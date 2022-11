Online: Velká cena Abú Dhabí 2022

Průběžné zpravodajství a výsledky z Velké ceny Abú Dhabí 2022.

53/58: černo-bílá vlajka pro Hamiltona za limity.

53/58: Je to 5,3 s.

52/58 Pérez nyní jen o cca 6 desetin rychlejší.

51/58: Jedenáctý Vettel si stěžuje na strategii.

50/58: 7 sekund mezi Leclercem a Pérezem.

49/58:

Ver Lec Per Ham Sai Rus Nor Oco Ric Str

47/58: Pérez nyní 9,3 s za Leclercem.

47/58: Nyní Pérez už před Hamiltonem.

46/58: Pérez před Hamiltonem, ale ten mu to vrací...

44/58: Vettel se dostal před Čoua a je 10.

41/58: Penalizace 5 s pro Schumachera...

40/58: Latifi v boxech... je tam také Sainz, Russell.

39/58: Schumacher a Latifi kolidují! Oba ale pokračují...

37/58: Pérez šestý, dojíždí Hamiltona, ale má to ještě kus...

35/58: Ferrari se také připravovalo... Pérez nazul opět tvrdé.

34/58: A Pérez v boxech!

33/58: Leclerc 1,5 s za Pérezem.

32/58:

Ver Per Lec Sai Rus Ham Nor Oco Str Cun Alb Ric Čou Msc Vet Gas Lat Bot Mag

30/58: Alonsa odstavil únik vody...

30/58: Pérez si stěžuje, že ho Verstappen zdržuje.

29/58: Vettel se posouvá dopředu. Leclerc topí pod kotlem... 2,2 s za Pérezem.

28/58: Fernando Alonso odstupuje.

27/58: A trochu delší zastávka... Vettel se propadá na 19. místo.

26/58: Vettel v boxech. Poslední zastávka kariéry?

25/58: Vettel, Magnussen stále nestavěli.

25/58: Nyní ale Alonso už před Cunodou na 11. pozice.

24/58: Alonso se dostal najednou před Bottase a Cunodu. Japonec mu to ale vrací...

23/58: Leclerc se vrátil těsně před Sainze. Na Péreze ztrácí 5,2 s.

22/58:

Ver Per Lec Sai Rus Vet Ham Bir Oco Str Bot Cun Alo Mag Alb Čou Msc Ric Gas Lat

22/58: Leclerc v boxech, Verstappen se vrací těsně před Péreze.

21/58: Penalizace 5 sekund pro Russella za nebezpečné vypuštění.

21/58: Verstappen v boxech. Jsme nyní na hraně strategie jedné zastávky.

19/58: Hamilton v boxech.

18/58: Sainz se vrací za Pérezem, Vettelem, Alonsem. Russell (Mercedes) vyšetřováni za nebezpečné vypuštění v boxech.

18/58: Pérez se zdržel v provozu. Sanz v boxech.

17/58: Russellova zastávka trvala přes 5 sekund.

16/58: A Pérez v boxech, Russell také...

15/58: Ocon a Cunoda v boxech. Pérez ztrácí na Verstappena přes 6 sekund, ale určitě se nenudí. Leclerc v dosahu DRS!

13/58: Albon jako první v boxech.

10/58: Hamilton si stěžuje na ztrátu výkonu.

9/58: Russell před Hamiltonem.

8/58: Souboj Vettela a Ocona. Francouz zůstává osmý.

8/58: A souboj pokračuje, Sainz je zpět před Hamiltonem.

5/58: Ale Hamilton znovu předjíždí Sainze a je zpět čtvrtý.

4/58: Hamiton musel pustit Sainze!

3/58: V úvodu došlo k souboji mezi Hamiltonem a Sainzem. Jezdec Ferrari z toho nebyl moc nadšený... ale byl to Hamilton, kdo musel s trati ven a poskákal si přes obrubník.

2/58:

​Ver Per Lec Ham Sai Nor Rus Oco Vet Alo Cun Str Ric Msc Čou Alb Mag Gas Lat Bot

1/58: Verstappen udržel první místo, Russell se propadl na sedmou pozici, Hamilton čtvrtý.

