Verstappen uletěl mercedesům a v Abú Dhabí si dojel pro vítězství

Kvalifikaci na Velkou cenu Abú Dhabí vyhrál překvapivě Max Verstappen. Bylo to letos poprvé, co na pole position nestál vůz s motorem Mercedes a podruhé, co na něm nestál vůz Mercedesu.

Z první řady odstartoval vedle Verstappena Bottas. Druhá řada patřila Hamiltonovi a Norrisovi, třetí Albonovi a Sainzovi.

Jezdci Ferrari startovali až z 12. (Leclerc) a 13. (Vettel) místa. Leclerc se sice dostal do Q3, ale ze Sachíru si přivezl penalizaci 3 míst.

Až z poslední řady startoval vítěz Grand Prix Sachíru Sergio Pérez, který musel nasadit nové komponenty pohonné jednotky.

Závod

Na čele se po startu pořadí neměnilo. Ke změnám došlo spíše ve druhé desítce. V šestém kole se Albon dostal před Norrise na čtvrté místo.

Verstppen si postupně budoval náskok na oba jezdce Mercedesu. Sergio Pérez se po startu z poslední řady dostával nahoru v pořadí. Jeho jízda ale skončila po 10 kolech, když ho zradila technika. Na trati byl vyhlášen virtuální safety car, který po chvíli nahradil ten skutečný. Toho využila většina jezdců k zastávkám v boxech. Na trati zůstali oba jezdci Ferrari, Ricciardo nebo Magnussen a Giovinazzi.

Ricciarda to vyneslo na páté místo, ferrari se dostaly do první desítky, ale už po pár kolech se začal Leclerc trápit. Zatímco Ricciardo a Vettel zůstávali na tvrdých pneumatikách, Leclerc, který se v kvalifikaci dostal do Q3, startoval na středních. Postupně ho tak předjeli Sainz, Stroll i Ocon.

Verstappen si i po restartu postupně budoval náskok. Gasly se dostal před Strolla, čímž začala růst šance McLarenu na dobré body pro konečný souboj v šampionátu.

Ricciardo stavěl až později a propadl se za oba oranžové monoposty a v dalších kolech na čerstvé střední směsi nestahoval Sainze před sebou tak výrazně, jak se očekávalo.

V posledním kole pak Strolla předjel i Ocon a odsunul ho na desáté místo. McLaren by tak měl mít dostatek bodů pro zisk třetího místa v Poháru konstruktérů a to i v situaci, kdy je Sainz vyšetřován za nízkou rychlost v boxech.

Výsledky

P. Jezdec Tým Čas/ztráta Kola Body 1 Max Verstappen Red Bull 1:36:28.645 55 25 2 Valtteri Bottas Mercedes 15.976 55 18 3 Lewis Hamilton Mercedes 18.415 55 15 4 Alexander Albon Red Bull 19.987 55 12 5 Lando Norris McLaren 1:00.729 55 10 6 Carlos Sainz Jr. McLaren 1:05.662 55 8 7 Daniel Ricciardo Renault 1:13.748 55 6+1 8 Pierre Gasly AlphaTauri 1:29.718 55 4 9 Esteban Ocon Renault 1:41.069 55 2 10 Lance Stroll Racing Point 1:42.738 55 1 11 Daniil Kvyat AlphaTauri 1 kolo 54 12 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1 kolo 54 13 Charles Leclerc Ferrari 1 kolo 54 14 Sebastian Vettel Ferrari 1 kolo 54 15 George Russell Williams 1 kolo 54 16 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1 kolo 54 17 Nicholas Latifi Williams 1 kolo 54 18 Kevin Magnussen Haas 1 kolo 54 19 Pietro Fittipaldi Haas 2 kola 53 - Sergio Pérez Racing Point 8

Průběh

Cíl: Verstappen, Botas, Hamilton.

55/55: Ocon devátý! Ricciardo nejrychlejší kolo závodu.

55/55: Albon ztrácí 1,8 s, to už na útok nevypadá.

54/55: Albon není daleko od Hamiltona.

54/55: Dokonce i kdyby Sainz přišel o pozici (třeba větší penalizace), tak bude mít McLaren dostatečný bodový náskok.

53/55: Stroll už nepředjede nikoho a za sebou má Ocona.

