 6 George Russell Mercedes 7 Lewis Hamilton Mercedes 8 Lance Stroll Aston Martin 9 Esteban Ocon Alpine 10 Nico Hülkenberg Haas 11 Lando Norris McLaren 12 Valtteri Bottas Alfa Romeo 13 Kuan-jü Čou Alfa Romeo 14 Júki Cunoda AlphaTauri 15 Alexander Albon Williams 16 Logan Sargeant Williams 17 Kevin Magnussen Haas 18 Oscar Piastri McLaren 19 Nyck de Vries AlphaTauri 20 Pierre Gasly Alpine

Třetí část kvalifikace

P. Jezdec Tým Čas Ztráta Kola Pneu. 1 Max Verstappen Red Bull 1:29.708 6 měkká 2 Sergio Pérez Red Bull 1:29.846 0.138 6 měkká 3 Charles Leclerc Ferrari 1:30.000 0.292 3 měkká 4 Carlos Sainz Jr. Ferrari 1:30.154 0.446 6 měkká 5 Fernando Alonso Aston Martin 1:30.336 0.628 3 měkká 6 George Russell Mercedes 1:30.340 0.632 3 měkká 7 Lewis Hamilton Mercedes 1:30.384 0.676 3 měkká 8 Lance Stroll Aston Martin 1:30.836 1.128 6 měkká 9 Esteban Ocon Alpine 1:30.984 1.276 3 měkká 10 Nico Hülkenberg Haas - - 3 měkká

17:09: Sainz čtvrtý.

17:09: Verstappen zrychluje, Leclerca přeskakuje Pérez.

17:08: Alonso, Russell, Hamilton v boxech. Hulkovi smazali časy a je v boxech.

17:07: Leclerc je venku z auta...

17:06:

Ver Lec Per Aloo Rus Sai Ham Str

17:05: Russell za Alonsem, Hamilton sedmý.

17:05: Alonso čtvrtý se ztrátou 0,4 s.

17:04: Sainz ve svém prvním pokuse chyboval.

17:02: Čas zatím zajelo pět jezdců, na další čekáme.

17:01:

Ver Lec Per Sai Str

17:01: Verstappen první, Leclerc ztrácí 0,103 s.

17:00: Zatím je to souboj Verstappen x Leclerc.

16:58: Přidávají se další...

16:57: Jezdci Red Bullu jako první na trati.

16:56: Začíná třetí část...

Druhá část kvalifikace

P. Jezdec Tým Čas Ztráta Kola Pneu. 1 Charles Leclerc Ferrari 1:30.282 6 měkká 2 Max Verstappen Red Bull 1:30.503 0.221 3 měkká 3 George Russell Mercedes 1:30.507 0.225 6 měkká 4 Lewis Hamilton Mercedes 1:30.513 0.231 6 měkká 5 Carlos Sainz Jr. Ferrari 1:30.515 0.233 6 měkká 6 Fernando Alonso Aston Martin 1:30.645 0.363 6 měkká 7 Sergio Pérez Red Bull 1:30.746 0.464 3 měkká 8 Nico Hülkenberg Haas 1:30.809 0.527 6 měkká 9 Esteban Ocon Alpine 1:30.914 0.632 6 měkká 10 Lance Stroll Aston Martin 1:31.127 0.845 6 měkká 11 Lando Norris McLaren 1:31.381 1.099 6 měkká 12 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:31.443 1.161 6 měkká 13 Kuan-jü Čou Alfa Romeo 1:31.473 1.191 6 měkká 14 Júki Cunoda AlphaTauri 1:32.510 2.228 6 měkká 15 Alexander Albon Williams - - 2 měkká

16:50: Nepostoupí Norris, Bottas, Čou, Cunoda, Albon.

16:49: Sainz odsunut jezdci Mercedesu.

16:49: Leclerc první, Sainz třetí. Psali jsme, že první pokus byl na použitých pneumatikách...

16:48: Hülkenberg průběžně třetí.

16:47: Další pokusy. Jezdci Red Bullu zůstali v boxech.

16:41: Jezdci Ferrari zajeli čas na použitých pneumatikách.