14:00: Jezdci se vydávají do zahřívacího kola.

13:56: Pneumatiky pro start: většina na středních. Bottas na tvrdých a Gasly na měkkých!

13:54: Lewis Hamilton se loučí se sezónou s pokutou 500 euro. Při jízdě na startovní rošt byl v boxech o 4,5 km/h rychlejší.

13:52: Startovní rošt

P. Jezdec Tým Pozn. 1 Max Verstappen Red Bull 2 Sergio Pérez Red Bull 3 Charles Leclerc Ferrari 4 Carlos Sainz Jr. Ferrari 5 Lewis Hamilton Mercedes 6 George Russell Mercedes 7 Lando Norris McLaren 8 Esteban Ocon Alpine 9 Sebastian Vettel Aston Martin 10 Fernando Alonso Alpine 11 Júki Cunoda AlphaTauri 12 Mick Schumacher Haas 13 Daniel Ricciardo McLaren pen. z minulé GP 14 Lance Stroll Aston Martin 15 Kuan-jü Čou Alfa Romeo 16 Kevin Magnussen Haas 17 Pierre Gasly AlphaTauri 18 Valtteri Bottas Alfa Romeo 19 Alexander Albon Williams 20 Nicholas Latifi Williams

13:47: Strategie:

13:45: Z pole position dnes odstartuje Max Verstappen. První tři řady jsou obsazeny týmově – Red Bull, Ferrari, Mercedes.

13:40: Níže je to trochu složitější. Matematicky se mohou pozice ještě dramaticky změnit, ale asi neočekáváme, že třeba Haas dnes získá double... realisticky je zajímý souboj o šesté místo. Alfa Romeo má náskok jen 5 bodů na Aston Martin. Osmý Haas pak má náskok 2 body na AlphaTauri.

13:38: Důležitější je souboj v Poháru konstruktérů: Druhé Ferrari má náskok 19 bodů na Mercedes, Alpine pak 19 bodů na McLaren.

13:33: Kromě loučení se stále také bojuje. V šampionátu jezdců jde o souboj o druhé místo. Trochu se zapomíná, že šanci má stále také George Russell. Pérez a Leclerc by ale nesměli bodovat a Russell by musel vyhrát a zajet nejrychlejší kolo závodu. Reálně je to tak spíše mezi Leclercem a Pérezem – oba mají stejný počet bodů. Teoreticky skončí druhý ten, který dojede výše – do hry ale může teoreticky vstoupit i bod za nejrychlejší kolo závodu.

13:30: Jak dnes vypadá formulový účet Sebastiana Vettela?

Rekordy

Nejmladší: držitel pole position, mistr světa, dvojnásobný, trojnásobný a čtyřnásobný mistr světa

Nejvíce pole positions v sezóně (19)

Nejvíce vítězství v řadě (9)

Nejvíce vítězství v Malajsii, Jižní Koreji, Indii, Singapuru

Statistiky

298 startů ve F1

53 vítězství

122 pódií

57 pole positions

38 nejrychlejších kol

3097 bodů

16 368 odjetých kol v závodech

82 585 km odjetých v závodech

107 závodů ve vedení

3 501 kol ve vedení

13:21: F1 má plán pro konec závodu a loučení s Vettelem:

13:20: Jezdci se vydávají na startovní rošt.

13:18: Přestože je to poslední závod sezóny, čeká nás jedna novinka! Jezdci dostávají na stupních vítězů trofeje, které si ale z velké části nechávají týmy a jezdec dostane jen kopii. Od dnešního závodu budou vítězové dostávat od FIA pamětní medaili.

13:16: Někteří jezdci navíc končí u svých současných týmů a už v úterý budou sedět ve voze nového týmu v rámci testů.

13:14: Čeká nás poslední závod sezóny. A poslední bude také pro čtyři jezdce, i když pro některé možná jen dočasně: Vettela, Ricciarda, Schumachera a Latifiho.

13:13: Vítejte u online přenosu z Grand Prix Abú Dhabí 2022.