52/55: Pokud se nic nestane, vypadá to pro McLaren dobře. Sainz má zatím náskok 12 sekund na Ricciarda, takže polštář pro případ penalizace.

51/55: Náskok Verstappena se snížil, naopak rozdíl mezi Bottasem a Hamiltonem se navýšil.

49/55: Verstappen nabízí možnost stažení výkonu motoru, Red Bull to odmítl.

47/55: Leclerc dostává černo-bílou vlajku, traťové limity.

46/55: Chystá se na čele souboj? Bottas ztrácí 11 sekund, ale dojíždí ho Hamilton.

45/55: McLaren by měl nyní 6 bodů náskok na RP, pokud dobře počítáme. Ve vzduchu je ale penalizace. Pokud by byla 5 sekund, zůstal by Sainz tam, kde je.

45/55: Ricciardo až teď začal zrychlovat... ale na Sainze ztrácí 15 sekund.

44/55: Ricciardovi to moc nejde, Sainz před ním jezdí rychleji. Verstappen mezitím navýšil náskok na 8,7 s, Hamilton ztrácí na Verstappena už 12 sekund.

40/55: Ricciardo v boxech z pátého místa. Nazul střední směs, vrací se za jezdce McLarenu na sedmé místo.

39/55:

Ver Bot Ham Alb Ric Nor Sai Gas Str Oco Kvy Rai Lec Rus Vet

38/55: Ricciardo jako jediný ještě nestavěl..

36/55: Vettel v boxech

32/55: Souboj Gaslyho a Vettela. Gasly jde na osmé místo.

30/55: Gasly před Strollem.

29/55: Verstappen navyšuje náskok na Bottase na 7 sekund.

28/55: Giovinazzi v boxech...

28/55: Hmm Sainze budou sportovní komisaři řešit až po závodě.

26/55: Dobře jede Ricciardo, který ještě nestavěl, přesto jede stejné časy, jako jezdci McLarenu za ním.

26/55: Stroll mimo trať, ale zůstává devátý.

24/55: Verstappen má náskok pět sekund.

24/55: Leclerc po zastávce poslední.

23/55: Leclerc v boxech

23/55: Před Leclercem i Ocon.

22/55: McLaren by nyní bral třetí místo. Získal by 14 bodů, RP jen 2.

22/55:

Ver Bot Ham Alb Ric Nor Sai Vet Str Gas Lec Oco Kvy

20/55: Před Leclercem už i Gasly.

19/55: Stroll před Leclercem už zřejmě definitivně.

19/55: Verstappen už 3,4 s před Bottasem.

18/55: Leclerc na starých pneumatikách drží deváté místo. Na první pohled to není dobrá strategie, ale až Leclerc přezuje, bude mít čerstvější pneumatiky než prakticky všichni na trati.

17/55: Sainz vyšetřován, v boxové uličce jel pomalu... a Sainz jde před Vettela.

16/55: Leclerc se ale vrací zpět...

16/55: Stroll jde před Leclerca...

14/55: Sainz jde před Leclerca.

14/55: Pořadí se nemění...

13/55: SC zajede do boxů na konci kola.

13/55: Všichni přezuli na tvrdé. Na středních jezdí jen Leclerc a Giovinazzi (nestavěli), na měkkých nikdo.

12/55:

Ver Bot Ham Alb Ric Nor Vet Lec Sai Str Gas Gio Oco Kvy Mag Rai Rus Lat Fit

12/55: Nestavěli jezdci Ferrari, Ricciardo, Giovinazzi, Magnusen, Latifi.

11/55: Safety car

11/55: Podle Hamiltona to není dobrá strategie.

11/55: Kdo zůstane na trati? Moc jezdců to nebude...

11/55? Verstappen, Bottas, Hamilton, Albon, Norris, Sainz... v podstatě všichni v boxech.

10/55: VSC, Pérez končí.

VIRTUAL SAFETY CAR DEPLOYED (LAP 10/55)



10/55: Gasly jde před Kvjata na osmé místo.

9/55: Stroll je nyní za oběma jezdci McLarenu. Přesto by třetí místo v PK bral nyní těsně McLaren (+2 body).

