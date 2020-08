V posledním tréninku na GP 70. výročí F1 byl nejrychlejší Hamilton

Jezdci mají za sebou letos už osm hodin trénování na Silverstonu. V sobotu dopoledne byly teploty pod 25 °C, i když do kvalifikace se teplota ještě trochu zvedne. Jezdce také ovlivňoval vítr.

Poslední trénink proběhl bez problémů. Mezi prvními vyrazil na trať Sebastian Vettel, který po včerejších problémech měnil motor, MGU-H a turbo. Stejné komponenty dostal také Leclerc, u kterého šlo o preventivní krok.

Nejrychlejší časy opět zajeli jezdci Mercedesu. Za nimi to bylo těsné a vytváří se zajímavý mix. Od Red Bullu ale lze očekávat více. Verstappen skončil až sedmý, ale svůj rychlý pokus musel vzdát poté, co se mu do cesty připletl Lance Stroll.

Kvalifikace začíná v 15:00.

Výsledky

P. Jezdec Tým Čas Rozdíl Kol Pneumatika 1 Lewis Hamilton Mercedes 1:26.621 15 měkká 2 Valtteri Bottas Mercedes 1:26.784 0.163 16 měkká 3 Lando Norris McLaren/Renault 1:27.202 0.581 20 střední 4 Nico Hülkenberg Racing Point 1:27.256 0.635 16 měkká 5 Lance Stroll Racing Point 1:27.263 0.642 15 měkká 6 Charles Leclerc Ferrari 1:27.328 0.707 18 měkká 7 Max Verstappen Red Bull 1:27.455 0.834 12 měkká 8 Alexander Albon Red Bull 1:27.474 0.853 15 měkká 9 Esteban Ocon Renault 1:27.496 0.875 15 měkká 10 Carlos Sainz Jr. McLaren/Renault 1:27.627 1.006 22 měkká 11 Pierre Gasly AlphaTauri 1:27.659 1.038 15 měkká 12 Daniil Kvyat AlphaTauri 1:27.754 1.133 18 měkká 13 Sebastian Vettel Ferrari 1:27.811 1.190 20 měkká 14 Daniel Ricciardo Renault 1:27.815 1.194 12 měkká 15 Romain Grosjean Haas 1:28.076 1.455 15 měkká 16 Nicholas Latifi Williams 1:28.125 1.504 14 měkká 17 George Russell Williams 1:28.349 1.728 17 měkká 18 A.Giovinazzi Alfa Romeo 1:28.468 1.847 13 měkká 19 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1:28.538 1.917 12 měkká 20 Kevin Magnussen Haas 1:28.763 2.142 16 měkká

Průběh

12:53: Hülkenberg čtvrtý, Stroll pátý.

12:52: Verstappenův komentář na adresu Strolla: *******, ****** *****

12:51

Ham Bot Nor Lec Alb Oco Ver Sai Gas Hul

12:50: v prostředním sektoru narazil Verstappen na růžový mercedes..

12:49: Verstappen se propadl na šesté místo, ale teď je nejrychlejší v prvním sektoru.

12:48: Hamilton osobní maxima v prvním a třetím sektoru, nejrychlejší v prostředním a jde na první místo – 1:26.621

12:46: Leclerc opět nejrychlejší v prvním sektoru.

12:44: Bottas převzal vedení... 1:27.784

12:41: Monačan sice vzal Norrisovi první sektor, ale nakonec je třetí se ztrátou 1 desetiny.

12:40: Norris přebírá vedení, ale v rychlém kole je i Leclerc.

12:37: Hülkenberg se dostal na čtvrté místo.

12:35:

Ham Bot Ver Gas Str Oco Alb Kvy Lec Nor

12:35: Hamilton přebírá vedení – 1:27.280

12:35:

12:30: Verstappen se dostal na třetí místo.

12:25:

Bot Gas Str Lec Nor Oco Sai Hul Vet Rus

12:24: U Ferrari zatím na středních a tvrdých. Ostatní převážně na měkkých.

12:19: Čas zatím zajeli jen jezdci Ferrari a McLarenu. Na čele Leclerc.

12:11: Ferrari potvrdilo, že Vettel nasadil nový motor, MGU-H a turbo. Stejné komponenty dostal preventivně také Leclerc.

12:10: Jezdci McLarenu na trati...

12:05: na trati zatím bylo Vettel, Magnussen, Leclerc, Grosjean, Kvjat.

12:01: Na trati je mezi prvními i Vettel, kterému včera selhal motor. V jeho voze je nový, ten původní odcestoval do Maranella ke kontrole.

11:58: Teploty nám zatím opět klesly... vzduch má 23 stupňů, trať o 10 více.