V prvním tréninku byl v Austrálii nejrychlejší Norris. Albon boural

Formule 1 se přesunula do vzdálené Austrálie. První trénink byl už tradičně věnován testování – nových dílů i nastavení. Fernando Alonso vyjel s aero rake. Soubor pitotových trubic měří proudění vzduchu okolo vozu.

První trénink rozhodně neproběhl hladce. Začal to Alonso, který ztratil kontrolu nad vozem v 10. zatáčce a projel se kačírkem. Mechanici mu museli vyměnit podlahu.

George Russell musel pochytat svůj vůz o pár desítek metrů dříve. Hned po něm se na podobném místě roztočil Valtteri Bottas. Ještě o kousek dříve (8. zatáčka) pak 20 minut před koncem boural Alex Albon. Na trati byly vyvěšeny červené vlajky.

Albon najel na obrubník, ztratil kontrolu nad vozem a narazil do bariéry na pravé straně. Poté už byl jen pasažér, když jeho vůz ještě narazil do zdi na levé straně tratě. Kromě zničeného vozu bylo na trati také „mucho debries“, jak to okomentoval Lando Norris. Trénink byl restartován 9 minut před svým koncem.

Po restartu zažil horkou chvilku v první zatáčce Lewis Hamilton, který se poté projel po trávě. V problematické desáté zatáčce pak měl menší horkou chvilku také Max Verstappen.

Viděli jsme ale i další drobné výlety mimo trať. Hamilton a Verstappen si stěžovali na možnost, že mají poškozenou podlahu.

Nejrychlejší čas zajel v prvním tréninku Lando Norris před Verstappenem a Russellem. Druhý trénink začíná v 6:00 našeho času.

Výsledky

P. Jezdec Tým Čas Ztráta Kola Pneu. 1 Lando Norris McLaren 1:18.564 23 měkká 2 Max Verstappen Red Bull 1:18.582 0.018 19 měkká 3 George Russell Mercedes 1:18.597 0.033 21 měkká 4 Charles Leclerc Ferrari 1:18.599 0.035 22 měkká 5 Júki Cunoda RB 1:18.621 0.057 26 měkká 6 Sergio Pérez Red Bull 1:18.642 0.078 23 měkká 7 Lance Stroll Aston Martin 1:18.667 0.103 26 měkká 8 Carlos Sainz Jr. Ferrari 1:18.686 0.122 23 měkká 9 Lewis Hamilton Mercedes 1:18.771 0.207 20 měkká 10 Oscar Piastri McLaren 1:18.918 0.354 25 měkká 11 Daniel Ricciardo RB 1:19.274 0.710 25 střední 12 Alexander Albon Williams 1:19.443 0.879 11 střední 13 Kevin Magnussen Haas 1:19.489 0.925 21 měkká 14 Logan Sargeant Williams 1:19.519 0.955 22 měkká 15 Esteban Ocon Alpine 1:19.561 0.997 25 střední 16 Nico Hülkenberg Haas 1:19.604 1.040 21 měkká 17 Pierre Gasly Alpine 1:19.622 1.058 25 měkká 18 Fernando Alonso Aston Martin 1:19.716 1.152 16 měkká 19 Kuan-jü Čou Kick Sauber 1:19.989 1.425 23 měkká 20 Valtteri Bottas Kick Sauber 1:20.014 1.450 21 střední

Průběh

3:30: Verstappen jde na druhé místo za Norrise.

3:27: Hülkenberg při čekání na restart „ťukl“ do vozu Carlose Sainze.

3:25: Menší výlet měl nyní také Verstappen.

3:23: A nyní Hamilton, kdo to vzal přes trávník... hodně divoce!

3:21: Pokračujeme.

3:20: Za minutu pokračujeme

3:13: Albon ztratil kontrolu nad vozem. Nejdříve naradil do jedné zdi a poté do další na druhé straně. Ale to už byl jen pasažér.

3:10: Červené vlajky... Albon bourá. V osmé zatáčce.

3:08: Russell musel korigovat svůj vůz v 10. zatáčce. Kromě krátkého výletu po trávě ho ale udržel na trati. Bottas mezitím v kačírku. Pokračuje.

3:05: U Alonsa se po jeho výletě mimo trať mění podlaha.

3:01: Jezdci postupně přechází na měkké pneumatiky. Na čele Norris.

2:54: Alonso se dostal do štěrku v 10. zatáčce. Pokračuje.

2:53: „Mnohem lepší“ komentoval Russell své brzdy.

2:46: Verstappen převzal vedení.

2:45:

Lec Per Pia Nor Ver Str Cun Ric Sai Čou

2:43: Alonso jezdil se „zahrádkou“, kterou známe spíše z testů. Aero rakes jsou sestavy pitotových trubic, které měří proudění vzduchu okolo vozu.



Foto: Getty Images / Robert Cianflone

2:40: Pořadí se rychle mění. Na čele aktuálně Stroll.

2:37: Leclerc, Pérez, Verstappen na měkkých. Ostatní vyjeli na střední směsi.

2:30: Trénink začíná.

2:29: Za volant vozu se vrací Carlos Sainz, který vynechal závod v Džiddě kvůli operaci slepého střeva. Po trénincích se uvidí, jak mu bude. Bearman je v Austrálii také, protože také zde závodí F2. V tréninku byl 11., což byly mimochodem dvě pozice za Romanem Staňkem.

2:29: Teplota vzduchu 18 °C, trať má 31 °C.

2:25: Vítejte u online přenosu z prvního tréninku v Melbourne.