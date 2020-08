Kvalifikaci na GP 70. výročí vyhrál Bottas. Hülkenberg třetí

Pirelli nasadilo pro tento víkend o stupeň měkčí pneumatiky než před týdnem, což pořádně zamíchalo kartami i zaběhnutými postupy už v samotné kvalfiikaci.

Do první části vyjeli na střední směsi jen jezdci Haasu a Russell, ale i ti rychle přezuli na měkkou.

Ve druhé části se ale rozjela zajímavější bitva. Většina jezdců (kromě Russella) vyjela na střední, Verstappen zariskoval a vyjel dokonce na tvrdé.

Po prvních pokusech to měli nahnuté ze špičky zejména Vettel a Hülkenberg. Jezdec Ferrari nasadil pro druhý pokus měkké, ale do Q3 se stejně nedostal. Hülkenberg si ponechal střední, napravil chybu z prvního pokusu, kdy vyjel mimo trať, a bezpečně postoupil.

Přesto Q2 přinesla překvapení. Nepostoupili mimo jiné Ocon, Vettel, Sainz. Max Verstappen jako jediný z první desítky odstartuje na tvrdé směsi.

Ve třetí části kvalifikace dali Ricciardo a jezdci Red Bullu přednost střední směsi. A vyplatilo se. Ricciardo se dostal na průběžné třetí místo, Verstappen byl pátý a Albon hned za ním.

Při druhých pokusech zůstal Ricciardo u střední. Na žlutě značených pneumatikách vyjely i mercedesy, red bully zase nasadily měkké. Bottasovi sedl druhý pokus více a překonal o 6 setin Lewise Hamiltona. Nico Hülkenberg se dostal před Ricciarda na třetí místo.

Vzhledem k tomu, že aktuální střední odpovídá měkké z GP Velké Británie, můžeme srovnávat. Bottasův čas je překvapivě o 0,851 s pomalejší než Hamiltonovo pole position.

Startovní rošt

P. Jezdec Tým Pozn. 1 Valtteri Bottas Mercedes 2 Lewis Hamilton Mercedes 3 Nico Hülkenberg Racing Point 4 Max Verstappen Red Bull 5 Daniel Ricciardo Renault 6 Lance Stroll Racing Point 7 Pierre Gasly AlphaTauri 8 Charles Leclerc Ferrari 9 Alexander Albon Red Bull 10 Lando Norris McLaren 11 Esteban Ocon Renault 12 Sebastian Vettel Ferrari 13 Carlos Sainz Jr. McLaren 14 Romain Grosjean Haas 15 George Russell Williams 16 Daniil Kvyat AlphaTauri 17 Kevin Magnussen Haas 18 Nicholas Latifi Williams 19 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 20 Kimi Räikkönen Alfa Romeo

Třetí část kvalifikace

P. Jezdec Tým Čas Rozdíl Kol Pneumatika 1 Valtteri Bottas Mercedes 1:25.154 6 střední 2 Lewis Hamilton Mercedes 1:25.217 0.063 6 střední 3 Nico Hülkenberg Racing Point 1:26.082 0.928 6 měkká 4 Max Verstappen Red Bull 1:26.176 1.022 6 měkká 5 Daniel Ricciardo Renault 1:26.297 1.143 6 střední 6 Lance Stroll Racing Point 1:26.428 1.274 6 měkká 7 Pierre Gasly AlphaTauri 1:26.534 1.380 6 měkká 8 Charles Leclerc Ferrari 1:26.614 1.460 6 měkká 9 Alexander Albon Red Bull 1:26.669 1.515 6 měkká 10 Lando Norris McLaren 1:26.778 1.624 6 měkká

16:00: Hülkenberg třetí!!

16:00: Bottas bere pole position o 0,063 s.

15:56: a otáčíme se. Teď zase na středních mercedesy a Ricciardo znovu.

15:52:

Ham Bot Ric Hul Ver Alb Lec Str Gas Nor

15:52: No a Ricciardovi to vyšlo. Je třetí.

15:48: Tak ne. Ricciardo a jezdci Red Bullu na středních.

15:48: začíná třetí část. Teď už všichni opět na měkkých.

Druhá část kvalifikace

P. Jezdec Tým Čas Rozdíl Kol Pneumatika 1 Valtteri Bottas Mercedes 1:25.785 6 střední 2 Nico Hülkenberg Racing Point 1:26.261 0.476 6 střední 3 Lewis Hamilton Mercedes 1:26.266 0.481 6 střední 4 Pierre Gasly AlphaTauri 1:26.523 0.738 6 střední 5 Daniel Ricciardo Renault 1:26.636 0.851 3 střední 6 Alexander Albon Red Bull 1:26.642 0.857 6 střední 7 Lance Stroll Racing Point 1:26.674 0.889 6 střední 8 Charles Leclerc Ferrari 1:26.709 0.924 5 střední 9 Max Verstappen Red Bull 1:26.779 0.994 3 tvrdá 10 Lando Norris McLaren 1:26.885 1.100 6 střední 11 Esteban Ocon Renault 1:27.011 1.226 6 střední 12 Sebastian Vettel Ferrari 1:27.078 1.293 6 měkká 13 Carlos Sainz Jr. McLaren 1:27.083 1.298 6 střední 14 Romain Grosjean Haas 1:27.254 1.469 7 střední 15 George Russell Williams 1:27.455 1.670 3 měkká

15:41: Ale i tak jsou to překvapení. Nepostoupí Ocon, Vettel, Sainz, Grosjean a Russell.

