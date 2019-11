Ve druhém tréninku byl nejrychlejší Bottas. Pak ale kolidoval s Grosjeanem

Na začátku tréninku vyjeli jezdci většinou na středních a tvrdých pneumatikách. Jako poslední se na trať vydali Sebastian Vettel a Daniel Ricciardo, na jejichž vozech se mezi tréninky pracovalo. U Vettela se po nehodě z konce prvního tréninku měnila převodovka, Ricciardo měl zase problémy technického rázu.

Charles Leclerc byl mezi prvními, kdo zahájil kvalifikační simulace. Jeho vůz se ale v závěru kola rozvlnil a otřel o bariéru. Leclerc se musel vrátit do boxů. V dalším pokusu zajel nejrychlejší čas v obou prvních sektorech, ale i tak ztratil přes 3 desetiny na Bottase.

Sebastian Vettel se později dotáhl na svého týmového kolegu. Na čele se tak jezdci seřadili podle týmů v Poháru konstruktérů: Mercedes, Ferrari, Red Bull. Nejlepším ze zbytku pole byl Romain Grosjean.

Dvacet minut před koncem došlo ke kolizi mezi Bottasem a Grosjeanem. Francouz zřejmě o Bottasovi neviděl a v zatáčce ho zavřel. Oba skončili v hodinách. Na trati byly kvůli úlomkům vyvěšeny červené vlajky.

Bottas se ještě vrátil na trať, pro Grosjeana trénink skončil.

Výsledky

P. Jezdec Tým Čas Rozdíl Kol Pneumatika 1 Valtteri Bottas Mercedes 1:36.256 29 měkká 2 Lewis Hamilton Mercedes 1:36.566 0.310 33 měkká 3 Charles Leclerc Ferrari 1:36.642 0.386 30 měkká 4 Sebastian Vettel Ferrari 1:36.691 0.435 28 měkká 5 Max Verstappen Red Bull 1:36.807 0.551 30 měkká 6 Alexander Albon Red Bull 1:37.288 1.032 30 měkká 7 Romain Grosjean Haas 1:37.601 1.345 17 měkká 8 Sergio Pérez Racing Point 1:37.637 1.381 32 měkká 9 Daniil Kvyat Toro Rosso 1:37.651 1.395 34 měkká 10 Pierre Gasly Toro Rosso 1:37.770 1.514 36 měkká 11 Carlos Sainz Jr. McLaren 1:37.834 1.578 32 měkká 12 Lando Norris McLaren 1:37.918 1.662 32 měkká 13 Lance Stroll Racing Point 1:37.985 1.729 32 měkká 14 Kevin Magnussen Haas 1:38.080 1.824 31 měkká 15 Nico Hülkenberg Renault 1:38.122 1.866 29 měkká 16 Daniel Ricciardo Renault 1:38.400 2.144 26 měkká 17 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1:38.415 2.159 30 měkká 18 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1:38.464 2.208 32 měkká 19 George Russell Williams 1:39.512 3.256 32 měkká 20 Robert Kubica Williams 1:40.455 4.199 32 měkká

Průběh

15:30: konec...

15:24: Bottas na trati...

15:19: Na trati všichni kromě obou jezdců zapojených do kolize...

15:18: pokračujeme...

15:12: červené vlajky....

15:10: kolize mezi Grosjeanem a Bottasem! Grosjean asi Botasse neviděl a zatočil... oba skončili v hodinách.

Romain Grosjean 💥 Valtteri Bottas



Grosjean collides with Bottas as the Finn overtakes on the inside into Turn 11#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/IuqJLCTj00 — Formula 1 (@F1) November 29, 2019

15:03: pěkně se to seřadilo. Dva mercedesy, dvě ferrari a dva red bully

14:55: týmy se nyní budou věnovat delším jízdám...

14:49: Giovinazz se roztočil v 19. zatáčce, žluté vlajky...

THAT. WAS. CLOSE.



Antonio Giovinazzi *almost* hits the barrier at Turn 19! He's now back under way#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/bpDbV7R5vh — Formula 1 (@F1) November 29, 2019

14:48:

Bot: 1:36.256 Ham: 0,310 Lec: 0,386 Ver: 0,551 Vet: 0,858 Alb: 1,032 Gro: 1,345

14:43: Leclerc nakonec třetí – 0,386 s za Bottasem.

14:42: Leclerc v novém pokusu... fialové první dva sektory.

14:38: Bottas musel také korigovat svůj vůz...

14:36: Bottas první – 1:36.256

14:30: A Leclerc se rozvlnil a opřel o zeď... je v boxech.

💥 Charles Leclerc hits the barriers on the exit of Turn 19



He is forced to box - the Ferraris are struggling with the left-hander#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/H3ytiQY4I2 — Formula 1 (@F1) November 29, 2019

14:29: Leclerc nazul měkké.

14:17: Kromě jezdců Williamsu všichni na středních / tvrdých.

14:17: Už i Ricciardo na trati.

14:13: Vettel na trati...

14:12: Verstappen první – 1:37.145

14:11: Na trati už bylo všichni kromě Ricciarda a Vettela.

14:09: Magnussen si stěžuje, že se mu něco v kokpitu uvolnilo. Vrací se do boxů.

14:07: Magnussen, Leclerc, Gasly, Räikkönen s časem.

14:00: začínáme...

14:00: pozornost směřuje také do garáže Williamsu. George Russell se necítí dobře. V případě, že by nemohl, nastoupil by Sirotkin.

13:58: vítejte u online přenosu ze druhého tréninku. Po tom prvním se pracovalo na voze Ricciarda (technický problém) a Vettela (nehoda). V případě jezdce Ferrari se musela měnit převodovka, ale podle týmu to bude bez penalizace.