16:41:

Ver Per Ham Rus Alo Sai Lec Hul Bot Nor Čou Str Oco Cun

16:40: Na čele Verstappen – 1:30.503. Nejrychlejší čas ve všech sektorech.

16:39: Mnoho jezdců vyjelo na použitých pneumatikách.

16:34: Začíná druhá část kvalifikace

První část kvalifikace

P. Jezdec Tým Čas Ztráta Kola Pneu. 1 Carlos Sainz Jr. Ferrari 1:30.993 6 měkká 2 George Russell Mercedes 1:31.057 0.064 6 měkká 3 Charles Leclerc Ferrari 1:31.094 0.101 8 měkká 4 Fernando Alonso Aston Martin 1:31.158 0.165 6 měkká 5 Lance Stroll Aston Martin 1:31.184 0.191 6 měkká 6 Nico Hülkenberg Haas 1:31.204 0.211 8 měkká 7 Max Verstappen Red Bull 1:31.295 0.302 6 měkká 8 Júki Cunoda AlphaTauri 1:31.400 0.407 9 měkká 9 Alexander Albon Williams 1:31.461 0.468 6 měkká 10 Sergio Pérez Red Bull 1:31.479 0.486 6 měkká 11 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:31.504 0.511 6 měkká 12 Esteban Ocon Alpine 1:31.508 0.515 6 měkká 13 Lewis Hamilton Mercedes 1:31.543 0.550 6 měkká 14 Kuan-jü Čou Alfa Romeo 1:31.615 0.622 6 měkká 15 Lando Norris McLaren 1:31.652 0.659 7 měkká 16 Logan Sargeant Williams 1:31.652 0.659 6 měkká 17 Kevin Magnussen Haas 1:31.892 0.899 6 měkká 18 Oscar Piastri McLaren 1:32.101 1.108 7 měkká 19 Nyck de Vries AlphaTauri 1:32.121 1.128 9 měkká 20 Pierre Gasly Alpine 1:32.181 1.188 6 měkká

16:31: Gaslymu smazali čas.

16:29: Mezi prvním a posledním 1,1 s. Mezi prvním a patnáctým jen 0,7 s.

16:28: Nepostoupí Sargeant, Gasly, Magnussen, Piastri a De Vries.

16:27: Hülkenberg šestý, Magnussen naopak nepostoupí...

16:24: Sainz zůstává v boxech, ostatní na trati.

16:21: Mimo postup: Hulk, Norris, Piastri, Sargeant, Stroll.

16:20: Stroll tak poslední bez času.

16:18: Strollovi smazán čas kvůli traťovým limitům.

16:17:

Sai Rus Lec Alo Ver Per Ham Oco Cun Čou

16:17: První Sainz před Russellem, Leclercem a Alonsem.

16:16: Alonso první před Verstappenem, který krouží na použitých pneumatikách (vyjel na nich před červenými vlajkami).

16:14: Nyní už všichni na měkkých.

16:12: Pokračujeme...

16:10: Za dvě minuty pokračujeme...

16:08:

Cun Sai Dev Lec

Bez času: Hul, Ver, Per, Pia, Nor

16:06: Z vozu Leclerca něco odpadlo... zdá se, že brzdový kanálek.

16:05: červená vlajka. Zřejmě kvůli úlomkům na trati.

16:01: Jezdci Ferrari vyjeli na střední směsi.

16:00: Kvalifikace začíná

15:51: Dnes je to přesně 22 let, co Fernando Alonso debutoval ve F1 – ve Velké ceně Austrálie 2001.

15:48: Velká pozornost paradoxně není upřena na Ferrari, Red Bull nebo Mercedes ale na Aston Martin. AMR23 vypadá velmi dobře. Alonso vyhrál dva ze tří tréninků a v tom prvním byl také vysoko. Šlo sice jen o tréninky, ale příliš často se nestává, že by v nich byl někdo stabilně nahoře a poté se výrazně propadl. Může být Alonso ve hře o pole position? Nebo alespoň první řadu?

15:46: Tři dny testů, tři volné tréninky. To vše na okruhu v Bahrajnu. Nyní nás čeká první ostré srovnání sil.

15:45: Vítejte u online přenosu z letošní první kvalifikace.