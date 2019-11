V posledním tréninku byl v Abú Dhabí nejrychlejší Max Verstappen

Úvod tréninku už tradičně nebyl příliš bohatý na akci na trati. První měřený čas zajel po téměř čtvrthodině Lando Norris. Krátce poté se přidali další jezdci.

Nejrychlejší čas zajel v závěru tréninku Max Verstappen, který o 0,074 s porazil Hamiltona a o 0,089 s Bottase.

Jezdcům Ferrari ve velmi daří ve druhém a především v prvním sektoru, ale v tom třetím ztrácejí. V tréninku obsadili rudé vozy až páté, respektive šesté místo, ale své nejrychlejší časy zajeli na středních pneumatikách.

Kvalifikace začíná ve 14:00.

11:55: Verstappen první – 11:36.566

11:55: Räikkönen postříkán olejem z vozu Péreze. Nejde ale o technický problém, Pérez vyjíždí z boxů.

Perez car leaking oil, and Kimi gets some on his visor 👀



Quick mop up job and he's fine 🙂#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/ELqX9gLBc4