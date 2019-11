Kvalifikaci na Grand Prix Abú Dhabí 2019 vyhrál Hamilton

Kvalifikaci na Velkou cenu Abú Dhabí 2019 vyhrál Lewis Hamilton. Valtteri Bottas na něj ztratil necelé dvě desetiny, ale po penalizacích za nasazení komponent pohonné jednotky odstartuje z posledního místa.

První řada tak připadne Verstappenovi, ve druhé budou stát oba jezdci Ferrari. Charles Leclerc nestihl najet do druhého pokusu ve třetí části poté, co před ním byl Sebastian Vettel (ale i ten byl teoreticky zdržen jezdcem před sebou).

Jezdci Mercedesu, Red Bullu a Leclerc odstartují do závodu na středních pneumatikách. Vettel bude mít na startu jinou strategii – odstartuje na měkkých pneumatikách.

Za prvními třemi týmy se seřadili jezdci Renaultu a McLarenu. Lando Norris nakonec v dramaticky vyrovnaném kvalifikačním souboji porazil Sainze 11-10.

15:02: Hamilton v novém rekordu okruhu.

15:01: Hamilton, Bottas, Verstappen, Leclerc, Vettel, Albon...

15:01: Leclerc už nestihl najet do měřeného kola...

14:52: Hamilton 1:34.828, Verstappen druhý, Bottas třetí, Leclerc čtvrtý.

14:52: Leclerc tradičně nejrychlejší v prvním sektoru.

14:42: nepostupují: Pérez, Gasly, Stroll, Kvjat, Magnussen.

14:41: A Leclerc jde na střední na první místo – 1:35.543

14:38: Leclerc vyjel na střední až teď.

14:32: Bottas vyjel také na střední...

14:31: Leclerc druhý se ztrátou 6 setin, ale na měkkých.

14:30: Hamilton první – 1:35.634

14:28: na středních Hamilton, Albon, Verstappen, Magnussen

14:18: Nepostoupí oba jezdci Alfy Romeo, Williamsu a Grosjean.

14:17: Incident bude vyšetřován...

14:15: Grosjean se musel v boxech vyhýbat Kvjatovi v boxech

14:14: Bottas byl první, ale Hamilton vylepšuje na 1:35.851

14:11: Vettel se řadí za Leclerca...

14:10: Leclerc nejrychlejší v prvních dvou sektorech... a nakonec stále čtvrtý.

14:09: Vettel zůstává bez času.

14:08: Vettel v hodinách....

