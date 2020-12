Souboj o setiny. Pole position na Grand Prix Abú Dhabí získal Max Verstappen

V Abú Dhabí se odjela poslední kvalifikace letošní sezóny. Do druhé části nepostoupili bez většího překvapení jezdci Haasu a Williamsu. Pátým jezdcem, který nepostoupil, byl Kimi Räikkönen, kterého odsunul jeho týmový kolega Antonio Giovinazzi. Ital se na trať vydal až na poslední chvíli, přesto mu jedno kolo k postupu stačilo.

Ve druhé části kvalifikace vyjela většina jezdců na středních pneumatikách, i když někteří poté museli přezout na měkké. Do problémů se dostali Albon a Ricciardo, kterým stejně jako Hamiltonovi v první části smazali čas.

Do třetí části nepostoupil mimo jiné Sebastian Vettel a překvapivě také oba jezdci Renaultu.

Po prvních pokusech v Q3 byl na čele Bottas před Verstappenem a Hamiltonem. Ve druhých pokusech to bylo velmi těsné. První tři jezdci se vešli to jedné desetiny. Pole position získal překvapivě Max Verstappen. Vedle něj bude v první řadě stát Valtteri Bottas.

V Abú Dhabí se bude rozhodovat o pořadí mezi týmy na třetím až pátém místě. Racing Point dostal do třetí části jen Strolla. Pérez odjel v Q2 jen symbolické kolo, protože ho kvůli novým komponentům pohonné jednotky čeká start z poslední řady. Renaulty, jak již bylo uvedeno, skončily v Q2.

McLaren dostal do třetí části oba vozy a navíc se Lando Norris dostal do až do druhé řady.

Startovní rošt

P. Jezdec Tým Pozn. 1 Max Verstappen Red Bull 2 Valtteri Bottas Mercedes 3 Lewis Hamilton Mercedes 4 Lando Norris McLaren 5 Alexander Albon Red Bull 6 Carlos Sainz Jr. McLaren 7 Daniil Kvyat AlphaTauri 8 Lance Stroll Racing Point 9 Charles Leclerc Ferrari 10 Pierre Gasly AlphaTauri 11 Esteban Ocon Renault 12 Daniel Ricciardo Renault 13 Sebastian Vettel Ferrari 14 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 15 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 16 George Russell Williams 17 Pietro Fittipaldi Haas 18 Nicholas Latifi Williams 19 Sergio Pérez Racing Point Pen. Pj 20 Kevin Magnussen Haas Pen. Pj

Třetí část kvalifikace

P. Jezdec Tým Čas Rozdíl Kol Pneumatika 1 Max Verstappen Red Bull 1:35.246 6 měkká 2 Valtteri Bottas Mercedes 1:35.271 0.025 6 měkká 3 Lewis Hamilton Mercedes 1:35.332 0.086 6 měkká 4 Lando Norris McLaren 1:35.497 0.251 6 měkká 5 Alexander Albon Red Bull 1:35.571 0.325 6 měkká 6 Carlos Sainz Jr. McLaren 1:35.815 0.569 6 měkká 7 Daniil Kvyat AlphaTauri 1:35.963 0.717 6 měkká 8 Lance Stroll Racing Point 1:36.046 0.800 6 měkká 9 Charles Leclerc Ferrari 1:36.065 0.819 6 měkká 10 Pierre Gasly AlphaTauri 1:36.242 0.996 6 měkká

14:59: Verstappen má pole position

14:59: Hamilton nejrychlejší v prvním sektoru.

14:54: Verstappen není daleko, je to desetinka od pole position.

Bot Ver Ham Alb Sai Nor Str Lec Kvy Gas

14:52: Bottas první před Verstappenem a Hamiltonem.

14:48: Začínáme...

