Sledujeme online: Pojede se Velká cena Austrálie 2020?

22:00: v různých médiích se objevují už pár hodin informace, že Grand Prix Austrálie bude zrušena. Upozorňujeme, že jde o neoficiální informace...

21:36: Bohužel velmi tristní přístup F1. V Melbourne je už ráno, někteří fanoušci jsou už (měli by být) na cestě na okruh a to třeba i z hodně vzdálených destinací a stále nikdo neví, zda se pojede, nebo ne.

21:01: personál na okruhu se zatím připravuje na závodní víkend.

19:45: podle webu RaceFans se má „brzy ráno“ (což je v nejbližší době) konat schůzka, na které bude i premiér státu Victoria Daniel Andrews.

18:58: Mimochodem... odklad závodu na pozdější termín by byl s ohledem na délku cestování do Austrálie a celkovou logistiku ještě složitější než v případě Číny.

18:57: Objevují se informace, že většina týmů je pro zrušení závodu.

18:48: V Melbourne bude svítat, ale stále žádné oficiální informace. Většina médií informuje, že závod bude zrušen.

17:30: Sky Sports smazal příspěvek o tom, že se závod pojede.

17:22: máme něco přes 8,5 hodiny do prvního tréninku, v Melbourne je už 3:20 ráno.

17:17: F1 čelí na sociálních sítích ostré kritice od novinářů. Vadí nejen hodiny trvající ticho ale už jen to, že se do Austrálie vůbec přijelo. Někteří volají po komplexním rozhodnutí pro první tři závody.

16:59: Podle neoficiálních informací byl závod zrušen. Potvrzení do hodiny...

16:30: Podle zdrojů BBC byl závod zrušen. Tak uvidíme..

16:09: Podle Sky Sports závod bude. Nic ale zatím nebylo potvrzeno.

15:30: Nizozemsko zakazuje akce nad 100 lidí, ale zatím do konce března, takže by se to nyní závodu v Zandvoortu nedotklo.

15:00: do začátku prvního tréninku zbývá 11 hodin.

14:51: V dějišti závodu panuje menší chaos. Novináři, kteří přišli do kontaktu s lidmi z McLarenu, například nevědí, zda mají zůstat v karanténě...

14:49: Počty nakažených v zemích, které pořádají závod...

14:47: V Melbourne je už noc. Jedná FIA, F1, pořadatelé a sešli se také šéfové týmů. Na koronavir bylo testováno osm lidí z týmů formule 1. Jeden případ byl pozitivní – šlo o zaměstnance McLarenu. V reakci na to McLaren oznámil, že se GP Austrálie nezúčastní. Nyní se čeká na výsledky vyšetření devátého člověka, který ale nemá nic společného s týmy, FIA nebo dodavateli. Podle všeho jde o místního fotografa.

Foto: Getty Images / Clive Mason