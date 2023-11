V prvním tréninku v Abú Dhabí byl nejrychlejší Russell

V Abú Dhabí se odjel poslední letošní první trénink. A byl trochu nezvyklý. Týmy doháněly povinnost nasadit mladé jezdce do dvou tréninků v sezóně. Pouze AlphaTauri odjela první trénink se svými jezdci. Osm týmů nasadilo jednoho mladíka a Red Bull dokonce dva.

Přestože jde o poslední závod sezóny, týmy nasadily i nové díly. AlphaTauri má novou podlahu, Aston Martin novinky v oblasti zadního a spodního zadního křídla a Alfa Romeo v oblasti předního křídla a bočnice předního křídla. Jde primárně o přípravu na příští rok, kdy pravidla zůstávají stejná.

Do čela pořadí se už na začátku tréninku dostal George Russell, který tam i zůstal až do konce.

Výsledky

P. Jezdec Tým Čas Ztráta Kola Pneu. 1 George Russell Mercedes 1:26.072 26 měkká 2 Felipe Drugovich Aston Martin 1:26.360 0.288 26 měkká 3 Daniel Ricciardo AlphaTauri 1:26.433 0.361 26 měkká 4 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:26.453 0.381 21 měkká 5 Lance Stroll Aston Martin 1:26.631 0.559 21 měkká 6 Oscar Piastri McLaren 1:26.665 0.593 25 měkká 7 Carlos Sainz Jr. Ferrari 1:26.676 0.604 24 měkká 8 R.Shwartzman Ferrari 1:26.703 0.631 25 měkká 9 Pierre Gasly Alpine 1:26.720 0.648 26 měkká 10 Júki Cunoda AlphaTauri 1:26.725 0.653 27 měkká 11 Logan Sargeant Williams 1:26.742 0.670 27 měkká 12 Frederik Vesti Mercedes 1:26.815 0.743 27 měkká 13 Jack Doohan Alpine 1:26.865 0.793 23 měkká 14 Théo Pourchaire Alfa Romeo 1:27.093 1.021 20 měkká 15 Patricio O:Ward McLaren 1:27.114 1.042 23 měkká 16 Jake Dennis Red Bull 1:27.208 1.136 24 měkká 17 Isack Hadjar Red Bull 1:27.244 1.172 20 měkká 18 Zak O:Sullivan Williams 1:27.460 1.388 28 měkká 19 Kevin Magnussen Haas 1:27.462 1.390 26 měkká 20 Ollie Bearman Haas 1:27.569 1.497 24 měkká

Průběh

11:33: A teď to byl zase Stroll, kdo překážel soupeři.

11:30: Konec prvního tréninku.

11:27: Drugovich druhý..

11:14: Velký moment v poslední zatáčce měl i Stroll, který byl blízko nehodě. U něj to ale vypadá na vliv větru.

11:11: Jezdci mají problémy v poslední zatáčce. Jako poslední O'Sullivan ve voze Williamsu.

11:06: Nejvýše je nyní z mladíků Vesti, který krouží v Mercedesu. Je čtvrtý.

11:00: Doohan měl horkou chvilku, musel se vyhýbat Sargeantovi. Ten bude mít horkou chvilku po tréninku, kdy bude muset ke sportovním komisařům.

10:54:

Rus Str Cun Ric Bot Sai Gas Sar Owa Ves

10:51: Kromě AlphaTauri (podlaha) nasadil nové díly také Aston Martin. Změny jsou u zadního křídla a spodního zadního křídla. A také Alfa Romeo – tam je to naopak u předního křídla.

10:50: Testuje se.... Piastri jezdí s flow-visem na části předního křídla.

10:46: Většina jezdců na střední směsi. Jen Sainz a Švarcman (oba Ferrari) na měkkých a Porchaire jezdil na tvrdé.

10:40: Na čele zatím Russell před Cunodou a Gaslym.

10:30: Z chladného nočního Vegas do horkého Abú Dhabí – teplota tratě 39 °C, vzduch má 28 °C. Ale také do Abú Dhabí později dorazí tma a teploty o něco klesnou.

10:30: První trénink začíná.

10:15: Čeká nás poslední první trénink sezóny. Týmy musí do dvou tréninků nasadit mladé jezdce (do každého vozu jednoho). A samozřejmě to nechaly na poslední chvíli. V prvním tréninku tak uvidíme mnoho netradičních jmen. Mladíka nasadí devět týmů (AlphaTauri má splněno). Red Bull dokonce do obou vozů.

Tým Jezdec 1 Jezdec 2 Red Bull Jake Dennis Isack Hadjar Mercedes Frederik Vesti Ferrari Robert Švarcman McLaren Pato O'Ward Aston Martin Felipe Drugovich Alpine Jack Doohan Williams Zak O'Sullivan AlphaTauri Alfa Romeo Theo Pourchaire Haas Oliver Bearman

10:14: Vítejte u online přenosu z prvního tréninku.