Druhá část kvalifikace

P. Jezdec Tým Čas Rozdíl Kol Pneumatika 1 Lewis Hamilton Mercedes 1:35.466 6 střední 2 Valtteri Bottas Mercedes 1:35.527 0.061 6 střední 3 Max Verstappen Red Bull 1:35.641 0.175 7 střední 4 Alexander Albon Red Bull 1:35.654 0.188 6 měkká 5 Lando Norris McLaren 1:35.849 0.383 5 měkká 6 Charles Leclerc Ferrari 1:35.932 0.466 6 střední 7 Lance Stroll Racing Point 1:36.143 0.677 6 měkká 8 Carlos Sainz Jr. McLaren 1:36.192 0.726 5 střední 9 Daniil Kvyat AlphaTauri 1:36.214 0.748 6 měkká 10 Pierre Gasly AlphaTauri 1:36.282 0.816 6 měkká 11 Esteban Ocon Renault 1:36.359 0.893 6 měkká 12 Daniel Ricciardo Renault 1:36.406 0.940 6 měkká 13 Sebastian Vettel Ferrari 1:36.631 1.165 6 měkká 14 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1:38.248 2.782 6 měkká - Sergio Pérez Racing Point - 1

14:42: Na středních pneumatikách by měli startovat Hamilton, Bottas, Verstappen, Leclerc, Sainz.

14:41: Nepostoupí: Ocon, Ricciardo, Vettel, Giovinazzi, Pérez

14:41: Leclerc jde nahoru, Verstappen také.

14:38: Leclerc a Verstappen to zkouší ve druhém pokusu znovu na střední.

14:37: Pérez vyjel ale je zpět v boxech. Dalo se to očekávat...

14:35: Pérez nakonec také vyjel.

14:31: Albonovi smazali čas. Ricciardovi také.

14:30: Pérez zatím nevyjel, možná ani nevyjede. Čekají ho penalizace

14:29: Na první místo jde Hamilton.

14:29:Na měkkých Norris, Kvjat, Stroll, Gasly, Giovinazzi.

14:27: Většina jezdců na středních.

První část kvalifikace

P. Jezdec Tým Čas Rozdíl Kol Pneumatika 1 Lewis Hamilton Mercedes 1:35.528 8 měkká 2 Valtteri Bottas Mercedes 1:35.699 0.171 6 měkká 3 Charles Leclerc Ferrari 1:35.881 0.353 8 měkká 4 Max Verstappen Red Bull 1:35.993 0.465 6 měkká 5 Lando Norris McLaren 1:36.016 0.488 6 měkká 6 Sergio Pérez Racing Point 1:36.034 0.506 3 měkká 7 Alexander Albon Red Bull 1:36.106 0.578 3 měkká 8 Daniil Kvyat AlphaTauri 1:36.459 0.931 8 měkká 9 Lance Stroll Racing Point 1:36.502 0.974 3 měkká 10 Carlos Sainz Jr. McLaren 1:36.517 0.989 3 měkká 11 Pierre Gasly AlphaTauri 1:36.545 1.017 8 měkká 12 Sebastian Vettel Ferrari 1:36.655 1.127 6 měkká 13 Daniel Ricciardo Renault 1:36.704 1.176 3 měkká 14 Esteban Ocon Renault 1:36.783 1.255 6 měkká 15 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1:37.075 1.547 6 měkká 16 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1:37.555 2.027 6 měkká 17 Kevin Magnussen Haas 1:37.863 2.335 9 měkká 18 George Russell Williams 1:38.045 2.517 8 měkká 19 Pietro Fittipaldi Haas 1:38.173 2.645 9 měkká 20 Nicholas Latifi Williams 1:38.443 2.915 7 měkká

14:20: Nepostupují: Räikkönen, Magnussen, Russell, Fittipaldu, Latifi.

14:19: Leclerc druhý, než ho překonal Hamilton, který je první.

14:18: A Ital jde na 15. místo, odsouvá svého týmového kolegu na nepostupovou pozici.

14:17: Giovinazzi vyjel až na poslední chvíli.

14:12:

Bot Ver Per Alb Str Sai Lec Ham Ric Oco

14:09: Hamilton také reportuje možné poškození podlahy po přejetí obrubníku.

14:08: Hamiltonovi smazali čas....

14:08: Verstappen a Latifi měli menší incident v boxové uličce. Budou to řešit sportovní komisaři.

14:00: Jezdci Haasu jako první na trati.

13:53: Dva ze tří tréninků vyhrál Max Verstappen. Favoritem na pole position je ale přece jen spíše Mercedes.

13:55: Vítejte u online přenosu z kvalifikace na GP Abú Dhabí 2020.