9/55:

Ver Bot Ham Alb Nor Sai Str Kvy Gas Ric

8/55: Verstappen má náskok 3 sekundy na Bottase. Ten zase 4 sekundy na Hamiltona. Pérez už 14. za oběma ferrari. Stroll sedmý.

7/55: Pérez je už 15.

7/55: Ricciardo před Oconem...

6/55: Albon zaútočil na Norrise a jde před něj... i když se Norris snažil mu to vrátit.

5/55: Norris už ztrácí 4 sekundy na vedouci trojici. Nejtěsnější je to mezi ním a Albonem a dvanáctým Vettelem a třináctým Leclerc.

3/55: Verstappen ujíždí, 2,1 s.

3/55: Souboj Gaslyho a Ocona. Gasly devátý...

3/55: Vettel se na startu dostal před Leclerca, Iceman zase před Giovinazziho.

2/55:

Ver Bot Ham Nor Alb Sai Kvy Str Oco Gas

1/55: Na čele se pořadí nemění.

14:10: Jezdci se vydávají do zahřívacího kola.

14:07: Pneumatiky ve druhé desítce: Ricciardo, Vettel, Pérez a Magnussen tvrdé, ostatní střední.

14:03: U Albona se dnes očekává (a on to také očekává), že splní to, co se od něj čekalo už dříve a pomůže Verstappenovi nabourat hegemonii a strategii Mercedesu. Těžko říct, zda jeden závod může něco změnit...

13:57: Strategie: z první desítky startují na střední směsi oba jezdci Mercedesu, Verstappen a Sainz. Pirelli očekává spíše jednu zastávku v boxech.

13:56:

Wholesome content alert 🥰



13:52: Po konci závodu bude potřeba „dořešit“ řada věcí. V úterý proběhnou testy, ale narážíme samozřejmě spíše na jezdecké sestavy. Lewis Hamilton stále nepodepsal smlouvu, Júki Cunoda by měl být potvrzen u AlphaTauri a pak je zde Red Bull. Za něj by měl jezdit Albon nebo Pérez. Novinář Albert Fabrega píše, že podle spekulací v paddocku je Pérez velmi blízko podpisu s Red Bullem.

13:45: Mercedes uvedl, že jezdí s nižším výkonem MGU-K a to kvůli stáří komponent a také dosud nevyřešenému problému Péreze s touto komponentou v GP Bahrajnu, kde ho to připravilo o stupně vítězů.

13:42: V hybridní éře vyhrál v Abú Dhabí vždy Mercedes. Dnes ale startuje z pole position Max Verstappen.

Startovní rošt

P. Jezdec Tým Pozn. 1 Max Verstappen Red Bull 2 Valtteri Bottas Mercedes 3 Lewis Hamilton Mercedes 4 Lando Norris McLaren 5 Alexander Albon Red Bull 6 Carlos Sainz Jr. McLaren 7 Daniil Kvyat AlphaTauri 8 Lance Stroll Racing Point 9 Pierre Gasly AlphaTauri 10 Esteban Ocon Renault 11 Daniel Ricciardo Renault 12 Charles Leclerc Ferrari pen. za předešlý víkend 13 Sebastian Vettel Ferrari 14 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 15 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 16 George Russell Williams 17 Pietro Fittipaldi Haas 18 Nicholas Latifi Williams 19 Sergio Pérez Racing Point Pen. Pj 20 Kevin Magnussen Haas Pen. Pj

13:38: Stále je o co bojovat. Měnit se může pořadí v šampionátu jezdců, kde je nepochybně nejzajímavější souboj o druhé místo. Bottas má 205 bodů, Verstappen 189. V Poháru konstruktérů pak budeme sledovat souboj o třetí místo mezi Racing Pointem, McLarenem a Renaultem. McLaren ztrácí 10 bodů na RP, ale jeho jezdci startují z dobrých pozic. Renaulty se nedostaly do Q3 a Pérez startuje z poslední řady kvůli penalizacím za nové komponenty pohonné jednotky.

13:34: Čeká nás sedmnáctý a poslední závod letošní sezóny a také mnoho loučení. Poslední závod za svůj tým jedou minimálně Vettel, Ricciardo, Sainz, Pérez. Magnussen navíc zřejmě i poslední závod ve F1.

13:27: Vítejte u online přenosu z Velké ceny Abú Dhabí 2020