15:41: Pozor... Verstappen v boxech a padá, ale mělo by to stačit.

15:40: Hülkenberg druhý. Klobouk dolů....

15:38: Vettel na měkkých, Hülkenberg znovu na středních. Na měkkých vyjeli i jezdci Mercedesu, ale nemusí zrychlovat a ani určitě nebudou.

15:37: No a Russell zatím 12.

15:34: Russell vyjíždí na červené, rozumná volba. Do Q3 nepostoupí, ale může ukořistit nějakou pozici.

15:33: Vettel zatím 11, Hülkenberg se dostal mimo trať a je 13.

15:31:

Bot Ham Ric Lec Ver Stro Alb Nor Oco Gas Vet Sai Hul Gro

15:27: Ho ho ... Verstappen dokonce na tvrdé.

15:26: Překvapení se nekoná, zatím všichni na střední.

15:26: Grosjean se dostal do Q2 a jako první se vydal na trať.

První část kvalifikace

P. Jezdec Tým Čas Rozdíl Kol Pneumatika 1 Valtteri Bottas Mercedes 1:26.738 8 měkká 2 Lewis Hamilton Mercedes 1:26.818 0.080 8 měkká 3 Alexander Albon Red Bull 1:27.153 0.415 6 měkká 4 Max Verstappen Red Bull 1:27.154 0.416 3 měkká 5 Pierre Gasly AlphaTauri 1:27.154 0.416 6 měkká 6 Lance Stroll Racing Point 1:27.187 0.449 6 měkká 7 Lando Norris McLaren 1:27.217 0.479 6 měkká 8 Esteban Ocon Renault 1:27.278 0.540 6 měkká 9 Nico Hülkenberg Racing Point 1:27.279 0.541 6 měkká 10 Charles Leclerc Ferrari 1:27.427 0.689 5 měkká 11 Daniel Ricciardo Renault 1:27.442 0.704 5 měkká 12 Carlos Sainz Jr. McLaren 1:27.450 0.712 6 měkká 13 Romain Grosjean Haas 1:27.519 0.781 9 měkká 14 Sebastian Vettel Ferrari 1:27.612 0.874 8 měkká 15 George Russell Williams 1:27.757 1.019 8 měkká 16 Daniil Kvyat AlphaTauri 1:27.882 1.144 6 měkká 17 Kevin Magnussen Haas 1:28.236 1.498 9 měkká 18 Nicholas Latifi Williams 1:28.430 1.692 6 měkká 19 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1:28.433 1.695 6 měkká 20 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1:28.493 1.755 6 měkká

15:20: Kvjat si stěžuje na poškození podlahy.

15:19: Nepostoupí: Kvjat, Magnussen, Latifi, Giovinazzi a Räikkönen.

15:18: Albon se zachraňuje a skáče na 3. místo. Russell také povyskočil, ale ještě to bude mít těsné.

15:17: Verstappen, Hülkenberg a Leclerc (alias třetí až páté místo) zůstávají v boxech. Ostatní na trati.

15:11: Ocon zdržel Russella v rychlém kole.

15:11: Hamilton odskočil a jde na první místo.

15:11: Albon vymetl pavučiny z obrubníků a je průběžně 15.

15:09:

Ver Bot Ham Hul Gas Lec Kvy Nor Sai Vet

15:08: V jedné desetině jsou Verstappen, Bottas, Hamilton.

15:04: Nakonec jen tři jezdci (haasy a Russell) na středních, zbytek na měkkých.

15:01: A nemusíme čekat do Q2. Už teď vyjíždí jezdci na střední. Zatím jen Hulk na měkkých.

14:58: Za oběma mercedesy to ale bude hodně zajímavé. Red Bull, Ferrari, Renault, Racing Point, McLaren. Bude to bitva o druhou a další řadu a také o pneumatiky, protože kvalifikovat se do Q3 na měkkých se rovná sebevraždě...

14:57: Trať má teplotu 44 °C a jezdec s tímto číslem je favoritem na pole position. Ohrozit ho může snad jen Valtteri Bottas nebo technický či jiný problém.

14:57: Vítejte u historicky první a nepochybně také poslední kvalifikace na Grand Prix 70. výročí F1.